Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:В наших реалиях, когда квартиры проживания (если свои) менялись не часто, дети вырастали из младенцев в молодых людей в одной и той-же комнате. Кроме того, объем воздуха в комнате немаловажен. Я благодарен своим родителям за комнату в 21 м2 и высоте потолка 3,75.
Поэтому, я-бы рекомендовал Сержу подождать, когда ДСК 4 начнет массово строить панельки с 3-метровыми потолками (там хорошие планировки бывают) и ждать когда появится вариант в удачной локации (что бывает у ДСК 4 редко). Это будет оптимально на его "котлету".
Я так понимаю Вы пошутили про "подождать удачные локации у ДСК 4" и особенно сильно шутили про 3 метра высоты в панельках . Этого не будет никогда
Почитайте внимательно последние посты Жэка79. Он купил панельку с 3м потолками от ДСК4. Они только начали строить из новых панелей. И про удачные локации совсем не шутил. Вы-же смотрели МК? Такая локация Вас устраивает?
rjkz написав:В наших реалиях, когда квартиры проживания (если свои) менялись не часто, дети вырастали из младенцев в молодых людей в одной и той-же комнате. Кроме того, объем воздуха в комнате немаловажен. Я благодарен своим родителям за комнату в 21 м2 и высоте потолка 3,75.
Поэтому, я-бы рекомендовал Сержу подождать, когда ДСК 4 начнет массово строить панельки с 3-метровыми потолками (там хорошие планировки бывают) и ждать когда появится вариант в удачной локации (что бывает у ДСК 4 редко). Это будет оптимально на его "котлету".
Я так понимаю Вы пошутили про "подождать удачные локации у ДСК 4" и особенно сильно шутили про 3 метра высоты в панельках . Этого не будет никогда
У дбк последнее время все локации хороши (кроме навигатора), и 3 м потолок на харьковской делают. Сержик, я в шоке, ты на этой ветке годами, а до сих пор не в теме недвиги
Кстати, по поводу электрики на однокомнатной квартире. На 50 точек пол года назад работа обошлась 16 кгрн, что я считал довольно дороговато. + еще тысяч 14 на материале. Кабеля ушло больше, тк всё соединение в точках без распред коробок.
Пс. Еще метров 60 кабеля 2,5 не пригодилось.
Востаннє редагувалось hume в Пон 19 жов, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Кстати, по поводу электрики на однокомнатной квартире. На 50 точек пол года назад работа обошлась 16 кгрн, что я считал довольно дороговато. + еще тысяч 14 на материале. Кабеля ушло больше, тк всё соединение в точках без распред коробок.
Пс. Еще метров 60 кабеля 2,5 не пригодилось.
О, ставки растут. От 9.8К на однушку (с головой хватило - не помню у кого) плавно перешли к более реальному ценнику в 30К.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 19 жов, 2020 11:26, всього редагувалось 1 раз.
86% в Украине имеют свое жилье. Скорей всего речь о семьях. https://news.finance.ua/ru/news/-/48036 ... nfografika Значит 14% живут в съемоном. Предположим, что в среднем у человека две квартиры под сдачу. У кого-то 10, кто-то сдает одну бабушкину. Получается, что 7% населения страны это арендодатели. Добавим членов их семей, получится около 20% населения имеют что-то от доходов с аренды. Плюс-минус. Эта математика для тех, кто думает, что со временем введут драконовское налогообложение лишних квартир или квартир под аренду. Кроме того все понимают, что эти меры ударят и по арендаторам в виде повышения цен. Даже без этого 20% активного населения, еще и сосредоточенного в основном в городах, это сила, с которой нельзя не считаться. Особенно на фоне того, что государство настолько слабо, что уже 20 лет не в силах поставить кассовые аппараты единщикам. Выводить этот рынок из тени нужно и будут, но, думаю, мягко и постепенно. Сначала сделают 5% и штраф в 100000 для уклонистов. Тогда люди начнут платить.