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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5439544054415442>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 196
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:12

  Serg-ik написав:
  remark написав:Выходит, что коррупционеры нагоняют цены и даже в будущем готовы к падению стоимости бетона, лишь бы только отбелить, так?

Не знаю. Судите сами
https://youtu.be/9Tc5prXqOFg?t=618


По Найману ажиотажный спрос и рост, что тут судить, если все очевидно и без его мнения.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:15

  sequence написав:
  remark написав:..
Выходит, что коррупционеры нагоняют цены и даже в будущем готовы к падению стоимости бетона, лишь бы только отбелить, так?

не, они выкупят все излишки с рынка, лишь бы не подешевело! :D


Хорошие варианты выкупаются мгновенно, а г*вно только ценники обновляет.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Иначе чем пояснить разницу в цене в 50-100 баксов на метре между 50-70 метровой квартирой 40-50 лет давности и 5-8 летним домом, зачастую в лучшем состоянии и горизонтальной разводкой отопления.

Например, льокацией.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:17

  Рыба-сом написав:..
Например, льокацией.

Да! И пофиг, что это сталинка 100-летней давности. Все равно станет чьим-то офисом, хрен на ту вертикальную разводку
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:20

  Kostia написав:
  zРадио написав:
  remark написав:
Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?


Где доллар обесценивается? Зачем вы бездумно повторяете глупости всяких фриков? Вы не знаете, где смотреть динамику стоимости активов и торговых инструментов - подсказать?

С момента начала кризиса все, за исключением золота и десятка самых инновационных в мире компаний, к доллару подешевело, а не подорожало - нефть, коммоды, фондовые и долговые расписки, абсолютное большинство валют и, конечно же, бетон.

Золото, к слову, можете смело вычеркнуть из списка, поскольку оно во все кризисы дорожает, в том числе 2007-2009, когда бетон вообще обвалился в мире в 1.5 раза, в Украине - в 2. Это признак не уменьшения, а увеличения стоимости денег за счет тяжелых кризисных явлений типа снижения спроса, производства и занятости

В макроэкономике вы может сильны, как используете на практике знания, куда вкладывактесь? Какие альтернативы бетону предлагаете?


Я бы сейчас рекомендовал иметь на подхвате валютный кэш. Ну или ликвидные валютные инструменты фиксированной доходности. Посмотрите на украинские евробонды - они торгуются с дисконтом, соответственно, дают доходность выше купонной. Суверенные, например, 8% годовых в долларе. Некоторые корпоративные - 9-10% (но сюда лезьте только если в уверены в стабильности их бизнеса)
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щось в мене чуйка, що я швидше куплю ДРУГУ квартиру, ніж Серж-ик першу! ;)

Але так, зараз мені приведуть аргумент, що я жив на тещиних млинцях :D (і всім пох, що я на них, як і на комуналь - скидувався баблом, чи спокійно міг жити у своїх батьків)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Влад, в домах кошерной локации с модными МОПами нельзя просто по центру комнаты повесить люстру и два бра на стене.
Без нескольких сценариев освещения не обойтись.

альтернативное мнение:
https://youtu.be/lu1LHG7t9vA?t=648
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:24

[quote="5080219:Долярчик"]Щось в мене чуйка, що я швидше куплю ДРУГУ квартиру, ніж Серж-ик першу! ;)

Купіть другу в Києві, тоді зрозумієте, чому в Сержика не виходить з першою.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:25

  Andrew_ написав:Я например вижу только повышения цен, может быть и будет падать, но так не особо, 2-3% в год, т.е. вернемся на уровень начала 2020


Я когда говорю о том, что вижу, подкрепляю это проверяемыми источниками. 2 недели назад делал срез по районам и сегментам - все разложил по полочкам. Если не видели, найдите по поиску. Для поддержания качества дискуссии с вашей стороны было бы уважительным оппонировать мне неголословно, а с методикой определения "только повышения цен". Мы ж понятия не имеем, что вы под этим подразумеваете - повышение цены конкретного объекта, конкретного сегмента, конкретного ресурса?..
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:32

  Долярчик написав:Щось в мене чуйка, що я швидше куплю ДРУГУ квартиру, ніж Серж-ик першу! ;)

Але так, зараз мені приведуть аргумент, що я жив на тещиних млинцях :D (і всім пох, що я на них, як і на комуналь - скидувався баблом, чи спокійно міг жити у своїх батьків)

сдуй щеки.
кому тут нужен этот твой трэш?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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