Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:Во времена Великой депрессии Рузвельт и Ко сначала принудительно обязали население продать золото государству (под страхом уголовной ответственности, исключения делались лишь для семейных драгоценностей, что ещё нужно было доказать), а потом одномоментно девальвировали доллар против золота.
Немного не так. Скупили золото дешевле, чем через некоторое время стали продавать.Фактически это был временный отказ от золотого стандарта. Но если хотите, можете называть на свой манер. Насколько я помню, массовой эмиссии не было, относительно других валют доллар не проседал и цены на товары не росли а падали, притом кратно. Сейчас же никакого стандарта нет уже почти 50 лет, выброс новых денег на рынок ничто фактически не сдерживает. Думаете вовремя остановятся?
О, да, почти в два раза обесценился доллар в золоте, а так - ничего страшного https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% ... 0%90_(1933) Да, с ценами тогда вообще был тотальный "укрепляж" валют, собственно, для этого от золота и отвязались, ибо люди, держа золото (или привязанную к нему валюту) в товарах и активах становились богаче, ничего не делая => смысл тогда инвестировать? => увеличение дефляции. Но касательно влияния на обменный курс к иным валютам Вы таки не правы: фунт отвязался от золота раньше и это сразу резко обесценило его против доллара. Но лишь на пару лет, до "отвязки" доллара http://www.miketodd.net/encyc/dollhist.htm Что до "печатали": так суть нового курса (и кейнсианства) как раз и состояла в "лечении" экономики с помощью обширных государственных расходов (общественные программы, инфраструктурное строительство, вооружение наконец), всё это, естественно, не за бесплатно осуществлялось.
Касательно дня сегодняшнего: я совершенно уверен, что в нынешнем кризисе развязка и "рецепты" будут совершенно иными чем в прошлых случаях, возможно даже весьма непредсказуемыми. Интерес представляет MMT, нужно б о ней больше почитать.
Рыба-сом написав: Касательно дня сегодняшнего: я совершенно уверен, что в нынешнем кризисе развязка и "рецепты" будут совершенно иными чем в прошлых случаях, возможно даже весьма непредсказуемыми. Интерес представляет MMT, нужно б о ней больше почитать.
Так и я ж о том! Многие подкоркой чувствуют, что прошлый опыт тут не поможет и пытаются спрятаться в том, что по их мнению позволит меньше потерять. Большинство кроме недвиги других способов не видит. От того и спрос.
Рыба-сом написав: Касательно дня сегодняшнего: я совершенно уверен, что в нынешнем кризисе развязка и "рецепты" будут совершенно иными чем в прошлых случаях, возможно даже весьма непредсказуемыми. Интерес представляет MMT, нужно б о ней больше почитать.
Так и я ж о том! Многие подкоркой чувствуют, что прошлый опыт тут не поможет и пытаются спрятаться в том, что по их мнению позволит меньше потерять. Большинство кроме недвиги других способов не видит. От того и спрос.
Во всем мире сейчас так: деньги вкладываются в фондовый рынок и недвигу. У нас фондового рынка, по сути, нет, поэтому или деньги заграницу (а там уже инвестфонды и т.д.), или родимый бетон. Пэрэсичным, по сути, доступен лишь второй вариант.
По теме ветки, сегодня на Олх очередное что-то подержанное искал, и между прочим покликал несколько объявлений, которые сами вывалилсь. Ну я вам скажу цены, прямо скажем, меня удивили. Я думал сначала, что это только знаменитая аномалия в Пуповом Яру так отросла, но нет. И такие, прямо скажем дома не супер, и локейшены не фонтан, а ценники... Сохо резиденс с ремонтом (такой себе - типа дизайнерский) от 2х куе. И это не единичное объявление. Странно конечно.
Serg-ik написав:...... По моей памяти: двушка от застройщика стоила 65-70 тыс. долл. Трёшка +/- 100 000 у.е в панельном доме. Сейчас за эти деньги такие метражи трёх есть в гораздо лучшем состоянии, даже заходи и живи.
Акцент строился одновременно с первой очередью Эврики и цены были практически копия Эврики. В Акценте были площади двушек побольше, чем в Эврике. Кажется около 70-75кв.м. и стоимость их была 45-50куе, никаких не 70. Акцент очень хорош по цене и локации был
Kostia написав:Ещё ты забыл акцент, очень крутое место и в свое время стоило копейки по сравнению с другими.
А ну-ка, напомните год постройки Акцента и размер "копейки". И про крутизну места-поподробнее
Серж, Вам дают советы исходя из устоявшихся представлений о Ваших возможностях. Если у Вас есть возможность на большее, то просто стоит их тут "озвучить", чтобы иметь другие настройки советов. Я, кстати, в последнее время не совсем понимаю что Вы хотите. "Так выпьем-же, чтобы наши желания были в шоке от наших возможностей!" (с)
Вывод? Надо избавляться от бумажек и покупать твёрдый бетон
Вот и Серж ударился в дорожай. Буитокадаражать? Я осмелюсь напомнить, что сейчас время "дешевых денег". Обычно в такие времена высокие цены и низкие проценты кредитования. Когда приходит время "дорогих денег", то ставки кредитования высокие, но цены низкие. Еще раз посмотрите на учетные ставки центробанков....да даже украинских банков.
zРадио написав: Ага, также количество денег у покупанов увеличивает и количество квартир на руках продаванов сокращает
Глядя на этот ценовой рост бетона складывается мнение, что у большинства открылись неиссякаемые потоки денег, просто прет, а девать бабло некуда, есть все: машины, куча квартир, дачи, жрут в ресторанах по несколько раз в день, а бабло прет.
В МСК цены падают, скоро можно будет продвать хруща в Киеве и купить новострой у москалей