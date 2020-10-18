Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Иначе чем пояснить разницу в цене в 50-100 баксов на метре между 50-70 метровой квартирой 40-50 лет давности и 5-8 летним домом, зачастую в лучшем состоянии и горизонтальной разводкой отопления.
remark написав: Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?
Где доллар обесценивается? Зачем вы бездумно повторяете глупости всяких фриков? Вы не знаете, где смотреть динамику стоимости активов и торговых инструментов - подсказать?
С момента начала кризиса все, за исключением золота и десятка самых инновационных в мире компаний, к доллару подешевело, а не подорожало - нефть, коммоды, фондовые и долговые расписки, абсолютное большинство валют и, конечно же, бетон.
Золото, к слову, можете смело вычеркнуть из списка, поскольку оно во все кризисы дорожает, в том числе 2007-2009, когда бетон вообще обвалился в мире в 1.5 раза, в Украине - в 2. Это признак не уменьшения, а увеличения стоимости денег за счет тяжелых кризисных явлений типа снижения спроса, производства и занятости
В макроэкономике вы может сильны, как используете на практике знания, куда вкладывактесь? Какие альтернативы бетону предлагаете?
Я бы сейчас рекомендовал иметь на подхвате валютный кэш. Ну или ликвидные валютные инструменты фиксированной доходности. Посмотрите на украинские евробонды - они торгуются с дисконтом, соответственно, дают доходность выше купонной. Суверенные, например, 8% годовых в долларе. Некоторые корпоративные - 9-10% (но сюда лезьте только если в уверены в стабильности их бизнеса)
Щось в мене чуйка, що я швидше куплю ДРУГУ квартиру, ніж Серж-ик першу!
Але так, зараз мені приведуть аргумент, що я жив на тещиних млинцях (і всім пох, що я на них, як і на комуналь - скидувався баблом, чи спокійно міг жити у своїх батьків)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Andrew_ написав:Я например вижу только повышения цен, может быть и будет падать, но так не особо, 2-3% в год, т.е. вернемся на уровень начала 2020
Я когда говорю о том, что вижу, подкрепляю это проверяемыми источниками. 2 недели назад делал срез по районам и сегментам - все разложил по полочкам. Если не видели, найдите по поиску. Для поддержания качества дискуссии с вашей стороны было бы уважительным оппонировать мне неголословно, а с методикой определения "только повышения цен". Мы ж понятия не имеем, что вы под этим подразумеваете - повышение цены конкретного объекта, конкретного сегмента, конкретного ресурса?..