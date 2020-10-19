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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5441544254435444

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:48

  Рыба-сом написав:Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налог :mrgreen: Самое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже.
.

самое, интересное, то что при продаже наследства 5% налога не платится, это так, для информации местным экспертам...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По ремонту в санузле, если кому интересно
На 32 м по стенам и 6 по полу (под ванной не клал, там ещё пару метров) ушло 2 по 2 кг затирки на стены, 2 кг на пол, 2 пачки крестиков, 1 пачка клиньев, 10 л грунтовки, 16 мешков клея (много, так как поднимал пол) Всё это стоит 3000 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:52

  zРадио написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.
PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.


Так это не шутки. На вторичном адекватного мало, зато куча вариантов в стиле "мир сошел с ума".
Например .
Лумыри, стойло 21 м2, нет права собственности и 37 куе .
Якобы снимают это за 10кгрн. Может врут, хотел бы посмотреть на того кто снимает.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... JuBI7.html

50куе за 1к без права собственности.
https://www.olx.ua/obyavlenie/vy-ischet ... JxfyL.html


А зачем вы вообще высматриваете эту "экзотику", еще и сюда ее тащите? Ну мало ли кто какое объявление подал? На одном популярном сайте по продаже авто, не буду ему делать рекламу, тоже часто встречаются объявления на 30-50% выше рынка. И что? Ну висят они там себе и просмотры собирают только от удивленных зевак. Или у вас такое хобби - коллекционировать примеры чужой жадности, или глупости? )


Никто не высматривает экзотику направленно.
Эти варианты вместе с прочими попадают в итоговую выборку по заданным параметрам.
Показываю затем, что еще летом подобного хлама было меньше, а адекватного больше.
Сейчас наоборот, хотя курс овер 28, а вы катаете что-то про тренды. Варианты надо смотреть.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:01

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налог :mrgreen: Самое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже.
.

самое, интересное, то что при продаже наследства 5% налога не платится, это так, для информации местным экспертам...

Хз, я в нюансы не вникал. Дословно передал его слова. Его окучивали риелторы, через них продавал - раз всё не разъяснили ему, ну, значит такой их проФФессиональный уровень. 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Да! И пофиг, что это сталинка 100-летней давности

упс не знал что СТАЛИНКИ строили с 1920го...
подскажите где такую можно увидеть?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у меня 1928г
изначально была коммуналкой с крохотным санузлом в 2.3м.кв и без ванной
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:45

  Faceless написав:
Vlad442 написав: Может там к каждой розетке тянули отдельный кабель от щитка в самой дальней части квартиры. Еще и в отдельной штробе. Иначе объяснить эту цифру не могу.

Почему бы и нет


памятник деньгам и расточительности. отдельный провод+автомат в каждую розетку это ржака
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:07

  Рыба-сом написав:Во времена Великой депрессии Рузвельт и Ко сначала принудительно обязали население продать золото государству (под страхом уголовной ответственности, исключения делались лишь для семейных драгоценностей, что ещё нужно было доказать), а потом одномоментно девальвировали доллар против золота. ;)


Немного не так. Скупили золото дешевле, чем через некоторое время стали продавать.Фактически это был временный отказ от золотого стандарта. Но если хотите, можете называть на свой манер.
Насколько я помню, массовой эмиссии не было, относительно других валют доллар не проседал и цены на товары не росли а падали, притом кратно. Сейчас же никакого стандарта нет уже почти 50 лет, выброс новых денег на рынок ничто фактически не сдерживает. Думаете вовремя остановятся?
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:25

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Гнилое общество.

ой-ой. как же так?... не на этом-ли обществе вы на свой бизнес-класс наколядовали? и забетонировались к слову тут же :cry:


Поддержу. В чём гнилость общества-в том, что граждане придумывают способы не переплачивать за получаемую услугу? И предоставляющих эти самые услуги тяжело винить, когда они пытаются заработать больше на состоятельных гражданах. А в каком-таком обществе по другому? При военном коммунизме в КНДР?
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