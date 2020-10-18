drevlyanin написав:

zРадио написав:

Вывод - экономические последствия кризиса беспрецедентны, эмиссия едва покрывает потребности на поддержание ежедневных расходов и докризисных цен на активы, которые после ужесточения монетарных политик центробанков так же беспрецедентно рухнут Вывод - экономические последствия кризиса беспрецедентны, эмиссия едва покрывает потребности на поддержание ежедневных расходов и докризисных цен на активы, которые после ужесточения монетарных политик центробанков так же беспрецедентно рухнут

Вы сравнивали с 2008, но разве тогда были такие объёмы эмиссии? Причём у всех. Может этот треш продлится ещё долго и будут не связывать а печатать и печатать до полного писца? Вот чего многие опасаются.Ведь по сути: что есть сегодняшние деньги-бумажки с картинками без какого либо действенного материального обеспечения. Только слова и буквы.Другое дело, что в случае опы в экономике, и недвиге будет не сладко: упадут цены в натуральном выражении и количество платежеспособных арендаторов сократится. Но со временем (если не скатимся в смуту) цены постепенно отрастут, как и после завершения любого кризиса, а обесценившимся бумажкам только один путь-деноминация.И не говорите, что с долларом сие не возможно-все бывает в первый раз. Сколько уже империй рухнуло за последние пару тысяч лет?А сколько осталось?