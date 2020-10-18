zРадио написав:

remark написав:

Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже? Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?

Где доллар обесценивается? Зачем вы бездумно повторяете глупости всяких фриков? Вы не знаете, где смотреть динамику стоимости активов и торговых инструментов - подсказать?С момента начала кризиса все, за исключением золота и десятка самых инновационных в мире компаний, к доллару подешевело, а не подорожало - нефть, коммоды, фондовые и долговые расписки, абсолютное большинство валют и, конечно же, бетон.Золото, к слову, можете смело вычеркнуть из списка, поскольку оно во все кризисы дорожает, в том числе 2007-2009, когда бетон вообще обвалился в мире в 1.5 раза, в Украине - в 2. Это признак не уменьшения, а увеличения стоимости денег за счет тяжелых кризисных явлений типа снижения спроса, производства и занятости