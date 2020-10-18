Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:.. Предположим, что в среднем у человека две квартиры под сдачу. У кого-то 10, кто-то сдает одну бабушкину. ..
ошибка, имхо, уже на этом моменте. Количество флэтлордов с 2мя и более квартирами минимально в общей массе, это первая ошибка; вторая - это следствие первой, по выгодополучателям: количество таковых не растет от количества квартир в собственности.
rjkz написав:Так они поют продаванам про дешевей, а покупанам про дорожай. Вы не знали? Чем больше обе стороны будут морально готовы к компромиссу - тем вероятнее сделка, а с ней и комиссионные.
Это мы бы так действовали, будь бы рылами (чур меня, конечно ). И на то существуют целевые каналы коммуникации. Но выпуская на широкую публику сообщение "будет только дорожать" невозможно одновременно по-разному воздействовать на покупанов и продаванов - последних такие вбросы делают очень несговорчивыми, и переубеждать их будет лишь суровая реальность, медленно и мучительно. Почему я и говорю о безумстве рыл, которые занимаются таким в ситуации экономического обвала, когда сильнее всего проявляется слабость платежеспособного спроса
Vlad442 написав:Значит 14% живут в съемоном. Предположим, что в среднем
.... вы забыли общежития, как для студентов( они прописываются в них на 4-5 лет), так и для семейных людей от всякоразных предприятий и организаций... Потому Ваши расчёты могут быть весьма неточными
Это небольшой процент и если сын живет в общаге или снимает в Киеве, это не значит, что у его папы не может быть квартиры под аренду в Кропивницком. Расчет неточный, но позволяет понять, что арендодателей и связанных особ не единицы. На рынке нет крупных фирм, поэтому все что арендуется, сдается мелкими лендлордами.
sequence написав:
Vlad442 написав:.. Предположим, что в среднем у человека две квартиры под сдачу. У кого-то 10, кто-то сдает одну бабушкину. ..
ошибка, имхо, уже на этом моменте. Количество флэтлордов с 2мя и более квартирами минимально в общей массе, это первая ошибка; вторая - это следствие первой, по выгодополучателям: количество таковых не растет от количества квартир в собственности.
Доведу ваше замечание до логического завершения. Я взял в среднем две квартиры у арендодателя. Хорошо, вы считаете, что 1,1? Тогда арендодателей не 7, а 13%, а с членами их семей (дети, бабушки, дедушки) 39% населения.
rjkz написав:Так они поют продаванам про дешевей, а покупанам про дорожай. Вы не знали? Чем больше обе стороны будут морально готовы к компромиссу - тем вероятнее сделка, а с ней и комиссионные.
Это мы бы так действовали, будь бы рылами (чур меня, конечно ). И на то существуют целевые каналы коммуникации. Но выпуская на широкую публику сообщение "будет только дорожать" невозможно одновременно по-разному воздействовать на покупанов и продаванов - последних такие вбросы делают очень несговорчивыми, и переубеждать их будет лишь суровая реальность, медленно и мучительно. Почему я и говорю о безумстве рыл, которые занимаются таким в ситуации экономического обвала, когда сильнее всего проявляется слабость платежеспособного спроса
Сегодня, после очередного укола в самое сердце от Сомика про полтосик, посмотрел актуальные цены на Голосуху. Увиденное меня сильно удивило. Конечно, на уровень 2013го цена не вернулась, но уже не так далеко.