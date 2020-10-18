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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:55
Vlad442 написав:
Примерно 15000 грн за метр там было на старте продаж летом 16-ого.
Если прочесть первую страницу форума на Домике, то да, 15000 грн..в конце 2015
А уже весной 2016 писали про 16500
и мнения разные: от восторга до такого
Продавец заломил слишком высокую цену за свою панель.
Аргументы против:
1. Расположение дома. Рядом вонючий ручей, болото, комары, пространство с юга закрыто домами КГС, практически во дворе находится подстанция "Теремки" (электрические поля и прочие радости).
2. Отсутствие в проекте нормального широкого подъезда и мест для парковки.
3. Далеко до метро. Идти нужно зигзагами по не очень обустроенной местности и очень долго.
4. Цена, как уже сказано выше, слишком высока для панельного сооружения жуткой архитектуры.
5. Планировки. Нужно было постараться, чтобы в абсолютно каждом варианте квартиры обязательно был какой-нибудь большой недостаток.
я так понимаю, в Акценте живёшь, без наркоманов?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 16:03
drevlyanin
Давайте просто вспомним, сколько рубчиков сгорело на книжке у ваших бабушек/дедушек/родителей, когда после Беловежских соглашений рухнула Империя Зла.
Знаю от жены за тетку её, заведующую водочным магазином магазином в Сургуте со 180кило дерева на книжке,сестру ее двоюродную,дочку первой, кормившую вахтовиков лет десять в Надыме и ни разу не взявшую домой с работы даже пять кило мякоти
, с 120тыс или 130, х.з., и много много других примеров (у нас двадцатка - трёха в кооперативном панельном доме +-)
И такие же процессы гипердевала были по всей Восточной Европе, а что было в Южной Америке, Африке с национальными валютами, кто найдет параллели с непрерывно работающим станком?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 16:37
drevlyanin написав: zРадио написав:
Вывод - экономические последствия кризиса беспрецедентны, эмиссия едва покрывает потребности на поддержание ежедневных расходов и докризисных цен на активы, которые после ужесточения монетарных политик центробанков так же беспрецедентно рухнут
Вы сравнивали с 2008, но разве тогда были такие объёмы эмиссии? Причём у всех. Может этот треш продлится ещё долго и будут не связывать а печатать и печатать до полного писца? Вот чего многие опасаются.
Ведь по сути: что есть сегодняшние деньги-бумажки с картинками без какого либо действенного материального обеспечения. Только слова и буквы.
Другое дело, что в случае опы в экономике, и недвиге будет не сладко: упадут цены в натуральном выражении и количество платежеспособных арендаторов сократится. Но со временем (если не скатимся в смуту) цены постепенно отрастут, как и после завершения любого кризиса, а обесценившимся бумажкам только один путь-деноминация.И не говорите, что с долларом сие не возможно-все бывает в первый раз. Сколько уже империй рухнуло за последние пару тысяч лет?
А сколько осталось?
Вы провоцируете крамольную дискуссию ) Конец доллара - это, конечно же, событие с ненулевой вероятностью. Но это событие из ряда вон выходящее в планетарном масштабе. Конец же рынка киевской недвижимости - событие куда более вероятное и локальное. Всего 7 лет назад и риск обнуления донецкой недвижимости всерьез не рассматривался.
Поэтому давайте либо не будем моделировать риски такого порядка (в силу их высокой политизированности и низкой конвертации), либо признаем, что и здесь наличный доллар - гораздо более безопасный и ликвидный актив, нежели киевский бетон.
Бояться обесценивания доллара и при этом не бояться еще большего обесценивания гривны, геополитических и военных катаклизмов - это либо плохой риск-менеджмент, либо рыловский загон податливых хомячков. Последнее мы имеем несчастье наблюдать здесь ежедневно стараниями дюжины учеток
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:02
zРадио написав:
.. либо признаем, что и здесь наличный доллар - гораздо более безопасный и ликвидный актив, нежели киевский бетон.
..
Бетон имеет право на жизнь как один из, в корзине активов. В самом худшем случае в нем можно жить
А что делать с золотом и серебром, периодически скатывающиеся к промышленным металлам; доллару или другой валюты, которая обесценивается со скоростью работы печатных станков - совсем другие вопросы, что обсуждаются совсем на других ветках.
