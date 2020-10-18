Serg-ik написав:rjkz написав:В наших реалиях, когда квартиры проживания (если свои) менялись не часто, дети вырастали из младенцев в молодых людей в одной и той-же комнате.
Кроме того, объем воздуха в комнате немаловажен. Я благодарен своим родителям за комнату в 21 м2 и высоте потолка 3,75.
Поэтому, я-бы рекомендовал Сержу подождать, когда ДСК 4 начнет массово строить панельки с 3-метровыми потолками (там хорошие планировки бывают) и ждать когда появится вариант в удачной локации (что бывает у ДСК 4 редко). Это будет оптимально на его "котлету".
Я так понимаю Вы пошутили про "подождать удачные локации у ДСК 4" и особенно сильно шутили про 3 метра высоты в панельках . Этого не будет никогда
Почитайте внимательно последние посты Жэка79. Он купил панельку с 3м потолками от ДСК4.
Они только начали строить из новых панелей.
И про удачные локации совсем не шутил. Вы-же смотрели МК? Такая локация Вас устраивает?