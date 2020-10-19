Вчера лазерную заказал.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 жов, 2020 22:06
Додано: Пон 19 жов, 2020 22:40
О, да, почти в два раза обесценился доллар в золоте, а так - ничего страшного
Да, с ценами тогда вообще был тотальный "укрепляж" валют, собственно, для этого от золота и отвязались, ибо люди, держа золото (или привязанную к нему валюту) в товарах и активах становились богаче, ничего не делая => смысл тогда инвестировать? => увеличение дефляции.
Но касательно влияния на обменный курс к иным валютам Вы таки не правы: фунт отвязался от золота раньше и это сразу резко обесценило его против доллара. Но лишь на пару лет, до "отвязки" доллара
Что до "печатали": так суть нового курса (и кейнсианства) как раз и состояла в "лечении" экономики с помощью обширных государственных расходов (общественные программы, инфраструктурное строительство, вооружение наконец), всё это, естественно, не за бесплатно осуществлялось.
Касательно дня сегодняшнего: я совершенно уверен, что в нынешнем кризисе развязка и "рецепты" будут совершенно иными чем в прошлых случаях, возможно даже весьма непредсказуемыми. Интерес представляет MMT, нужно б о ней больше почитать.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:22
Так и я ж о том! Многие подкоркой чувствуют, что прошлый опыт тут не поможет и пытаются спрятаться в том, что по их мнению позволит меньше потерять. Большинство кроме недвиги других способов не видит. От того и спрос.
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:41
Во всем мире сейчас так: деньги вкладываются в фондовый рынок и недвигу. У нас фондового рынка, по сути, нет, поэтому или деньги заграницу (а там уже инвестфонды и т.д.), или родимый бетон.
Пэрэсичным, по сути, доступен лишь второй вариант.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ого как почистили...
По теме ветки, сегодня на Олх очередное что-то подержанное искал, и между прочим покликал несколько объявлений, которые сами вывалилсь. Ну я вам скажу цены, прямо скажем, меня удивили. Я думал сначала, что это только знаменитая аномалия в Пуповом Яру так отросла, но нет. И такие, прямо скажем дома не супер, и локейшены не фонтан, а ценники... Сохо резиденс с ремонтом (такой себе - типа дизайнерский) от 2х куе. И это не единичное объявление. Странно конечно.
Додано: Вів 20 жов, 2020 01:27
Акцент строился одновременно с первой очередью Эврики и цены были практически копия Эврики.
В Акценте были площади двушек побольше, чем в Эврике. Кажется около 70-75кв.м. и стоимость их была 45-50куе, никаких не 70.
Акцент очень хорош по цене и локации был
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