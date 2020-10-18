Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав: Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?
Где доллар обесценивается? Зачем вы бездумно повторяете глупости всяких фриков? Вы не знаете, где смотреть динамику стоимости активов и торговых инструментов - подсказать?
С момента начала кризиса все, за исключением золота и десятка самых инновационных в мире компаний, к доллару подешевело, а не подорожало - нефть, коммоды, фондовые и долговые расписки, абсолютное большинство валют и, конечно же, бетон.
Золото, к слову, можете смело вычеркнуть из списка, поскольку оно во все кризисы дорожает, в том числе 2007-2009, когда бетон вообще обвалился в мире в 1.5 раза, в Украине - в 2. Это признак не уменьшения, а увеличения стоимости денег за счет тяжелых кризисных явлений типа снижения спроса, производства и занятости
zРадио написав: Ага, также количество денег у покупанов увеличивает и количество квартир на руках продаванов сокращает
Глядя на этот ценовой рост бетона складывается мнение, что у большинства открылись неиссякаемые потоки денег, просто прет, а девать бабло некуда, есть все: машины, куча квартир, дачи, жрут в ресторанах по несколько раз в день, а бабло прет.
В МСК цены падают, скоро можно будет продвать хруща в Киеве и купить новострой у москалей
remark написав: Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?
Где доллар обесценивается? Зачем вы бездумно повторяете глупости всяких фриков? Вы не знаете, где смотреть динамику стоимости активов и торговых инструментов - подсказать?
С момента начала кризиса все, за исключением золота и десятка самых инновационных в мире компаний, к доллару подешевело, а не подорожало - нефть, коммоды, фондовые и долговые расписки, абсолютное большинство валют и, конечно же, бетон.
Золото, к слову, можете смело вычеркнуть из списка, поскольку оно во все кризисы дорожает, в том числе 2007-2009, когда бетон вообще обвалился в мире в 1.5 раза, в Украине - в 2. Это признак не уменьшения, а увеличения стоимости денег за счет тяжелых кризисных явлений типа снижения спроса, производства и занятости
В макроэкономике вы может сильны, как используете на практике знания, куда вкладывактесь? Какие альтернативы бетону предлагаете?
remark написав:Глядя на этот ценовой рост бетона складывается мнение, что у большинства открылись неиссякаемые потоки денег, просто прет, а девать бабло некуда, есть все: машины, куча квартир, дачи, жрут в ресторанах по несколько раз в день, а бабло прет.
Кто-то на днях ссылки на Наймана кидал. Тот говорит, что рост цен на бетон есть, причина-постоянные вбросы про нулевую декларацию .ю Потому и тарят коррупционеры бетон, потому что кэш будет сложнее обелить. Рост цен на первичку понятен: поднята в очередной раз мин зарплата, отсюда рост на всё. В следующем году опять надо поднимать А вот по вторичке, особенно 20+ лет, создаётся впечатление, что с её продажей надо решить абсолютно все денежные семейные проблемы. Или обновиться нахаляву. Иначе чем пояснить разницу в цене в 50-100 баксов на метре между 50-70 метровой квартирой 40-50 лет давности и 5-8 летним домом, зачастую в лучшем состоянии и горизонтальной разводкой отопления.
remark написав: Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?
Где доллар обесценивается? Зачем вы бездумно повторяете глупости всяких фриков? Вы не знаете, где смотреть динамику стоимости активов и торговых инструментов - подсказать?
С момента начала кризиса все, за исключением золота и десятка самых инновационных в мире компаний, к доллару подешевело, а не подорожало - нефть, коммоды, фондовые и долговые расписки, абсолютное большинство валют и, конечно же, бетон.
Золото, к слову, можете смело вычеркнуть из списка, поскольку оно во все кризисы дорожает, в том числе 2007-2009, когда бетон вообще обвалился в мире в 1.5 раза, в Украине - в 2. Это признак не уменьшения, а увеличения стоимости денег за счет тяжелых кризисных явлений типа снижения спроса, производства и занятости
Я например вижу только повышения цен, может быть и будет падать, но так не особо, 2-3% в год, т.е. вернемся на уровень начала 2020
Serg-ik написав:Кто-то на днях ссылки на Наймана кидал. Тот говорит, что рост цен на бетон есть, причина-постоянные вбросы про нулевую декларацию .ю Потому и тарят коррупционеры бетон, потому что кэш будет сложнее обелить. Рост цен на первичку понятен: поднята в очередной раз мин зарплата, отсюда рост на всё. В следующем году опять надо поднимать А вот по вторичке, особенно 20+ лет, создаётся впечатление, что с её продажей надо решить абсолютно все денежные семейные проблемы. Или обновиться нахаляву. Иначе чем пояснить разницу в цене в 50-100 баксов на метре между 50-70 метровой квартирой 40-50 лет давности и 5-8 летним домом, зачастую в лучшем состоянии и горизонтальной разводкой отопления.
Выходит, что коррупционеры нагоняют цены и даже в будущем готовы к падению стоимости бетона, лишь бы только отбелить, так?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
zРадио написав: Ага, также количество денег у покупанов увеличивает и количество квартир на руках продаванов сокращает
Глядя на этот ценовой рост бетона складывается мнение, что у большинства открылись неиссякаемые потоки денег, просто прет, а девать бабло некуда, есть все: машины, куча квартир, дачи, жрут в ресторанах по несколько раз в день, а бабло прет.
В МСК цены падают, скоро можно будет продвать хруща в Киеве и купить новострой у москалей
Хруща не хватит никак на московские ипеня.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.