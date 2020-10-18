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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5433543454355436>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 195
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:48

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается.

Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.

Сравнил модные МОПы в центре с разделом трехи на массиве на 8 частей :D

Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налог :mrgreen: Самое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже.
Ну и прочие варианты "мы не можем дешевле, потому что нам нужно две двухи, а докинуть нечего".
Поэтому я Сержику совершенно серьезно и писал, что он таки сделал правильные умозаключения о психологии продаванов вторички.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 23:54

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.
PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.


Так это не шутки. На вторичном адекватного мало, зато куча вариантов в стиле "мир сошел с ума".
Например .
Лумыри, стойло 21 м2, нет права собственности и 37 куе .
Якобы снимают это за 10кгрн. Может врут, хотел бы посмотреть на того кто снимает.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... JuBI7.html

50куе за 1к без права собственности.
https://www.olx.ua/obyavlenie/vy-ischet ... JxfyL.html


А зачем вы вообще высматриваете эту "экзотику", еще и сюда ее тащите? Ну мало ли кто какое объявление подал? На одном популярном сайте по продаже авто, не буду ему делать рекламу, тоже часто встречаются объявления на 30-50% выше рынка. И что? Ну висят они там себе и просмотры собирают только от удивленных зевак. Или у вас такое хобби - коллекционировать примеры чужой жадности, или глупости? )
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 00:33

  Рыба-сом написав:Поэтому я Сержику совершенно серьезно и писал, что он таки сделал правильные умозаключения о психологии продаванов вторички.

Не стоит всех равнять. Я заметил другое. Поведение продавцов сильно отличается от сегмента. Если это бабушатник, то будут упираться розом за каждые 100$ по показывать какие красивые ковры, которые за 30 лет почти не выцвели т.к. хозяин хороший, ухаживал ... Часто думают, что все их хотят обмануть. Продажа квартиры для такого продавца - это самый серьёзный поступок в жизни и решение, которое он принимает самостоятельно, поэтому очень боится прогадать.
Средний сегмент 50/50 т.к. публика разношерстная и разные обстоятельства. Кто-то упирается и потом либо идёт на уступки, либо решает вопрос иначе. Кто-то понимает направление рынка и идёт по тренду.
В дорогом сегменте 70% адекватных. Они знают и цену и реальные возможности и готовы смериться с потерями уступая в цене т.к. учитывают множество параметров и выбирают, что для них в данный момент важнее и какие потери могут принять. Это люди, которые ранее уже неоднократно покупали и продавали недвижимость и т.д.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 00:50

  Рыба-сом написав:Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налог :mrgreen: Самое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже.
Ну и прочие варианты "мы не можем дешевле, потому что нам нужно две двухи, а докинуть нечего".
Поэтому я Сержику совершенно серьезно и писал, что он таки сделал правильные умозаключения о психологии продаванов вторички.

Но всё же, этих людей я понимаю.
Не складывается, но хочется.
У меня есть знакомый продающий земельный участок на Русановских садах с 2006 года. Всё время бежит за рынком. Как то за пивом, я ему расписал сколько бы он денег получил, если бы продал участок и купил скромную однуху под аренду.
Он перестал со мной разговаривать.
Только рычит... :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 01:19

  Richi написав:
  Рыба-сом написав:Поэтому я Сержику совершенно серьезно и писал, что он таки сделал правильные умозаключения о психологии продаванов вторички.

Не стоит всех равнять. Я заметил другое. Поведение продавцов сильно отличается от сегмента. Если это бабушатник, то будут упираться розом за каждые 100$ по показывать какие красивые ковры, которые за 30 лет почти не выцвели т.к. хозяин хороший, ухаживал ... Часто думают, что все их хотят обмануть. Продажа квартиры для такого продавца - это самый серьёзный поступок в жизни и решение, которое он принимает самостоятельно, поэтому очень боится прогадать.
Средний сегмент 50/50 т.к. публика разношерстная и разные обстоятельства. Кто-то упирается и потом либо идёт на уступки, либо решает вопрос иначе. Кто-то понимает направление рынка и идёт по тренду.
В дорогом сегменте 70% адекватных. Они знают и цену и реальные возможности и готовы смериться с потерями уступая в цене т.к. учитывают множество параметров и выбирают, что для них в данный момент важнее и какие потери могут принять. Это люди, которые ранее уже неоднократно покупали и продавали недвижимость и т.д.

В сегменте "бабушатников" очень много продавцов, которые продают наследство через агентов и сливают по чем дадут. Может психология, чувство вины перед брошенными родителями, может живут далеко, может деньги нужны.
Сейчас такое время, что люди, которые живут в советской вторичке, либо молодые, которые ее купили, и ведут себя при продаже адекватно, либо наследники, либо старики, которые не думают продавать и доживают в том, что есть.
Как раз в "среднем" сегменте больше завышенных цен, потому что если не продадут, то могут сами нормально жить, либо сдавать за нормальные деньги.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:В наших реалиях, когда квартиры проживания (если свои) менялись не часто, дети вырастали из младенцев в молодых людей в одной и той-же комнате.
Кроме того, объем воздуха в комнате немаловажен. Я благодарен своим родителям за комнату в 21 м2 и высоте потолка 3,75.

Поэтому, я-бы рекомендовал Сержу подождать, когда ДСК 4 начнет массово строить панельки с 3-метровыми потолками (там хорошие планировки бывают) и ждать когда появится вариант в удачной локации (что бывает у ДСК 4 редко). Это будет оптимально на его "котлету".

