Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:А ну-ка, напомните год постройки Акцента и размер "копейки". И про крутизну места-поподробнее
Сержик, вся эта инфа есть в инете, а место поедь посмотри, в сравнении с той дупой где ты живёшь это рай
Не знал, что метро Дорогожичи с пешей доступностью 2-х парков-это дупа, а Акцент в 350 метрах от окружной -это рай... Размер "Копейки" не удалось вспомнить? поднапрягитесь
Чувак, дорогожичи это грязное место с хрущами, нариками и т д, а в акцент ты даже однуху не снимешь за те деньги что ты в своей дупе симаешь, рынок все на места ставит. Размер копейки ищи в инете, я ж тебе написал.
Kostia Как уже не однократно обсуждалось, нарики есть везде. И чем больше доход у людей, тем больше вероятность получения запретных удовольствий. Людей с доходом, как я понимаю, в Акценте больше, чем среди дорогожицкой бедноты. Это такие, как ТЫ, чуваки. По моей памяти: двушка от застройщика стоила 65-70 тыс. долл. Трёшка +/- 100 000 у.е в панельном доме. Сейчас за эти деньги такие метражи трёх есть в гораздо лучшем состоянии, даже заходи и живи.
Serg-ik написав:Kostia Как уже не однократно обсуждалось, нарики есть везде. И чем больше доход у людей, тем больше вероятность получения запретных удовольствий. Людей с доходом, как я понимаю, в Акценте больше, чем среди дорогожицкой бедноты. Это такие, как ТЫ, чуваки. По моей памяти: двушка от застройщика стоила 65-70 тыс. долл. Трёшка +/- 100 000 у.е в панельном доме. Сейчас за эти деньги такие метражи трёх есть в гораздо лучшем состоянии, даже заходи и живи.
Память у тебя слабая, как и ум. Не сравнивай клеесосов с дорогожичей и коксонюхов с Джека например, но у тебя как всегда альтернативная логика. В общем, то что ты крутишь носом от панелек тебя и губит, тебе весь форум об этом пишет, но ты умнее всех, если тебе нравится жить в аренде то так и напиши
somilitark написав:Очередной полтосик,но вам что привыкать,главное не демпингуете,всё по фен шую,мба рулетс...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вывод? Надо избавляться от бумажек и покупать твёрдый бетон
Вывод - экономические последствия кризиса беспрецедентны, эмиссия едва покрывает потребности на поддержание ежедневных расходов и докризисных цен на активы, которые после ужесточения монетарных политик центробанков так же беспрецедентно рухнут
zРадио написав:Вывод? Надо избавляться от бумажек и покупать твёрдый бетон
Вывод - экономические последствия кризиса беспрецедентны, эмиссия едва покрывает потребности на поддержание ежедневных расходов и докризисных цен на активы, которые после ужесточения монетарных политик центробанков так же беспрецедентно рухнут[/quote]
Из вашего вывода сложно спрогнозировать, что же будет с киевским бетоном, он же ведь актив?
Востаннє редагувалось remark в Пон 19 жов, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
zРадио написав: Ага, также количество денег у покупанов увеличивает и количество квартир на руках продаванов сокращает
Глядя на этот ценовой рост бетона складывается мнение, что у большинства открылись неиссякаемые потоки денег, просто прет, а девать бабло некуда, есть все: машины, куча квартир, дачи, жрут в ресторанах по несколько раз в день, а бабло прет.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.