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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54385439544054415442>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 196
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:50

  remark написав:
Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?


Где доллар обесценивается? Зачем вы бездумно повторяете глупости всяких фриков? Вы не знаете, где смотреть динамику стоимости активов и торговых инструментов - подсказать?

С момента начала кризиса все, за исключением золота и десятка самых инновационных в мире компаний, к доллару подешевело, а не подорожало - нефть, коммоды, фондовые и долговые расписки, абсолютное большинство валют и, конечно же, бетон.

Золото, к слову, можете смело вычеркнуть из списка, поскольку оно во все кризисы дорожает, в том числе 2007-2009, когда бетон вообще обвалился в мире в 1.5 раза, в Украине - в 2. Это признак не уменьшения, а увеличения стоимости денег за счет тяжелых кризисных явлений типа снижения спроса, производства и занятости
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:53

  remark написав:
  zРадио написав:
Ага, также количество денег у покупанов увеличивает и количество квартир на руках продаванов сокращает :mrgreen:


Глядя на этот ценовой рост бетона складывается мнение, что у большинства открылись неиссякаемые потоки денег, просто прет, а девать бабло некуда, есть все: машины, куча квартир, дачи, жрут в ресторанах по несколько раз в день, а бабло прет.

В МСК цены падают, скоро можно будет продвать хруща в Киеве и купить новострой у москалей :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:54

  zРадио написав:
  remark написав:
Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?


Где доллар обесценивается? Зачем вы бездумно повторяете глупости всяких фриков? Вы не знаете, где смотреть динамику стоимости активов и торговых инструментов - подсказать?

С момента начала кризиса все, за исключением золота и десятка самых инновационных в мире компаний, к доллару подешевело, а не подорожало - нефть, коммоды, фондовые и долговые расписки, абсолютное большинство валют и, конечно же, бетон.

Золото, к слову, можете смело вычеркнуть из списка, поскольку оно во все кризисы дорожает, в том числе 2007-2009, когда бетон вообще обвалился в мире в 1.5 раза, в Украине - в 2. Это признак не уменьшения, а увеличения стоимости денег за счет тяжелых кризисных явлений типа снижения спроса, производства и занятости

В макроэкономике вы может сильны, как используете на практике знания, куда вкладывактесь? Какие альтернативы бетону предлагаете?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Глядя на этот ценовой рост бетона складывается мнение, что у большинства открылись неиссякаемые потоки денег, просто прет, а девать бабло некуда, есть все: машины, куча квартир, дачи, жрут в ресторанах по несколько раз в день, а бабло прет.

Кто-то на днях ссылки на Наймана кидал. Тот говорит, что рост цен на бетон есть, причина-постоянные вбросы про нулевую декларацию .ю Потому и тарят коррупционеры бетон, потому что кэш будет сложнее обелить.
Рост цен на первичку понятен: поднята в очередной раз мин зарплата, отсюда рост на всё. В следующем году опять надо поднимать
А вот по вторичке, особенно 20+ лет, создаётся впечатление, что с её продажей надо решить абсолютно все денежные семейные проблемы. Или обновиться нахаляву. Иначе чем пояснить разницу в цене в 50-100 баксов на метре между 50-70 метровой квартирой 40-50 лет давности и 5-8 летним домом, зачастую в лучшем состоянии и горизонтальной разводкой отопления.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:54

  zРадио написав:
  remark написав:
Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?


Где доллар обесценивается? Зачем вы бездумно повторяете глупости всяких фриков? Вы не знаете, где смотреть динамику стоимости активов и торговых инструментов - подсказать?

С момента начала кризиса все, за исключением золота и десятка самых инновационных в мире компаний, к доллару подешевело, а не подорожало - нефть, коммоды, фондовые и долговые расписки, абсолютное большинство валют и, конечно же, бетон.

Золото, к слову, можете смело вычеркнуть из списка, поскольку оно во все кризисы дорожает, в том числе 2007-2009, когда бетон вообще обвалился в мире в 1.5 раза, в Украине - в 2. Это признак не уменьшения, а увеличения стоимости денег за счет тяжелых кризисных явлений типа снижения спроса, производства и занятости

Я например вижу только повышения цен, может быть и будет падать, но так не особо, 2-3% в год, т.е. вернемся на уровень начала 2020
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:59

  Serg-ik написав:Кто-то на днях ссылки на Наймана кидал. Тот говорит, что рост цен на бетон есть, причина-постоянные вбросы про нулевую декларацию .ю Потому и тарят коррупционеры бетон, потому что кэш будет сложнее обелить.
Рост цен на первичку понятен: поднята в очередной раз мин зарплата, отсюда рост на всё. В следующем году опять надо поднимать
А вот по вторичке, особенно 20+ лет, создаётся впечатление, что с её продажей надо решить абсолютно все денежные семейные проблемы. Или обновиться нахаляву. Иначе чем пояснить разницу в цене в 50-100 баксов на метре между 50-70 метровой квартирой 40-50 лет давности и 5-8 летним домом, зачастую в лучшем состоянии и горизонтальной разводкой отопления.


Выходит, что коррупционеры нагоняют цены и даже в будущем готовы к падению стоимости бетона, лишь бы только отбелить, так?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Не сравнивай клеесосов с дорогожичей и коксонюхов с Джека например,

Парень в теме кто и что .... и плющит его....
я так понимаю , купил в панельке...и плющит...от гордости или жабка давит почему-то?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:03

  Andrew_ написав:
  remark написав:
  zРадио написав:
Ага, также количество денег у покупанов увеличивает и количество квартир на руках продаванов сокращает :mrgreen:


Глядя на этот ценовой рост бетона складывается мнение, что у большинства открылись неиссякаемые потоки денег, просто прет, а девать бабло некуда, есть все: машины, куча квартир, дачи, жрут в ресторанах по несколько раз в день, а бабло прет.

В МСК цены падают, скоро можно будет продвать хруща в Киеве и купить новострой у москалей :mrgreen:


Хруща не хватит никак на московские ипеня.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Выходит, что коррупционеры нагоняют цены и даже в будущем готовы к падению стоимости бетона, лишь бы только отбелить, так?

Не знаю. Судите сами
https://youtu.be/9Tc5prXqOFg?t=618
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:08

  remark написав:..
Выходит, что коррупционеры нагоняют цены и даже в будущем готовы к падению стоимости бетона, лишь бы только отбелить, так?

не, они выкупят все излишки с рынка, лишь бы не подешевело! :D
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