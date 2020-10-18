RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5439544054415442

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 196
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Купіть другу в Києві, тоді зрозумієте, чому в Сержика не виходить з першою

А ви ціни на Львівський бетон бачили? Подекуди, приєднуються до Київських! ;)
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-avalon-3 ... 1%96%D0%B2
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8792
З нами з: 19.10.15
Подякував: 544 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:44

  Долярчик написав:
  remark написав:Купіть другу в Києві, тоді зрозумієте, чому в Сержика не виходить з першою

А ви ціни на Львівський бетон бачили? Подекуди, приєднуються до Київських! ;)
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-avalon-3 ... 1%96%D0%B2


Мабуть жирнючий будинок та локація.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 668
З нами з: 25.12.15
Подякував: 124 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:52

  remark написав:
  zРадио написав:
  remark написав:Из вашего вывода сложно спрогнозировать, что же будет с киевским бетоном, он же ведь актив?


Продолжит снижаться дальше в течение 2-х следующих лет


Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?

Згадав 2008 рік, літо - за зелений папірець скоро будуть давати хіба що в морду. Ідем з тренування із знайомою, вона дуже переживає, куди прилаштувати нікому не потрібні зелені фантики і питає чи варто купляти за 300 000 майже готовий особняк у Васьківцях? Я і досі не знаю де це село, але навіть по моєму погляду вона зрозуміла недоцільність таких інвестицій і залишила гроші.
Чесно кажучи (це мій субєктивний погляд), інвестиційна привабливість Києва (як і всієї України) близька до нуля. Це і хаотична забудова, і загальна зношеність інфраструктури, про суспільно-правові відносини навіть і не згадую, хоча для багатьох цей момент може бути визначальним.
Мені не дуже останнім часом подобається Львів, але при кожних відвідинах Києва я розумію, що у нас ще не так все і погано.
L
 
Повідомлень: 423
З нами з: 19.05.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:03

  L написав:..
Мені не дуже останнім часом подобається Львів, але при кожних відвідинах Києва я розумію, що у нас ще не так все і погано.

во Львове та же картина, с учетом масштаба - адские пробки на заезд/выезд в час пик, мало широких проспектов, не говоря о метро и прочем "рейковом транспорте".
suum cuique. Меня Львов не прет, быстрый рост города обеспечен (точнее, не обеспечен) инфраструктурой еще хуже Киева, рано или поздно город встанет, притом доходы пэрэсичного все равно меньше столицы.
sequence
 
Повідомлень: 4111
З нами з: 29.12.15
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:06

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Не сравнивай клеесосов с дорогожичей и коксонюхов с Джека например,

Парень в теме кто и что .... и плющит его....
я так понимаю , купил в панельке...и плющит...от гордости или жабка давит почему-то?

Я за время твоих скитаний уже купил и продал не раз, в т ч панельку, а она чем-то хуже эконом монолита? Поделись чем, эксперд
Kostia
 
Повідомлень: 1318
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:уже купил и продал не раз, в т ч панельку, а она чем-то хуже эконом монолита?

Вот так вот, на эмоциях, раскрывают карты торгаши.
Чего неймётся?
Сам и рассказывай чего панельку продал, если она так хороша.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11342
З нами з: 10.06.11
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5439544054415442
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, L і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1939, 1940, 1941
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19404 3227910
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 12:11
Рыба-сом
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
2 19127
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 20:19
karinakkoss80
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229216
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.