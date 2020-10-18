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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:55
Vlad442 написав:
Примерно 15000 грн за метр там было на старте продаж летом 16-ого.
Если прочесть первую страницу форума на Домике, то да, 15000 грн..в конце 2015
А уже весной 2016 писали про 16500
и мнения разные: от восторга до такого
Продавец заломил слишком высокую цену за свою панель.
Аргументы против:
1. Расположение дома. Рядом вонючий ручей, болото, комары, пространство с юга закрыто домами КГС, практически во дворе находится подстанция "Теремки" (электрические поля и прочие радости).
2. Отсутствие в проекте нормального широкого подъезда и мест для парковки.
3. Далеко до метро. Идти нужно зигзагами по не очень обустроенной местности и очень долго.
4. Цена, как уже сказано выше, слишком высока для панельного сооружения жуткой архитектуры.
5. Планировки. Нужно было постараться, чтобы в абсолютно каждом варианте квартиры обязательно был какой-нибудь большой недостаток.
я так понимаю, в Акценте живёшь, без наркоманов?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 16:03
drevlyanin
Давайте просто вспомним, сколько рубчиков сгорело на книжке у ваших бабушек/дедушек/родителей, когда после Беловежских соглашений рухнула Империя Зла.
Знаю от жены за тетку её, заведующую водочным магазином магазином в Сургуте со 180кило дерева на книжке,сестру ее двоюродную,дочку первой, кормившую вахтовиков лет десять в Надыме и ни разу не взявшую домой с работы даже пять кило мякоти
, с 120тыс или 130, х.з., и много много других примеров (у нас двадцатка - трёха в кооперативном панельном доме +-)
И такие же процессы гипердевала были по всей Восточной Европе, а что было в Южной Америке, Африке с национальными валютами, кто найдет параллели с непрерывно работающим станком?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 16:37
drevlyanin написав: zРадио написав:
Вывод - экономические последствия кризиса беспрецедентны, эмиссия едва покрывает потребности на поддержание ежедневных расходов и докризисных цен на активы, которые после ужесточения монетарных политик центробанков так же беспрецедентно рухнут
Вы сравнивали с 2008, но разве тогда были такие объёмы эмиссии? Причём у всех. Может этот треш продлится ещё долго и будут не связывать а печатать и печатать до полного писца? Вот чего многие опасаются.
Ведь по сути: что есть сегодняшние деньги-бумажки с картинками без какого либо действенного материального обеспечения. Только слова и буквы.
Другое дело, что в случае опы в экономике, и недвиге будет не сладко: упадут цены в натуральном выражении и количество платежеспособных арендаторов сократится. Но со временем (если не скатимся в смуту) цены постепенно отрастут, как и после завершения любого кризиса, а обесценившимся бумажкам только один путь-деноминация.И не говорите, что с долларом сие не возможно-все бывает в первый раз. Сколько уже империй рухнуло за последние пару тысяч лет?
А сколько осталось?
Вы провоцируете крамольную дискуссию ) Конец доллара - это, конечно же, событие с ненулевой вероятностью. Но это событие из ряда вон выходящее в планетарном масштабе. Конец же рынка киевской недвижимости - событие куда более вероятное и локальное. Всего 7 лет назад и риск обнуления донецкой недвижимости всерьез не рассматривался.
Поэтому давайте либо не будем моделировать риски такого порядка (в силу их высокой политизированности и низкой конвертации), либо признаем, что и здесь наличный доллар - гораздо более безопасный и ликвидный актив, нежели киевский бетон.
Бояться обесценивания доллара и при этом не бояться еще большего обесценивания гривны, геополитических и военных катаклизмов - это либо плохой риск-менеджмент, либо рыловский загон податливых хомячков. Последнее мы имеем несчастье наблюдать здесь ежедневно стараниями дюжины учеток
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