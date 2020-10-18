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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54365437543854395440>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 195
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:14

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:О, ставки растут. От 9.8К на однушку (с головой хватило - не помню у кого) плавно перешли к более реальному ценнику в 30К.

30 к это на однушку электрика под ключ. Добавьте две комнаты это будет максимум +50%. Вы же приводили цифры за черновую электрику - штробы-подрозетники.

Под какой ключ? Черновая электрика: работы и материал. Чистовая, как я понял, сверху, хотя и не думаю, что там сильно много чистовая добавила - это ж под аренду - рамок из стекла или каменного шпона никто не покупал.
P.S. Однушка vs трешка - это + 2 комнаты, санузел, гардеробная, коридор. Я бы сказал минимум +100-150%, скорее 200%.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 19 жов, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:18

  Serg-ik написав:Совокупный дефицит бюджета 19 стран еврозоны увеличится в нынешнем году в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достигнет €976 млрд, или 8,9% ВВП

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146959-d ... z6bJ4rtyfl


Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 финансового года, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн, сообщило министерство финансов страны.

При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.
https://kurs.com.ua/novost/227797-deficit-bjudzheta-ssha-utroilsja

Вывод?
Надо избавляться от бумажек и покупать твёрдый бетон


Такая информация только усиливает спрос покупанов и жадность продавцов.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Вывод?
Надо избавляться от бумажек и покупать твёрдый бетон

Всегда такое было, а сейчас может даже усугубилось. Посмотрите на людей, которые сидят в бумаге и бетоне. Первые на взводе, злые, нервные, всех оскорбляют, ругаются. Вторые более спокойные и умиротворенные.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:22

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:Так они поют продаванам про дешевей, а покупанам про дорожай. Вы не знали?
Чем больше обе стороны будут морально готовы к компромиссу - тем вероятнее сделка, а с ней и комиссионные.


Это мы бы так действовали, будь бы рылами (чур меня, конечно :mrgreen: ). И на то существуют целевые каналы коммуникации. Но выпуская на широкую публику сообщение "будет только дорожать" невозможно одновременно по-разному воздействовать на покупанов и продаванов - последних такие вбросы делают очень несговорчивыми, и переубеждать их будет лишь суровая реальность, медленно и мучительно. Почему я и говорю о безумстве рыл, которые занимаются таким в ситуации экономического обвала, когда сильнее всего проявляется слабость платежеспособного спроса

Сегодня, после очередного укола в самое сердце от Сомика про полтосик, посмотрел актуальные цены на Голосуху. Увиденное меня сильно удивило. Конечно, на уровень 2013го цена не вернулась, но уже не так далеко.

Очередной полтосик,но вам что привыкать,главное не демпингуете,всё по фен шую,мба рулетс...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:23

  Vlad442 написав:..
Доведу ваше замечание до логического завершения. Я взял в среднем две квартиры у арендодателя. Хорошо, вы считаете, что 1,1? Тогда арендодателей не 7, а 13%, а с членами их семей (дети, бабушки, дедушки) 39% населения.

Верно. Но это в идеальном случае. На деле имеют место перекосы: собственник хоть двадцати квартир в Лубнах вынужден сдавать их за коммуналку (речь вообще не идет о том, чтобы кормить стадо родственников); молодому собственнику бабушкиной квартиры на Теремках хватает аренды тока на пивас, потому все равно приходится арбайтен, но семье пенсионеров это весомая добавка (по примеру своей тещи с однухой на Кловской).
Как это свести в единую картину - ума не приложу, нет вменяемой статистики по количеству съемных квартир даже в Киеве, не говоря о периферии. Рынок уж больно серо-черный
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:38

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Сегодня, после очередного укола в самое сердце от Сомика про полтосик, посмотрел актуальные цены на Голосуху. Увиденное меня сильно удивило. Конечно, на уровень 2013го цена не вернулась, но уже не так далеко.

Очередной полтосик,но вам что привыкать,главное не демпингуете,всё по фен шую,мба рулетс...

Каждый раз, когда вы напоминаете мне про полтосик - вы оставляете рубец на моем сердце. Если не дай Бог что - в моем инфаркте будете виноваты вы.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Посмотрите на людей, которые сидят в бумаге и бетоне. Первые на взводе, злые, нервные, всех оскорбляют, ругаются. Вторые более спокойные и умиротворенные.

Если людям надо разъехаться из трёшки, то размениваться не с кем. Надо продавать.Если денег на доплату нет, то какое может быть умиротворение, если цены на 1-2 к квартиры растут быстрее, чем на 3к?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:47

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Ещё ты забыл акцент, очень крутое место и в свое время стоило копейки по сравнению с другими.

А ну-ка, напомните год постройки Акцента и размер "копейки". И про крутизну места-поподробнее :)

Сержик, вся эта инфа есть в инете, а место поедь посмотри, в сравнении с той дупой где ты живёшь это рай
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:47

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Посмотрите на людей, которые сидят в бумаге и бетоне. Первые на взводе, злые, нервные, всех оскорбляют, ругаются. Вторые более спокойные и умиротворенные.

Если людям надо разъехаться из трёшки, то размениваться не с кем. Надо продавать.Если денег на доплату нет, то какое может быть умиротворение, если цены на 1-2 к квартиры растут быстрее, чем на 3к?

Может я оторван от реальности, но мне кажется, что сейчас людей, которые хотят разъехаться из трешки намного меньше, чем 20 лет назад.
Аренда очень доступная. Даже человек, работающий на низкооплачиваемой работе, может найти себе вариант по деньгам. Смертность много лет превышала рождаемость, поэтому даже у небогатых семей есть бабушкина квартира, куда можно расселиться.
Молодежь съезжает от родителей, оставляя их доживать в своих трешках.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:03

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Посмотрите на людей, которые сидят в бумаге и бетоне. Первые на взводе, злые, нервные, всех оскорбляют, ругаются. Вторые более спокойные и умиротворенные.

Если людям надо разъехаться из трёшки, то размениваться не с кем. Надо продавать.Если денег на доплату нет, то какое может быть умиротворение, если цены на 1-2 к квартиры растут быстрее, чем на 3к?

Может я оторван от реальности, но мне кажется, что сейчас людей, которые хотят разъехаться из трешки намного меньше, чем 20 лет назад.
Аренда очень доступная. Даже человек, работающий на низкооплачиваемой работе, может найти себе вариант по деньгам. Смертность много лет превышала рождаемость, поэтому даже у небогатых семей есть бабушкина квартира, куда можно расселиться.
Молодежь съезжает от родителей, оставляя их доживать в своих трешках.

Нет, Влад, аренду не могут себе позволить многие из тех, кто даже на двух работах работает. Поэтому жилье в Киеве это всегда магнит
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