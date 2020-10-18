Додано: Пон 19 жов, 2020 11:33

86% в Украине имеют свое жилье. Скорей всего речь о семьях.Значит 14% живут в съемоном. Предположим, что в среднем у человека две квартиры под сдачу. У кого-то 10, кто-то сдает одну бабушкину. Получается, что 7% населения страны это арендодатели. Добавим членов их семей, получится около 20% населения имеют что-то от доходов с аренды. Плюс-минус.Эта математика для тех, кто думает, что со временем введут драконовское налогообложение лишних квартир или квартир под аренду. Кроме того все понимают, что эти меры ударят и по арендаторам в виде повышения цен. Даже без этого 20% активного населения, еще и сосредоточенного в основном в городах, это сила, с которой нельзя не считаться. Особенно на фоне того, что государство настолько слабо, что уже 20 лет не в силах поставить кассовые аппараты единщикам.Выводить этот рынок из тени нужно и будут, но, думаю, мягко и постепенно. Сначала сделают 5% и штраф в 100000 для уклонистов. Тогда люди начнут платить.