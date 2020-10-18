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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54345435543654375438>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 195
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:34

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:В наших реалиях, когда квартиры проживания (если свои) менялись не часто, дети вырастали из младенцев в молодых людей в одной и той-же комнате.
Кроме того, объем воздуха в комнате немаловажен. Я благодарен своим родителям за комнату в 21 м2 и высоте потолка 3,75.

Поэтому, я-бы рекомендовал Сержу подождать, когда ДСК 4 начнет массово строить панельки с 3-метровыми потолками (там хорошие планировки бывают) и ждать когда появится вариант в удачной локации (что бывает у ДСК 4 редко). Это будет оптимально на его "котлету".

Я так понимаю Вы пошутили про "подождать удачные локации у ДСК 4" и особенно сильно шутили про 3 метра высоты в панельках . Этого не будет никогда


Почитайте внимательно последние посты Жэка79. Он купил панельку с 3м потолками от ДСК4.
Они только начали строить из новых панелей.
И про удачные локации совсем не шутил. Вы-же смотрели МК? Такая локация Вас устраивает?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:50

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:В наших реалиях, когда квартиры проживания (если свои) менялись не часто, дети вырастали из младенцев в молодых людей в одной и той-же комнате.
Кроме того, объем воздуха в комнате немаловажен. Я благодарен своим родителям за комнату в 21 м2 и высоте потолка 3,75.

Поэтому, я-бы рекомендовал Сержу подождать, когда ДСК 4 начнет массово строить панельки с 3-метровыми потолками (там хорошие планировки бывают) и ждать когда появится вариант в удачной локации (что бывает у ДСК 4 редко). Это будет оптимально на его "котлету".

Я так понимаю Вы пошутили про "подождать удачные локации у ДСК 4" и особенно сильно шутили про 3 метра высоты в панельках . Этого не будет никогда

У дбк последнее время все локации хороши (кроме навигатора), и 3 м потолок на харьковской делают. Сержик, я в шоке, ты на этой ветке годами, а до сих пор не в теме недвиги :mrgreen:
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:У дбк последнее время все локации хороши (кроме навигатора), и 3 м потолок на харьковской делают. Сержик, я в шоке, ты на этой ветке годами, а до сих пор не в теме недвиги

Это какие локации у ДБК хороши? Возле болот в промзоне на Ясиноватском? Или на левом берегу? Или Кристер на отшибе Киева?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, по поводу электрики на однокомнатной квартире. На 50 точек пол года назад работа обошлась 16 кгрн, что я считал довольно дороговато. + еще тысяч 14 на материале. Кабеля ушло больше, тк всё соединение в точках без распред коробок.Зображення

Пс. Еще метров 60 кабеля 2,5 не пригодилось.
Востаннє редагувалось hume в Пон 19 жов, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:13

  BIGor написав:..
Третье правило Трибеки: "Неважно сколько стоит, если покупается для себя" (с). Да и недвижка покупается в Украине в основном раз в жизни...

"а вот и важно!" - тихо матюгнулся Серж
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:23

  hume написав:Кстати, по поводу электрики на однокомнатной квартире. На 50 точек пол года назад работа обошлась 16 кгрн, что я считал довольно дороговато. + еще тысяч 14 на материале. Кабеля ушло больше, тк всё соединение в точках без распред коробок.Зображення

Пс. Еще метров 60 кабеля 2,5 не пригодилось.

О, ставки растут. От 9.8К на однушку (с головой хватило - не помню у кого) плавно перешли к более реальному ценнику в 30К.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 19 жов, 2020 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:25

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:У дбк последнее время все локации хороши (кроме навигатора), и 3 м потолок на харьковской делают. Сержик, я в шоке, ты на этой ветке годами, а до сих пор не в теме недвиги

Это какие локации у ДБК хороши? Возле болот в промзоне на Ясиноватском? Или на левом берегу? Или Кристер на отшибе Киева?

Ты болото видишь, а метро в пешей доступности и центр нет, тогда о чем с тобой говорить?)

На левом берегу отличная локация за те деньги. Если есть что-то лучше возле метро за сопоставимые деньги то скинь.

Про кристер забыл, да, там локация говно.

Ещё ты забыл акцент, очень крутое место и в свое время стоило копейки по сравнению с другими.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Ещё ты забыл акцент, очень крутое место и в свое время стоило копейки по сравнению с другими.

А ну-ка, напомните год постройки Акцента и размер "копейки". И про крутизну места-поподробнее :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Ещё ты забыл акцент, очень крутое место и в свое время стоило копейки по сравнению с другими


Я в свое время вложился в Акцент.
Очень доволен.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

86% в Украине имеют свое жилье. Скорей всего речь о семьях.
https://news.finance.ua/ru/news/-/48036 ... nfografika
Значит 14% живут в съемоном. Предположим, что в среднем у человека две квартиры под сдачу. У кого-то 10, кто-то сдает одну бабушкину. Получается, что 7% населения страны это арендодатели. Добавим членов их семей, получится около 20% населения имеют что-то от доходов с аренды. Плюс-минус.
Эта математика для тех, кто думает, что со временем введут драконовское налогообложение лишних квартир или квартир под аренду. Кроме того все понимают, что эти меры ударят и по арендаторам в виде повышения цен. Даже без этого 20% активного населения, еще и сосредоточенного в основном в городах, это сила, с которой нельзя не считаться. Особенно на фоне того, что государство настолько слабо, что уже 20 лет не в силах поставить кассовые аппараты единщикам.
Выводить этот рынок из тени нужно и будут, но, думаю, мягко и постепенно. Сначала сделают 5% и штраф в 100000 для уклонистов. Тогда люди начнут платить.
Vlad442
 
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