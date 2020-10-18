|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:52
remark написав: zРадио написав: remark написав:
Из вашего вывода сложно спрогнозировать, что же будет с киевским бетоном, он же ведь актив?
Продолжит снижаться дальше в течение 2-х следующих лет
Сложно в это поверить, нет оснований, доллар в миру обесценивают и в Украине от него избавляются разогревая стоимость бетона, и что дальше, инвесторы опять будут скидывать бетон за обесценивающийся доллар? А что дальше, куда его нести, если бетон еще стал дороже?
Згадав 2008 рік, літо - за зелений папірець скоро будуть давати хіба що в морду. Ідем з тренування із знайомою, вона дуже переживає, куди прилаштувати нікому не потрібні зелені фантики і питає чи варто купляти за 300 000 майже готовий особняк у Васьківцях? Я і досі не знаю де це село, але навіть по моєму погляду вона зрозуміла недоцільність таких інвестицій і залишила гроші.
Чесно кажучи (це мій субєктивний погляд), інвестиційна привабливість Києва (як і всієї України) близька до нуля. Це і хаотична забудова, і загальна зношеність інфраструктури, про суспільно-правові відносини навіть і не згадую, хоча для багатьох цей момент може бути визначальним.
Мені не дуже останнім часом подобається Львів, але при кожних відвідинах Києва я розумію, що у нас ще не так все і погано.
-
L
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 19.05.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:03
L написав:
..
Мені не дуже останнім часом подобається Львів, але при кожних відвідинах Києва я розумію, що у нас ще не так все і погано.
во Львове та же картина, с учетом масштаба - адские пробки на заезд/выезд в час пик, мало широких проспектов, не говоря о метро и прочем "рейковом транспорте".
suum cuique. Меня Львов не прет, быстрый рост города обеспечен (точнее, не обеспечен) инфраструктурой еще хуже Киева, рано или поздно город встанет, притом доходы пэрэсичного все равно меньше столицы.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4112
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1047 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:06
Serg-ik написав: Kostia написав:
Не сравнивай клеесосов с дорогожичей и коксонюхов с Джека например,
Парень в теме кто и что .... и плющит его....
я так понимаю , купил в панельке...и плющит...от гордости или жабка давит почему-то?
Я за время твоих скитаний уже купил и продал не раз, в т ч панельку, а она чем-то хуже эконом монолита? Поделись чем, эксперд
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1319
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:14
Kostia написав:
уже купил и продал не раз, в т ч панельку
, а она чем-то хуже эконом монолита?
Вот так вот, на эмоциях, раскрывают карты торгаши.
Чего неймётся?
Сам и рассказывай чего панельку продал, если она так хороша.
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11343
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:30
Serg-ik написав:Kostia
Как уже не однократно обсуждалось, нарики есть везде. И чем больше доход у людей, тем больше вероятность получения запретных удовольствий. Людей с доходом, как я понимаю, в Акценте больше, чем среди дорогожицкой бедноты. Это такие, как ТЫ, чуваки.
По моей памяти: двушка от застройщика стоила 65-70 тыс. долл. Трёшка +/- 100 000 у.е в панельном доме.
Сейчас за эти деньги такие метражи трёх есть в гораздо лучшем состоянии, даже заходи и живи.
Примерно 15000 грн за метр там было на старте продаж летом 16-ого.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7231
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:33
Чёт как то не очень заоблачно как для Джека.
2700 метр, а не 3-4-5...
Может там с окон вид в стену ЛУ9 и только с балкона чуть на сам бульвар в створ между 96й серией и ЛУ9 ?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1844
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:39
барабашов написав:
..
Может там с окон вид в стену ЛУ8 и только с балкона чуть на сам бульвар в створ между 96й серией и ЛУ8 ?
"..а из Вашего окошка только улица немножко"
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4112
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1047 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:39
Serg-ik написав: Kostia написав:
уже купил и продал не раз, в т ч панельку
, а она чем-то хуже эконом монолита?
Вот так вот, на эмоциях, раскрывают карты торгаши.
Чего неймётся?
Сам и рассказывай чего панельку продал, если она так хороша.
Чтоб заработать денег, ты слился с вопроса про то чем хуже панелька чем эконом монолит (а выше ты и не смотришь)? И ты сержик походу до сих пор в совке живёшь если торгаш для тебя попытка задеть кого-то, для меня это гордость, мне нравится торговля.
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1319
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:41
L написав: sequence написав:
во Львове та же картина, с учетом масштаба - адские пробки на заезд/выезд в час пик, мало широких проспектов, не говоря о метро и прочем "рейковом транспорте".
suum cuique. Меня Львов не прет, быстрый рост города обеспечен (точнее, не обеспечен) инфраструктурой еще хуже Киева, рано или поздно город встанет, притом доходы пэрэсичного все равно меньше столицы.
Не встане- щоб встав треба, щоб звідкись народ зявився. Те, що коробок один видатний представник євросолідарності набудував по всьому Львову, не означає, що їх заселять. При теперішній демографії (народжуваність+відтік робочої сили) я в цьому маю великі сумніви.
Урбанизация. Пока вокруг больших городов есть села и маленькие города - большие города будут продолжать рост даже при отрицательной демографии и эмиграции.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36380
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4333 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:46
zРадио написав:
Вывод - экономические последствия кризиса беспрецедентны, эмиссия едва покрывает потребности на поддержание ежедневных расходов и докризисных цен на активы, которые после ужесточения монетарных политик центробанков так же беспрецедентно рухнут
Вы сравнивали с 2008, но разве тогда были такие объёмы эмиссии? Причём у всех. Может этот треш продлится ещё долго и будут не связывать а печатать и печатать до полного писца? Вот чего многие опасаются.
Ведь по сути: что есть сегодняшние деньги-бумажки с картинками без какого либо действенного материального обеспечения. Только слова и буквы.
Другое дело, что в случае опы в экономике, и недвиге будет не сладко: упадут цены в натуральном выражении и количество платежеспособных арендаторов сократится. Но со временем (если не скатимся в смуту) цены постепенно отрастут, как и после завершения любого кризиса, а обесценившимся бумажкам только один путь-деноминация.И не говорите, что с долларом сие не возможно-все бывает в первый раз. Сколько уже империй рухнуло за последние пару тысяч лет?
А сколько осталось?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|