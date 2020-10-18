Додано: Нед 18 жов, 2020 22:48

UA написав: airmax78 написав: UA написав: Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается. Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается.

Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал. Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.

Сравнил модные МОПы в центре с разделом трехи на массиве на 8 частей Сравнил модные МОПы в центре с разделом трехи на массиве на 8 частей

Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налогСамое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже.Ну и прочие варианты "мы не можем дешевле, потому что нам нужно две двухи, а докинуть нечего".Поэтому я Сержику совершенно серьезно и писал, что он таки сделал правильные умозаключения о психологии продаванов вторички.