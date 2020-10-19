Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налогСамое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже. .
самое, интересное, то что при продаже наследства 5% налога не платится, это так, для информации местным экспертам...
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По ремонту в санузле, если кому интересно На 32 м по стенам и 6 по полу (под ванной не клал, там ещё пару метров) ушло 2 по 2 кг затирки на стены, 2 кг на пол, 2 пачки крестиков, 1 пачка клиньев, 10 л грунтовки, 16 мешков клея (много, так как поднимал пол) Всё это стоит 3000 грн.
airmax78 написав:vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему. PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.
Так это не шутки. На вторичном адекватного мало, зато куча вариантов в стиле "мир сошел с ума". Например . Лумыри, стойло 21 м2, нет права собственности и 37 куе . Якобы снимают это за 10кгрн. Может врут, хотел бы посмотреть на того кто снимает. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... JuBI7.html
А зачем вы вообще высматриваете эту "экзотику", еще и сюда ее тащите? Ну мало ли кто какое объявление подал? На одном популярном сайте по продаже авто, не буду ему делать рекламу, тоже часто встречаются объявления на 30-50% выше рынка. И что? Ну висят они там себе и просмотры собирают только от удивленных зевак. Или у вас такое хобби - коллекционировать примеры чужой жадности, или глупости? )
Никто не высматривает экзотику направленно. Эти варианты вместе с прочими попадают в итоговую выборку по заданным параметрам. Показываю затем, что еще летом подобного хлама было меньше, а адекватного больше. Сейчас наоборот, хотя курс овер 28, а вы катаете что-то про тренды. Варианты надо смотреть.