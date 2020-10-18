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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5437543854395440>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 195
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:04

  Kostia написав:
  Serg-ik написав:А ну-ка, напомните год постройки Акцента и размер "копейки". И про крутизну места-поподробнее :)

Сержик, вся эта инфа есть в инете, а место поедь посмотри, в сравнении с той дупой где ты живёшь это рай


Не знал, что метро Дорогожичи с пешей доступностью 2-х парков-это дупа, а Акцент в 350 метрах от окружной -это рай...
Размер "Копейки" не удалось вспомнить? поднапрягитесь
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:07

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:
  Serg-ik написав:А ну-ка, напомните год постройки Акцента и размер "копейки". И про крутизну места-поподробнее :)

Сержик, вся эта инфа есть в инете, а место поедь посмотри, в сравнении с той дупой где ты живёшь это рай


Не знал, что метро Дорогожичи с пешей доступностью 2-х парков-это дупа, а Акцент в 350 метрах от окружной -это рай...
Размер "Копейки" не удалось вспомнить? поднапрягитесь

Чувак, дорогожичи это грязное место с хрущами, нариками и т д, а в акцент ты даже однуху не снимешь за те деньги что ты в своей дупе симаешь, рынок все на места ставит. Размер копейки ищи в инете, я ж тебе написал.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:17

Kostia
Как уже не однократно обсуждалось, нарики есть везде. И чем больше доход у людей, тем больше вероятность получения запретных удовольствий. Людей с доходом, как я понимаю, в Акценте больше, чем среди дорогожицкой бедноты. Это такие, как ТЫ, чуваки.
По моей памяти: двушка от застройщика стоила 65-70 тыс. долл. Трёшка +/- 100 000 у.е в панельном доме.
Сейчас за эти деньги такие метражи трёх есть в гораздо лучшем состоянии, даже заходи и живи.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:20

  Serg-ik написав:Kostia
Как уже не однократно обсуждалось, нарики есть везде. И чем больше доход у людей, тем больше вероятность получения запретных удовольствий. Людей с доходом, как я понимаю, в Акценте больше, чем среди дорогожицкой бедноты. Это такие, как ТЫ, чуваки.
По моей памяти: двушка от застройщика стоила 65-70 тыс. долл. Трёшка +/- 100 000 у.е в панельном доме.
Сейчас за эти деньги такие метражи трёх есть в гораздо лучшем состоянии, даже заходи и живи.

Память у тебя слабая, как и ум. Не сравнивай клеесосов с дорогожичей и коксонюхов с Джека например, но у тебя как всегда альтернативная логика. В общем, то что ты крутишь носом от панелек тебя и губит, тебе весь форум об этом пишет, но ты умнее всех, если тебе нравится жить в аренде то так и напиши
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Очередной полтосик,но вам что привыкать,главное не демпингуете,всё по фен шую,мба рулетс...


Зображення
:mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:29

  Serg-ik написав:Совокупный дефицит бюджета 19 стран еврозоны увеличится в нынешнем году в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достигнет €976 млрд, или 8,9% ВВП

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146959-d ... z6bJ4rtyfl


Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 финансового года, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн, сообщило министерство финансов страны.

При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.
https://kurs.com.ua/novost/227797-deficit-bjudzheta-ssha-utroilsja

Вывод?
Надо избавляться от бумажек и покупать твёрдый бетон


Вывод - экономические последствия кризиса беспрецедентны, эмиссия едва покрывает потребности на поддержание ежедневных расходов и докризисных цен на активы, которые после ужесточения монетарных политик центробанков так же беспрецедентно рухнут
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:33

  zРадио написав:Вывод?
Надо избавляться от бумажек и покупать твёрдый бетон


Вывод - экономические последствия кризиса беспрецедентны, эмиссия едва покрывает потребности на поддержание ежедневных расходов и докризисных цен на активы, которые после ужесточения монетарных политик центробанков так же беспрецедентно рухнут[/quote]

Из вашего вывода сложно спрогнозировать, что же будет с киевским бетоном, он же ведь актив?
Востаннє редагувалось remark в Пон 19 жов, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:33

  remark написав:
  Serg-ik написав:Совокупный дефицит бюджета 19 стран еврозоны увеличится в нынешнем году в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достигнет €976 млрд, или 8,9% ВВП

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146959-d ... z6bJ4rtyfl


Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 финансового года, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн, сообщило министерство финансов страны.

При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.
https://kurs.com.ua/novost/227797-deficit-bjudzheta-ssha-utroilsja

Вывод?
Надо избавляться от бумажек и покупать твёрдый бетон


Такая информация только усиливает спрос покупанов и жадность продавцов.


Ага, также количество денег у покупанов увеличивает и количество квартир на руках продаванов сокращает :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:34

  remark написав:Из вашего вывода сложно спрогнозировать, что же будет с киевским бетоном, он же ведь актив?


Продолжит снижаться дальше в течение 2-х следующих лет
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:38

  zРадио написав:
Ага, также количество денег у покупанов увеличивает и количество квартир на руках продаванов сокращает :mrgreen:


Глядя на этот ценовой рост бетона складывается мнение, что у большинства открылись неиссякаемые потоки денег, просто прет, а девать бабло некуда, есть все: машины, куча квартир, дачи, жрут в ресторанах по несколько раз в день, а бабло прет.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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