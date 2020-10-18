Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается.
Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.
Сравнил модные МОПы в центре с разделом трехи на массиве на 8 частей
Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налог Самое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже. Ну и прочие варианты "мы не можем дешевле, потому что нам нужно две двухи, а докинуть нечего". Поэтому я Сержику совершенно серьезно и писал, что он таки сделал правильные умозаключения о психологии продаванов вторички.
airmax78 написав:vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему. PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.
Так это не шутки. На вторичном адекватного мало, зато куча вариантов в стиле "мир сошел с ума". Например . Лумыри, стойло 21 м2, нет права собственности и 37 куе . Якобы снимают это за 10кгрн. Может врут, хотел бы посмотреть на того кто снимает. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... JuBI7.html
А зачем вы вообще высматриваете эту "экзотику", еще и сюда ее тащите? Ну мало ли кто какое объявление подал? На одном популярном сайте по продаже авто, не буду ему делать рекламу, тоже часто встречаются объявления на 30-50% выше рынка. И что? Ну висят они там себе и просмотры собирают только от удивленных зевак. Или у вас такое хобби - коллекционировать примеры чужой жадности, или глупости? )
Рыба-сом написав:Поэтому я Сержику совершенно серьезно и писал, что он таки сделал правильные умозаключения о психологии продаванов вторички.
Не стоит всех равнять. Я заметил другое. Поведение продавцов сильно отличается от сегмента. Если это бабушатник, то будут упираться розом за каждые 100$ по показывать какие красивые ковры, которые за 30 лет почти не выцвели т.к. хозяин хороший, ухаживал ... Часто думают, что все их хотят обмануть. Продажа квартиры для такого продавца - это самый серьёзный поступок в жизни и решение, которое он принимает самостоятельно, поэтому очень боится прогадать. Средний сегмент 50/50 т.к. публика разношерстная и разные обстоятельства. Кто-то упирается и потом либо идёт на уступки, либо решает вопрос иначе. Кто-то понимает направление рынка и идёт по тренду. В дорогом сегменте 70% адекватных. Они знают и цену и реальные возможности и готовы смериться с потерями уступая в цене т.к. учитывают множество параметров и выбирают, что для них в данный момент важнее и какие потери могут принять. Это люди, которые ранее уже неоднократно покупали и продавали недвижимость и т.д.
Рыба-сом написав:Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налог Самое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже. Ну и прочие варианты "мы не можем дешевле, потому что нам нужно две двухи, а докинуть нечего". Поэтому я Сержику совершенно серьезно и писал, что он таки сделал правильные умозаключения о психологии продаванов вторички.
Но всё же, этих людей я понимаю. Не складывается, но хочется. У меня есть знакомый продающий земельный участок на Русановских садах с 2006 года. Всё время бежит за рынком. Как то за пивом, я ему расписал сколько бы он денег получил, если бы продал участок и купил скромную однуху под аренду. Он перестал со мной разговаривать. Только рычит...
Рыба-сом написав:Поэтому я Сержику совершенно серьезно и писал, что он таки сделал правильные умозаключения о психологии продаванов вторички.
Не стоит всех равнять. Я заметил другое. Поведение продавцов сильно отличается от сегмента. Если это бабушатник, то будут упираться розом за каждые 100$ по показывать какие красивые ковры, которые за 30 лет почти не выцвели т.к. хозяин хороший, ухаживал ... Часто думают, что все их хотят обмануть. Продажа квартиры для такого продавца - это самый серьёзный поступок в жизни и решение, которое он принимает самостоятельно, поэтому очень боится прогадать. Средний сегмент 50/50 т.к. публика разношерстная и разные обстоятельства. Кто-то упирается и потом либо идёт на уступки, либо решает вопрос иначе. Кто-то понимает направление рынка и идёт по тренду. В дорогом сегменте 70% адекватных. Они знают и цену и реальные возможности и готовы смериться с потерями уступая в цене т.к. учитывают множество параметров и выбирают, что для них в данный момент важнее и какие потери могут принять. Это люди, которые ранее уже неоднократно покупали и продавали недвижимость и т.д.
В сегменте "бабушатников" очень много продавцов, которые продают наследство через агентов и сливают по чем дадут. Может психология, чувство вины перед брошенными родителями, может живут далеко, может деньги нужны. Сейчас такое время, что люди, которые живут в советской вторичке, либо молодые, которые ее купили, и ведут себя при продаже адекватно, либо наследники, либо старики, которые не думают продавать и доживают в том, что есть. Как раз в "среднем" сегменте больше завышенных цен, потому что если не продадут, то могут сами нормально жить, либо сдавать за нормальные деньги.
rjkz написав:В наших реалиях, когда квартиры проживания (если свои) менялись не часто, дети вырастали из младенцев в молодых людей в одной и той-же комнате. Кроме того, объем воздуха в комнате немаловажен. Я благодарен своим родителям за комнату в 21 м2 и высоте потолка 3,75.
