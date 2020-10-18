А ви ціни на Львівський бетон бачили? Подекуди, приєднуються до Київських!
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Додано: Пон 19 жов, 2020 14:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А ви ціни на Львівський бетон бачили? Подекуди, приєднуються до Київських!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:44
Мабуть жирнючий будинок та локація.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:52
Згадав 2008 рік, літо - за зелений папірець скоро будуть давати хіба що в морду. Ідем з тренування із знайомою, вона дуже переживає, куди прилаштувати нікому не потрібні зелені фантики і питає чи варто купляти за 300 000 майже готовий особняк у Васьківцях? Я і досі не знаю де це село, але навіть по моєму погляду вона зрозуміла недоцільність таких інвестицій і залишила гроші.
Чесно кажучи (це мій субєктивний погляд), інвестиційна привабливість Києва (як і всієї України) близька до нуля. Це і хаотична забудова, і загальна зношеність інфраструктури, про суспільно-правові відносини навіть і не згадую, хоча для багатьох цей момент може бути визначальним.
Мені не дуже останнім часом подобається Львів, але при кожних відвідинах Києва я розумію, що у нас ще не так все і погано.
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:03
во Львове та же картина, с учетом масштаба - адские пробки на заезд/выезд в час пик, мало широких проспектов, не говоря о метро и прочем "рейковом транспорте".
suum cuique. Меня Львов не прет, быстрый рост города обеспечен (точнее, не обеспечен) инфраструктурой еще хуже Киева, рано или поздно город встанет, притом доходы пэрэсичного все равно меньше столицы.
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:06
Я за время твоих скитаний уже купил и продал не раз, в т ч панельку, а она чем-то хуже эконом монолита? Поделись чем, эксперд
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:22
Не встане- щоб встав треба, щоб звідкись народ зявився. Те, що коробок один видатний представник євросолідарності набудував по всьому Львову, не означає, що їх заселять. При теперішній демографії (народжуваність+відтік робочої сили) я в цьому маю великі сумніви.
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