Пока не будет достигнута планка нормальной обеспеченности людей м2 - будут покупать, будет дорожать: неважно в чем - пусть даже в гривне. Киев в моменте самый худший по стране по обеспеченности жильем, верно, ZРадио?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:04
zРадио написав:
Вы провоцируете крамольную дискуссию ) Конец доллара - это, конечно же, событие с ненулевой вероятностью. Но это событие из ряда вон выходящее в планетарном масштабе.
Так а кто говорит о конце? Речь шла о девальвационных рисках (и не только для доллара, Евро, Фунт энд ко. то же не святые), если кризис затянется на долго.
В Большую депрессию доллар не печатали особо и он вполне себе выстоял, но обвалилась экономика и домохозяйства. Если сейчас предпочтут экономику и поддержку домохозяйств и связать этот вал вовремя уже не получится, то ...
п.с. И где здесь политика, поневоле напрашивается аналогия о ком можно или хорошо или никак.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:19
drevlyanin написав: zРадио написав:
Вы провоцируете крамольную дискуссию ) Конец доллара - это, конечно же, событие с ненулевой вероятностью. Но это событие из ряда вон выходящее в планетарном масштабе.
Так а кто говорит о конце? Речь шла о девальвационных рисках (и не только для доллара, Евро, Фунт энд ко. то же не святые), если кризис затянется на долго.
В Большую депрессию доллар не печатали особо и он вполне себе выстоял, но обвалилась экономика и домохозяйства. Если сейчас предпочтут экономику и поддержку домохозяйств и связать этот вал вовремя уже не получится, то ...
п.с. И где здесь политика, поневоле напрашивается аналогия о ком можно или хорошо или никак.
В вашем комментарии было и про конец доллара. А в моем ответе - и про его обесценивание )) Оба эти кейса раскрыты и по обоим вывод очевиден - киевский бетон является плохим активом, поскольку теряет ликвидность по мере усугубления экономических проблем. На валютной ветке я устал уже акцентировать, но если не читаете ее, то коротно дам и сюда - несмотря на сверхмягкую денежную политику центральных банков мира, на фоне обвала спроса, наблюдаются не инфляционные, а дефляционные процессы. Эмиссионные деньги не попадют в реальную экономику и не давят ни на себестоимость, ни на цены производителей, ни на ИПЦ. Еврозона и Япония - в стойкой дефляции 3 последних месяца подряд, США - балансируют на вдвое более низком регулярного уровне. Даже в Украине индекс цен с начала года - всего 1,7%, несмотря на 15%-ную девальвацию гривны
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:29
sequence написав: zРадио написав:
.. либо признаем, что и здесь наличный доллар - гораздо более безопасный и ликвидный актив, нежели киевский бетон.
..
Бетон имеет право на жизнь как один из, в корзине активов. В самом худшем случае в нем можно жить
А что делать с золотом и серебром, периодически скатывающиеся к промышленным металлам; доллару или другой валюты, которая обесценивается со скоростью работы печатных станков - совсем другие вопросы, что обсуждаются совсем на других ветках.
Пока не будет достигнута планка нормальной обеспеченности людей м2 - будут покупать, будет дорожать: неважно в чем - пусть даже в гривне. Киев в моменте самый худший по стране по обеспеченности жильем, верно, ZРадио?
С золотом и серебром никаких проблем - они сохраняют и даже приумножают ценность, легко транспортируясь с пространстве, в отличие от недвижимого бетона, подверженного всем локальным рискам, которые невозможно митигировать. Спросите у дончан, как им "в самом худшем случае" живется в своих квартирах.
Насчет обеспеченности м2 по городам - не в курсе, такой информацией не владею. Возможно, Киев и наименее обеспечен. Но, собственно, именно поэтому он и получает премию в цене бетона относительно других. А для прогноза цен важна не сама премия, а ее динамика - впервые за долгие годы в 2020-м, начиная с мая, в Киеве наблюдается уменьшение населения! Наложите на это рекордные темпы прироста рынка в количестве м2 за последние 5 лет, и получите однозначное направление тренда - вниз...
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