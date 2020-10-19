Додано: Пон 19 жов, 2020 22:40

drevlyanin написав: Рыба-сом написав: Во времена Великой депрессии Рузвельт и Ко сначала принудительно обязали население продать золото государству (под страхом уголовной ответственности, исключения делались лишь для семейных драгоценностей, что ещё нужно было доказать), а потом одномоментно девальвировали доллар против золота. Во времена Великой депрессии Рузвельт и Ко сначала принудительно обязали население продать золото государству (под страхом уголовной ответственности, исключения делались лишь для семейных драгоценностей, что ещё нужно было доказать), а потом одномоментно девальвировали доллар против золота.



Немного не так. Скупили золото дешевле, чем через некоторое время стали продавать.Фактически это был временный отказ от золотого стандарта. Но если хотите, можете называть на свой манер.

Насколько я помню, массовой эмиссии не было, относительно других валют доллар не проседал и цены на товары не росли а падали, притом кратно. Сейчас же никакого стандарта нет уже почти 50 лет, выброс новых денег на рынок ничто фактически не сдерживает. Думаете вовремя остановятся? Немного не так. Скупили золото дешевле, чем через некоторое время стали продавать.Фактически это был временный отказ от золотого стандарта. Но если хотите, можете называть на свой манер.Насколько я помню, массовой эмиссии не было, относительно других валют доллар не проседал и цены на товары не росли а падали, притом кратно. Сейчас же никакого стандарта нет уже почти 50 лет, выброс новых денег на рынок ничто фактически не сдерживает. Думаете вовремя остановятся?

О, да, почти в два раза обесценился доллар в золоте, а так - ничего страшногоДа, с ценами тогда вообще был тотальный "укрепляж" валют, собственно, для этого от золота и отвязались, ибо люди, держа золото (или привязанную к нему валюту) в товарах и активах становились богаче, ничего не делая => смысл тогда инвестировать? => увеличение дефляции.Но касательно влияния на обменный курс к иным валютам Вы таки не правы: фунт отвязался от золота раньше и это сразу резко обесценило его против доллара. Но лишь на пару лет, до "отвязки" доллараЧто до "печатали": так суть нового курса (и кейнсианства) как раз и состояла в "лечении" экономики с помощью обширных государственных расходов (общественные программы, инфраструктурное строительство, вооружение наконец), всё это, естественно, не за бесплатно осуществлялось.Касательно дня сегодняшнего: я совершенно уверен, что в нынешнем кризисе развязка и "рецепты" будут совершенно иными чем в прошлых случаях, возможно даже весьма непредсказуемыми. Интерес представляет MMT, нужно б о ней больше почитать.