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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5437543854395440

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 195
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:42

  zРадио написав:
  remark написав:Из вашего вывода сложно спрогнозировать, что же будет с киевским бетоном, он же ведь актив?


Продолжит снижаться дальше в течение 2-х следующих лет


Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:43

  Kostia написав:Чувак, дорогожичи это грязное место с хрущами, нариками и т д,

местный МБА-шник, заталкивающий на форум чудо-комплекс на костях, с этим выводом не согласен.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:47

  Yuri_T написав:
  Kostia написав:Чувак, дорогожичи это грязное место с хрущами, нариками и т д,

местный МБА-шник, заталкивающий на форум чудо-комплекс на костях, с этим выводом не согласен.

Больше всего ору когда приезжие рассказывают какие районы лучше и т д
Kostia
 
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  #<1 ... 5437543854395440
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