Я так понимаю Вы пошутили про "подождать удачные локации у ДСК 4" и особенно сильно шутили про 3 метра высоты в панельках . Этого не будет никогда
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:46

  Faceless написав:
drevlyanin написав:
  Faceless написав:Вот только после озвучки адреса точки, жалость испарится в один миг, останется только выглядящий идиотом жлоб в обносках с хатой бизнес класса


А может она ему в спадщину досталась :wink: или каким иным шаровым способом? Вон Жека купил в МК квартиру брату жены, лишь бы не делал нервы любимой тёще. Сколько по вашему сможет заплатить сей персонаж за ремонт?


МК - місто квітів? Ну это вообще-то самый что ни на есть эконом, тут как бы совсем другая история, другие запросы


Ну так у разных людей, разные подарки. Бохатая родня могла кому то и условный Тайм (был одно время по 25000/метр) подарить. Тут ведь дело в принципе: овер дофига людей у нас получают жильё, не прилагая ни каких усилий, и бывает живут в квартирах "после строителей" годами :shock: . У моей дочки есть такой коллега, с подаренной родителями квартирой. Предполагалось, что на ремонт он сам заработает, но чувак решил не заморачиваться. На работу ходит по минимуму и почти всё свободное время проводит в компьютерных играх.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:13

  rjkz написав:Как раз в бетоне, кирпиче и овноблоке расценки разные - попробуйте сами поштобить бетон, когда порой алмазный диск плавится, но почти не режет. Когда коронки по 400 грн вылетают, когда синий трехрежимник бош начинает разбрасывать масло и на одно гнездо уходит до часа времени (такой бетон бывает). И овноблок, штробы в котором можно резать РУЧНЫМ! штроборезом (не электрическим! Я такой в ёпе видел).

Про идеологические расценки "для хрущей"/"новостроев"(тут тоже расценки от класса зависят/"коттеджей" вообще молчу. Отдельной главой "багатиСела" аля Конча/Козин/Рудыки/Стоянка.


Ну это то понятно, хотел узнать у UA какую-такую "среднюю" цену он имеет ввиду.
Приходилось и самому и штробить и резать бетон на дорожках толщиной 12 см, в том числе и "гидро" Б40 армированный. Если диск "правильный", типа такого-
https://distar.ua/ua/catalog/diski-alma ... tra_turbo/
то режет за милую душу.
Тоже самое касается и коронок (извините мой снобизм, но за 400 грн-это не коронка а фиг знает что), вот нормальная:
https://distar.ua/ua/catalog/sverla-alm ... -dld-cs-x/
п.с. Пора с Дистара комиссионные требовать за рекламу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:16

  zРадио написав:
  vladimir07 написав:
В ближайшем будущем на рынке жилой недвижимости Киева возможен только рост цен.

Об этом в интервью рассказала директор АН Realterra Лариса Ставинога.

"На ближайшее время перспективы на рынке - только рост. С конца 2019 года цены пошли в рост и сейчас покупатель, он понимает, что ждать нельзя...Если первичный рынок, на фоне скандалов с застройщиками остановится, цены на вторичном еще более вырастут", - констатирует директор агентства недвижимости.

Напомним, что ранее Лариса Ставинога отмечала рост рынка недвижимости с апреля 2019 года, почти в 2 раза.

При этом минимально возможная цена на однокомнатную квартиру в Киеве (т.н. "хрущевка") сейчас стартуют от $35-37 тыс., а средняя цена исчисляется $40-45 тыс.


Рылы не перестают удивлять уровнем своего безумия. Такими загонами они только сокращают себе рынок сделок, причем, не исключаю - сами того не понимая.

На фоне охлаждения экономики, еще и после фазы бурного роста строительного рынка, очевидно, что обрабатывать нужно не покупателей, а продавцов - т.е. пугать не дорожаем, а дешевеем. Рынок предложения гораздо более уязвим сегодня, чем рынок спроса. Боюсь даже предположить, на каком месте для пересичного находится страх не успеть купить бетон после страха пандемии, потери работы и доходов. А вот у барыг, набравших на перепродажу бетона нервы явно нежелезные - риск оказаться с одном митинге с укрбудовцами и аркадовцами высок как никогда...


Так они поют продаванам про дешевей, а покупанам про дорожай. Вы не знали?
Чем больше обе стороны будут морально готовы к компромиссу - тем вероятнее сделка, а с ней и комиссионные.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:19

  Kostia написав:[quote="5079702:zРадио"
Рылы не перестают удивлять уровнем своего безумия. Такими загонами они только сокращают себе рынок сделок, причем, не исключаю - сами того не понимая.

На фоне охлаждения экономики, еще и после фазы бурного роста строительного рынка, очевидно, что обрабатывать нужно не покупателей, а продавцов - т.е. пугать не дорожаем, а дешевеем. Рынок предложения гораздо более уязвим сегодня, чем рынок спроса. Боюсь даже предположить, на каком месте для пересичного находится страх не успеть купить бетон после страха пандемии, потери работы и доходов. А вот у барыг, набравших на перепродажу бетона нервы явно нежелезные - риск оказаться с одном митинге с укрбудовцами и аркадовцами высок как никогда...

Много знаете человек, которые взяли под аренду и прям сильно переживают и на митинги ходят?[/quote]

я таких знаю. Причем это их не первая квартира под аренду.
rjkz
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