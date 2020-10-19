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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5442544354445445

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:34

  drevlyanin написав:
  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Гнилое общество.

ой-ой. как же так?... не на этом-ли обществе вы на свой бизнес-класс наколядовали? и забетонировались к слову тут же :cry:


Поддержу. В чём гнилость общества-в том, что граждане придумывают способы не переплачивать за получаемую услугу? И предоставляющих эти самые услуги тяжело винить, когда они пытаются заработать больше на состоятельных гражданах. А в каком-таком обществе по другому? При военном коммунизме в КНДР?

В системе откатов, в сплошном обмане. Я готов платить дорого за работу. Но не хочу, чтобы меня обманывали на материалах. Если сейчас выяснится, что расход завышен, дальше буду тратить время и закупать сам.
PS Плюгатыреву: я никогда и ничего не колядовал, откатов не брал и бюджеты не пилил.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:43

airmax78 а где "мамой клянусь" и все такое?...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:56

  airmax78 написав:. Если сейчас выяснится, что расход завышен, дальше буду тратить время и закупать сам.
.

Вас уже вжарили на закупке. Сейчас оперируйте рулеткой, чтоб не вжарили на объёме работ и на кабеле.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:05

  plugatyrev написав:airmax78 а где "мамой клянусь" и все такое?...

Бесполезно. Ты же все равно не поверишь, что в Украине можно честно на нормальную квартиру заработать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:06

  hume написав:
  airmax78 написав:. Если сейчас выяснится, что расход завышен, дальше буду тратить время и закупать сам.
.

Вас уже вжарили на закупке. Сейчас оперируйте рулеткой, чтоб не вжарили на объёме работ и на кабеле.

Вчера лазерную заказал.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:40

  drevlyanin написав:
  Рыба-сом написав:Во времена Великой депрессии Рузвельт и Ко сначала принудительно обязали население продать золото государству (под страхом уголовной ответственности, исключения делались лишь для семейных драгоценностей, что ещё нужно было доказать), а потом одномоментно девальвировали доллар против золота. ;)


Немного не так. Скупили золото дешевле, чем через некоторое время стали продавать.Фактически это был временный отказ от золотого стандарта. Но если хотите, можете называть на свой манер.
Насколько я помню, массовой эмиссии не было, относительно других валют доллар не проседал и цены на товары не росли а падали, притом кратно. Сейчас же никакого стандарта нет уже почти 50 лет, выброс новых денег на рынок ничто фактически не сдерживает. Думаете вовремя остановятся?

О, да, почти в два раза обесценился доллар в золоте, а так - ничего страшного :mrgreen:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% ... 0%90_(1933)
Да, с ценами тогда вообще был тотальный "укрепляж" валют, собственно, для этого от золота и отвязались, ибо люди, держа золото (или привязанную к нему валюту) в товарах и активах становились богаче, ничего не делая => смысл тогда инвестировать? => увеличение дефляции.
Но касательно влияния на обменный курс к иным валютам Вы таки не правы: фунт отвязался от золота раньше и это сразу резко обесценило его против доллара. Но лишь на пару лет, до "отвязки" доллара
http://www.miketodd.net/encyc/dollhist.htm
Что до "печатали": так суть нового курса (и кейнсианства) как раз и состояла в "лечении" экономики с помощью обширных государственных расходов (общественные программы, инфраструктурное строительство, вооружение наконец), всё это, естественно, не за бесплатно осуществлялось.

Касательно дня сегодняшнего: я совершенно уверен, что в нынешнем кризисе развязка и "рецепты" будут совершенно иными чем в прошлых случаях, возможно даже весьма непредсказуемыми. Интерес представляет MMT, нужно б о ней больше почитать. :idea:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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