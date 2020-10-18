Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:О, ставки растут. От 9.8К на однушку (с головой хватило - не помню у кого) плавно перешли к более реальному ценнику в 30К.
30 к это на однушку электрика под ключ. Добавьте две комнаты это будет максимум +50%. Вы же приводили цифры за черновую электрику - штробы-подрозетники.
Под какой ключ? Черновая электрика: работы и материал. Чистовая, как я понял, сверху, хотя и не думаю, что там сильно много чистовая добавила - это ж под аренду - рамок из стекла или каменного шпона никто не покупал. P.S. Однушка vs трешка - это + 2 комнаты, санузел, гардеробная, коридор. Я бы сказал минимум +100-150%, скорее 200%.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 19 жов, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:Вывод? Надо избавляться от бумажек и покупать твёрдый бетон
Всегда такое было, а сейчас может даже усугубилось. Посмотрите на людей, которые сидят в бумаге и бетоне. Первые на взводе, злые, нервные, всех оскорбляют, ругаются. Вторые более спокойные и умиротворенные.
rjkz написав:Так они поют продаванам про дешевей, а покупанам про дорожай. Вы не знали? Чем больше обе стороны будут морально готовы к компромиссу - тем вероятнее сделка, а с ней и комиссионные.
Это мы бы так действовали, будь бы рылами (чур меня, конечно ). И на то существуют целевые каналы коммуникации. Но выпуская на широкую публику сообщение "будет только дорожать" невозможно одновременно по-разному воздействовать на покупанов и продаванов - последних такие вбросы делают очень несговорчивыми, и переубеждать их будет лишь суровая реальность, медленно и мучительно. Почему я и говорю о безумстве рыл, которые занимаются таким в ситуации экономического обвала, когда сильнее всего проявляется слабость платежеспособного спроса
Сегодня, после очередного укола в самое сердце от Сомика про полтосик, посмотрел актуальные цены на Голосуху. Увиденное меня сильно удивило. Конечно, на уровень 2013го цена не вернулась, но уже не так далеко.
Очередной полтосик,но вам что привыкать,главное не демпингуете,всё по фен шую,мба рулетс...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Vlad442 написав:.. Доведу ваше замечание до логического завершения. Я взял в среднем две квартиры у арендодателя. Хорошо, вы считаете, что 1,1? Тогда арендодателей не 7, а 13%, а с членами их семей (дети, бабушки, дедушки) 39% населения.
Верно. Но это в идеальном случае. На деле имеют место перекосы: собственник хоть двадцати квартир в Лубнах вынужден сдавать их за коммуналку (речь вообще не идет о том, чтобы кормить стадо родственников); молодому собственнику бабушкиной квартиры на Теремках хватает аренды тока на пивас, потому все равно приходится арбайтен, но семье пенсионеров это весомая добавка (по примеру своей тещи с однухой на Кловской). Как это свести в единую картину - ума не приложу, нет вменяемой статистики по количеству съемных квартир даже в Киеве, не говоря о периферии. Рынок уж больно серо-черный
airmax78 написав:Сегодня, после очередного укола в самое сердце от Сомика про полтосик, посмотрел актуальные цены на Голосуху. Увиденное меня сильно удивило. Конечно, на уровень 2013го цена не вернулась, но уже не так далеко.
Очередной полтосик,но вам что привыкать,главное не демпингуете,всё по фен шую,мба рулетс...
Каждый раз, когда вы напоминаете мне про полтосик - вы оставляете рубец на моем сердце. Если не дай Бог что - в моем инфаркте будете виноваты вы.
Vlad442 написав:Посмотрите на людей, которые сидят в бумаге и бетоне. Первые на взводе, злые, нервные, всех оскорбляют, ругаются. Вторые более спокойные и умиротворенные.
Если людям надо разъехаться из трёшки, то размениваться не с кем. Надо продавать.Если денег на доплату нет, то какое может быть умиротворение, если цены на 1-2 к квартиры растут быстрее, чем на 3к?
Может я оторван от реальности, но мне кажется, что сейчас людей, которые хотят разъехаться из трешки намного меньше, чем 20 лет назад. Аренда очень доступная. Даже человек, работающий на низкооплачиваемой работе, может найти себе вариант по деньгам. Смертность много лет превышала рождаемость, поэтому даже у небогатых семей есть бабушкина квартира, куда можно расселиться. Молодежь съезжает от родителей, оставляя их доживать в своих трешках.
Vlad442 написав:Посмотрите на людей, которые сидят в бумаге и бетоне. Первые на взводе, злые, нервные, всех оскорбляют, ругаются. Вторые более спокойные и умиротворенные.
Если людям надо разъехаться из трёшки, то размениваться не с кем. Надо продавать.Если денег на доплату нет, то какое может быть умиротворение, если цены на 1-2 к квартиры растут быстрее, чем на 3к?
Может я оторван от реальности, но мне кажется, что сейчас людей, которые хотят разъехаться из трешки намного меньше, чем 20 лет назад. Аренда очень доступная. Даже человек, работающий на низкооплачиваемой работе, может найти себе вариант по деньгам. Смертность много лет превышала рождаемость, поэтому даже у небогатых семей есть бабушкина квартира, куда можно расселиться. Молодежь съезжает от родителей, оставляя их доживать в своих трешках.
Нет, Влад, аренду не могут себе позволить многие из тех, кто даже на двух работах работает. Поэтому жилье в Киеве это всегда магнит