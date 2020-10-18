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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5432543354345435

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 195
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:43

  vladimir07 написав:....
50куе за 1к без права собственности.
https://www.olx.ua/obyavlenie/vy-ischet ... JxfyL.html

"частично с мебелью" означает наличие стола и двух стульев))
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:48

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается.

Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.

Сравнил модные МОПы в центре с разделом трехи на массиве на 8 частей :D

Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налог :mrgreen: Самое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже.
Ну и прочие варианты "мы не можем дешевле, потому что нам нужно две двухи, а докинуть нечего".
Поэтому я Сержику совершенно серьезно и писал, что он таки сделал правильные умозаключения о психологии продаванов вторички.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новый хит сезона,никогда не демпинговал,просто ловлю полтосики))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 23:54

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.
PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.


Так это не шутки. На вторичном адекватного мало, зато куча вариантов в стиле "мир сошел с ума".
Например .
Лумыри, стойло 21 м2, нет права собственности и 37 куе .
Якобы снимают это за 10кгрн. Может врут, хотел бы посмотреть на того кто снимает.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... JuBI7.html

50куе за 1к без права собственности.
https://www.olx.ua/obyavlenie/vy-ischet ... JxfyL.html


А зачем вы вообще высматриваете эту "экзотику", еще и сюда ее тащите? Ну мало ли кто какое объявление подал? На одном популярном сайте по продаже авто, не буду ему делать рекламу, тоже часто встречаются объявления на 30-50% выше рынка. И что? Ну висят они там себе и просмотры собирают только от удивленных зевак. Или у вас такое хобби - коллекционировать примеры чужой жадности, или глупости? )
zРадио
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  #<1 ... 5432543354345435
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