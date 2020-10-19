Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налогСамое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже. .
самое, интересное, то что при продаже наследства 5% налога не платится, это так, для информации местным экспертам...
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По ремонту в санузле, если кому интересно На 32 м по стенам и 6 по полу (под ванной не клал, там ещё пару метров) ушло 2 по 2 кг затирки на стены, 2 кг на пол, 2 пачки крестиков, 1 пачка клиньев, 10 л грунтовки, 16 мешков клея (много, так как поднимал пол) Всё это стоит 3000 грн.
airmax78 написав:vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему. PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.
Так это не шутки. На вторичном адекватного мало, зато куча вариантов в стиле "мир сошел с ума". Например . Лумыри, стойло 21 м2, нет права собственности и 37 куе . Якобы снимают это за 10кгрн. Может врут, хотел бы посмотреть на того кто снимает. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... JuBI7.html
А зачем вы вообще высматриваете эту "экзотику", еще и сюда ее тащите? Ну мало ли кто какое объявление подал? На одном популярном сайте по продаже авто, не буду ему делать рекламу, тоже часто встречаются объявления на 30-50% выше рынка. И что? Ну висят они там себе и просмотры собирают только от удивленных зевак. Или у вас такое хобби - коллекционировать примеры чужой жадности, или глупости? )
Никто не высматривает экзотику направленно. Эти варианты вместе с прочими попадают в итоговую выборку по заданным параметрам. Показываю затем, что еще летом подобного хлама было меньше, а адекватного больше. Сейчас наоборот, хотя курс овер 28, а вы катаете что-то про тренды. Варианты надо смотреть.
Рыба-сом написав:Один из вариантов, который когда-то смотрел: хозяин обосновывает своё нежелание снижать цену тем, что за трёху ему нужно купить однуху разведенной дочери и себе + (та-дам!) поскольку он вступил в наследование доли жены всего год назад, ему нужно платить 5% (или сколько там) при продаже и, ессно, за счёт покупана. Я посоветовал подождать ещё 2 года чтоб не платить этот налогСамое, интересное, что недавно увидел, что он до сих пор так и продает, года три с лишним уже. .
самое, интересное, то что при продаже наследства 5% налога не платится, это так, для информации местным экспертам...
Хз, я в нюансы не вникал. Дословно передал его слова. Его окучивали риелторы, через них продавал - раз всё не разъяснили ему, ну, значит такой их проФФессиональный уровень.
Рыба-сом написав:Во времена Великой депрессии Рузвельт и Ко сначала принудительно обязали население продать золото государству (под страхом уголовной ответственности, исключения делались лишь для семейных драгоценностей, что ещё нужно было доказать), а потом одномоментно девальвировали доллар против золота.
Немного не так. Скупили золото дешевле, чем через некоторое время стали продавать.Фактически это был временный отказ от золотого стандарта. Но если хотите, можете называть на свой манер. Насколько я помню, массовой эмиссии не было, относительно других валют доллар не проседал и цены на товары не росли а падали, притом кратно. Сейчас же никакого стандарта нет уже почти 50 лет, выброс новых денег на рынок ничто фактически не сдерживает. Думаете вовремя остановятся?
ой-ой. как же так?... не на этом-ли обществе вы на свой бизнес-класс наколядовали? и забетонировались к слову тут же
Поддержу. В чём гнилость общества-в том, что граждане придумывают способы не переплачивать за получаемую услугу? И предоставляющих эти самые услуги тяжело винить, когда они пытаются заработать больше на состоятельных гражданах. А в каком-таком обществе по другому? При военном коммунизме в КНДР?