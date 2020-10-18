Додано: Пон 19 жов, 2020 12:06

Serg-ik написав: Vlad442 написав: Значит 14% живут в съемоном. Предположим, что в среднем Значит 14% живут в съемоном. Предположим, что в среднем ....

вы забыли общежития, как для студентов( они прописываются в них на 4-5 лет), так и для семейных людей от всякоразных предприятий и организаций...

Потому Ваши расчёты могут быть весьма неточными ....вы забыли общежития, как для студентов( они прописываются в них на 4-5 лет), так и для семейных людей от всякоразных предприятий и организаций...Потому Ваши расчёты могут быть весьма неточными

sequence написав: Vlad442 написав: .. Предположим, что в среднем у человека две квартиры под сдачу. У кого-то 10, кто-то сдает одну бабушкину. .. .. Предположим, что в среднем у человека две квартиры под сдачу. У кого-то 10, кто-то сдает одну бабушкину. ..

ошибка, имхо, уже на этом моменте. Количество флэтлордов с 2мя и более квартирами минимально в общей массе, это первая ошибка; вторая - это следствие первой, по выгодополучателям: количество таковых не растет от количества квартир в собственности. ошибка, имхо, уже на этом моменте. Количество флэтлордов с 2мя и более квартирами минимально в общей массе, это первая ошибка; вторая - это следствие первой, по выгодополучателям: количество таковых не растет от количества квартир в собственности.

Это небольшой процент и если сын живет в общаге или снимает в Киеве, это не значит, что у его папы не может быть квартиры под аренду в Кропивницком.Расчет неточный, но позволяет понять, что арендодателей и связанных особ не единицы. На рынке нет крупных фирм, поэтому все что арендуется, сдается мелкими лендлордами.Доведу ваше замечание до логического завершения. Я взял в среднем две квартиры у арендодателя. Хорошо, вы считаете, что 1,1? Тогда арендодателей не 7, а 13%, а с членами их семей (дети, бабушки, дедушки) 39% населения.