Поэтому, я-бы рекомендовал Сержу подождать, когда ДСК 4 начнет массово строить панельки с 3-метровыми потолками (там хорошие планировки бывают) и ждать когда появится вариант в удачной локации (что бывает у ДСК 4 редко). Это будет оптимально на его "котлету".
Я так понимаю Вы пошутили про "подождать удачные локации у ДСК 4" и особенно сильно шутили про 3 метра высоты в панельках . Этого не будет никогда
Faceless написав:Вот только после озвучки адреса точки, жалость испарится в один миг, останется только выглядящий идиотом жлоб в обносках с хатой бизнес класса
А может она ему в спадщину досталась или каким иным шаровым способом? Вон Жека купил в МК квартиру брату жены, лишь бы не делал нервы любимой тёще. Сколько по вашему сможет заплатить сей персонаж за ремонт?
МК - місто квітів? Ну это вообще-то самый что ни на есть эконом, тут как бы совсем другая история, другие запросы
Ну так у разных людей, разные подарки. Бохатая родня могла кому то и условный Тайм (был одно время по 25000/метр) подарить. Тут ведь дело в принципе: овер дофига людей у нас получают жильё, не прилагая ни каких усилий, и бывает живут в квартирах "после строителей" годами . У моей дочки есть такой коллега, с подаренной родителями квартирой. Предполагалось, что на ремонт он сам заработает, но чувак решил не заморачиваться. На работу ходит по минимуму и почти всё свободное время проводит в компьютерных играх.
rjkz написав:Как раз в бетоне, кирпиче и овноблоке расценки разные - попробуйте сами поштобить бетон, когда порой алмазный диск плавится, но почти не режет. Когда коронки по 400 грн вылетают, когда синий трехрежимник бош начинает разбрасывать масло и на одно гнездо уходит до часа времени (такой бетон бывает). И овноблок, штробы в котором можно резать РУЧНЫМ! штроборезом (не электрическим! Я такой в ёпе видел).
Про идеологические расценки "для хрущей"/"новостроев"(тут тоже расценки от класса зависят/"коттеджей" вообще молчу. Отдельной главой "багатиСела" аля Конча/Козин/Рудыки/Стоянка.
В ближайшем будущем на рынке жилой недвижимости Киева возможен только рост цен.
Об этом в интервью рассказала директор АН Realterra Лариса Ставинога.
"На ближайшее время перспективы на рынке - только рост. С конца 2019 года цены пошли в рост и сейчас покупатель, он понимает, что ждать нельзя...Если первичный рынок, на фоне скандалов с застройщиками остановится, цены на вторичном еще более вырастут", - констатирует директор агентства недвижимости.
Напомним, что ранее Лариса Ставинога отмечала рост рынка недвижимости с апреля 2019 года, почти в 2 раза.
При этом минимально возможная цена на однокомнатную квартиру в Киеве (т.н. "хрущевка") сейчас стартуют от $35-37 тыс., а средняя цена исчисляется $40-45 тыс.
Рылы не перестают удивлять уровнем своего безумия. Такими загонами они только сокращают себе рынок сделок, причем, не исключаю - сами того не понимая.
На фоне охлаждения экономики, еще и после фазы бурного роста строительного рынка, очевидно, что обрабатывать нужно не покупателей, а продавцов - т.е. пугать не дорожаем, а дешевеем. Рынок предложения гораздо более уязвим сегодня, чем рынок спроса. Боюсь даже предположить, на каком месте для пересичного находится страх не успеть купить бетон после страха пандемии, потери работы и доходов. А вот у барыг, набравших на перепродажу бетона нервы явно нежелезные - риск оказаться с одном митинге с укрбудовцами и аркадовцами высок как никогда...
Так они поют продаванам про дешевей, а покупанам про дорожай. Вы не знали? Чем больше обе стороны будут морально готовы к компромиссу - тем вероятнее сделка, а с ней и комиссионные.
Kostia написав:[quote="5079702:zРадио" Рылы не перестают удивлять уровнем своего безумия. Такими загонами они только сокращают себе рынок сделок, причем, не исключаю - сами того не понимая.
На фоне охлаждения экономики, еще и после фазы бурного роста строительного рынка, очевидно, что обрабатывать нужно не покупателей, а продавцов - т.е. пугать не дорожаем, а дешевеем. Рынок предложения гораздо более уязвим сегодня, чем рынок спроса. Боюсь даже предположить, на каком месте для пересичного находится страх не успеть купить бетон после страха пандемии, потери работы и доходов. А вот у барыг, набравших на перепродажу бетона нервы явно нежелезные - риск оказаться с одном митинге с укрбудовцами и аркадовцами высок как никогда...
Много знаете человек, которые взяли под аренду и прям сильно переживают и на митинги ходят?[/quote]
я таких знаю. Причем это их не первая квартира под аренду.