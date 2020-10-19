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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5441544254435444

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 196
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:48

  Рыба-сом написав:Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налог :mrgreen: Самое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже.
.

самое, интересное, то что при продаже наследства 5% налога не платится, это так, для информации местным экспертам...
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По ремонту в санузле, если кому интересно
На 32 м по стенам и 6 по полу (под ванной не клал, там ещё пару метров) ушло 2 по 2 кг затирки на стены, 2 кг на пол, 2 пачки крестиков, 1 пачка клиньев, 10 л грунтовки, 16 мешков клея (много, так как поднимал пол) Всё это стоит 3000 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:52

  zРадио написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.
PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.


Так это не шутки. На вторичном адекватного мало, зато куча вариантов в стиле "мир сошел с ума".
Например .
Лумыри, стойло 21 м2, нет права собственности и 37 куе .
Якобы снимают это за 10кгрн. Может врут, хотел бы посмотреть на того кто снимает.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... JuBI7.html

50куе за 1к без права собственности.
https://www.olx.ua/obyavlenie/vy-ischet ... JxfyL.html


А зачем вы вообще высматриваете эту "экзотику", еще и сюда ее тащите? Ну мало ли кто какое объявление подал? На одном популярном сайте по продаже авто, не буду ему делать рекламу, тоже часто встречаются объявления на 30-50% выше рынка. И что? Ну висят они там себе и просмотры собирают только от удивленных зевак. Или у вас такое хобби - коллекционировать примеры чужой жадности, или глупости? )


Никто не высматривает экзотику направленно.
Эти варианты вместе с прочими попадают в итоговую выборку по заданным параметрам.
Показываю затем, что еще летом подобного хлама было меньше, а адекватного больше.
Сейчас наоборот, хотя курс овер 28, а вы катаете что-то про тренды. Варианты надо смотреть.
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