Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается.
Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.
Сравнил модные МОПы в центре с разделом трехи на массиве на 8 частей
Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налог Самое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже. Ну и прочие варианты "мы не можем дешевле, потому что нам нужно две двухи, а докинуть нечего". Поэтому я Сержику совершенно серьезно и писал, что он таки сделал правильные умозаключения о психологии продаванов вторички.
airmax78 написав:vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему. PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.
Так это не шутки. На вторичном адекватного мало, зато куча вариантов в стиле "мир сошел с ума". Например . Лумыри, стойло 21 м2, нет права собственности и 37 куе . Якобы снимают это за 10кгрн. Может врут, хотел бы посмотреть на того кто снимает. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... JuBI7.html
А зачем вы вообще высматриваете эту "экзотику", еще и сюда ее тащите? Ну мало ли кто какое объявление подал? На одном популярном сайте по продаже авто, не буду ему делать рекламу, тоже часто встречаются объявления на 30-50% выше рынка. И что? Ну висят они там себе и просмотры собирают только от удивленных зевак. Или у вас такое хобби - коллекционировать примеры чужой жадности, или глупости? )