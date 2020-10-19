zРадио написав:

vladimir07 написав: airmax78 написав: vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.

PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина. шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.



Так это не шутки. На вторичном адекватного мало, зато куча вариантов в стиле "мир сошел с ума".

Например .

Лумыри, стойло 21 м2, нет права собственности и 37 куе .

Якобы снимают это за 10кгрн. Может врут, хотел бы посмотреть на того кто снимает.

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... JuBI7.html



50куе за 1к без права собственности.

https://www.olx.ua/obyavlenie/vy-ischet ... JxfyL.html Так это не шутки. На вторичном адекватного мало, зато куча вариантов в стиле "мир сошел с ума".Например .Лумыри, стойло 21 м2, нет права собственности и 37 куе .Якобы снимают это за 10кгрн. Может врут, хотел бы посмотреть на того кто снимает.50куе за 1к без права собственности.

А зачем вы вообще высматриваете эту "экзотику", еще и сюда ее тащите? Ну мало ли кто какое объявление подал? На одном популярном сайте по продаже авто, не буду ему делать рекламу, тоже часто встречаются объявления на 30-50% выше рынка. И что? Ну висят они там себе и просмотры собирают только от удивленных зевак. Или у вас такое хобби - коллекционировать примеры чужой жадности, или глупости? )