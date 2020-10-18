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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5435543654375438>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 195
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Акцент был оч хорошим вариантом за те деньги. ЖК метрополис стоит сейчас неадекватных денег, + какое то невероятное строение. Проезжая становится реально страшно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:42

"Джек" изнутри: бассейн, шезлонги, МОПы, конь....
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9661338/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Значит 14% живут в съемоном. Предположим, что в среднем
....
вы забыли общежития, как для студентов( они прописываются в них на 4-5 лет), так и для семейных людей от всякоразных предприятий и организаций...
Потому Ваши расчёты могут быть весьма неточными
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:57

  Vlad442 написав:.. Предположим, что в среднем у человека две квартиры под сдачу. У кого-то 10, кто-то сдает одну бабушкину. ..

ошибка, имхо, уже на этом моменте. Количество флэтлордов с 2мя и более квартирами минимально в общей массе, это первая ошибка; вторая - это следствие первой, по выгодополучателям: количество таковых не растет от количества квартир в собственности.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:01

  rjkz написав:Так они поют продаванам про дешевей, а покупанам про дорожай. Вы не знали?
Чем больше обе стороны будут морально готовы к компромиссу - тем вероятнее сделка, а с ней и комиссионные.


Это мы бы так действовали, будь бы рылами (чур меня, конечно :mrgreen: ). И на то существуют целевые каналы коммуникации. Но выпуская на широкую публику сообщение "будет только дорожать" невозможно одновременно по-разному воздействовать на покупанов и продаванов - последних такие вбросы делают очень несговорчивыми, и переубеждать их будет лишь суровая реальность, медленно и мучительно. Почему я и говорю о безумстве рыл, которые занимаются таким в ситуации экономического обвала, когда сильнее всего проявляется слабость платежеспособного спроса
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:03

  Serg-ik написав:"Джек" изнутри: бассейн, шезлонги, МОПы, конь....
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9661338/

Похожие кони стоят в Макс Роял в Анталии. В Джеке этот конь навевает жильцам ассоциацию: дома - как на дорогом курорте. Не понимаю, почему Респект не переселился в Джек.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:06

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Значит 14% живут в съемоном. Предположим, что в среднем
....
вы забыли общежития, как для студентов( они прописываются в них на 4-5 лет), так и для семейных людей от всякоразных предприятий и организаций...
Потому Ваши расчёты могут быть весьма неточными

Это небольшой процент и если сын живет в общаге или снимает в Киеве, это не значит, что у его папы не может быть квартиры под аренду в Кропивницком.
Расчет неточный, но позволяет понять, что арендодателей и связанных особ не единицы. На рынке нет крупных фирм, поэтому все что арендуется, сдается мелкими лендлордами.
  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Предположим, что в среднем у человека две квартиры под сдачу. У кого-то 10, кто-то сдает одну бабушкину. ..

ошибка, имхо, уже на этом моменте. Количество флэтлордов с 2мя и более квартирами минимально в общей массе, это первая ошибка; вторая - это следствие первой, по выгодополучателям: количество таковых не растет от количества квартир в собственности.

Доведу ваше замечание до логического завершения. Я взял в среднем две квартиры у арендодателя. Хорошо, вы считаете, что 1,1? Тогда арендодателей не 7, а 13%, а с членами их семей (дети, бабушки, дедушки) 39% населения.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:О, ставки растут. От 9.8К на однушку (с головой хватило - не помню у кого) плавно перешли к более реальному ценнику в 30К.

30 к это на однушку электрика под ключ. Добавьте две комнаты это будет максимум +50%. Вы же приводили цифры за черновую электрику - штробы-подрозетники.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:11

  zРадио написав:
  rjkz написав:Так они поют продаванам про дешевей, а покупанам про дорожай. Вы не знали?
Чем больше обе стороны будут морально готовы к компромиссу - тем вероятнее сделка, а с ней и комиссионные.


Это мы бы так действовали, будь бы рылами (чур меня, конечно :mrgreen: ). И на то существуют целевые каналы коммуникации. Но выпуская на широкую публику сообщение "будет только дорожать" невозможно одновременно по-разному воздействовать на покупанов и продаванов - последних такие вбросы делают очень несговорчивыми, и переубеждать их будет лишь суровая реальность, медленно и мучительно. Почему я и говорю о безумстве рыл, которые занимаются таким в ситуации экономического обвала, когда сильнее всего проявляется слабость платежеспособного спроса

Сегодня, после очередного укола в самое сердце от Сомика про полтосик, посмотрел актуальные цены на Голосуху. Увиденное меня сильно удивило. Конечно, на уровень 2013го цена не вернулась, но уже не так далеко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:12

Совокупный дефицит бюджета 19 стран еврозоны увеличится в нынешнем году в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достигнет €976 млрд, или 8,9% ВВП

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146959-d ... z6bJ4rtyfl


Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 финансового года, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн, сообщило министерство финансов страны.

При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.
https://kurs.com.ua/novost/227797-deficit-bjudzheta-ssha-utroilsja

Вывод?
Надо избавляться от бумажек и покупать твёрдый бетон
Serg-ik
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