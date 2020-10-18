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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:42
zРадио написав: remark написав:
Из вашего вывода сложно спрогнозировать, что же будет с киевским бетоном, он же ведь актив?
Продолжит снижаться дальше в течение 2-х следующих лет
Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Пон 19 жов, 2020 13:43
Kostia написав:
Чувак, дорогожичи это грязное место с хрущами, нариками и т д,
местный МБА-шник, заталкивающий на форум чудо-комплекс на костях, с этим выводом не согласен.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 19 жов, 2020 13:47
Yuri_T написав: Kostia написав:
Чувак, дорогожичи это грязное место с хрущами, нариками и т д,
местный МБА-шник, заталкивающий на форум чудо-комплекс на костях, с этим выводом не согласен.
Больше всего ору когда приезжие рассказывают какие районы лучше и т д
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