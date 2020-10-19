RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5442544354445445

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:06

  hume написав:
  airmax78 написав:. Если сейчас выяснится, что расход завышен, дальше буду тратить время и закупать сам.
.

Вас уже вжарили на закупке. Сейчас оперируйте рулеткой, чтоб не вжарили на объёме работ и на кабеле.

Вчера лазерную заказал.
airmax78
 
Повідомлень: 36383
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:40

  drevlyanin написав:
  Рыба-сом написав:Во времена Великой депрессии Рузвельт и Ко сначала принудительно обязали население продать золото государству (под страхом уголовной ответственности, исключения делались лишь для семейных драгоценностей, что ещё нужно было доказать), а потом одномоментно девальвировали доллар против золота. ;)


Немного не так. Скупили золото дешевле, чем через некоторое время стали продавать.Фактически это был временный отказ от золотого стандарта. Но если хотите, можете называть на свой манер.
Насколько я помню, массовой эмиссии не было, относительно других валют доллар не проседал и цены на товары не росли а падали, притом кратно. Сейчас же никакого стандарта нет уже почти 50 лет, выброс новых денег на рынок ничто фактически не сдерживает. Думаете вовремя остановятся?

О, да, почти в два раза обесценился доллар в золоте, а так - ничего страшного :mrgreen:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% ... 0%90_(1933)
Да, с ценами тогда вообще был тотальный "укрепляж" валют, собственно, для этого от золота и отвязались, ибо люди, держа золото (или привязанную к нему валюту) в товарах и активах становились богаче, ничего не делая => смысл тогда инвестировать? => увеличение дефляции.
Но касательно влияния на обменный курс к иным валютам Вы таки не правы: фунт отвязался от золота раньше и это сразу резко обесценило его против доллара. Но лишь на пару лет, до "отвязки" доллара
http://www.miketodd.net/encyc/dollhist.htm
Что до "печатали": так суть нового курса (и кейнсианства) как раз и состояла в "лечении" экономики с помощью обширных государственных расходов (общественные программы, инфраструктурное строительство, вооружение наконец), всё это, естественно, не за бесплатно осуществлялось.

Касательно дня сегодняшнего: я совершенно уверен, что в нынешнем кризисе развязка и "рецепты" будут совершенно иными чем в прошлых случаях, возможно даже весьма непредсказуемыми. Интерес представляет MMT, нужно б о ней больше почитать. :idea:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1288 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:22

  Рыба-сом написав:
Касательно дня сегодняшнего: я совершенно уверен, что в нынешнем кризисе развязка и "рецепты" будут совершенно иными чем в прошлых случаях, возможно даже весьма непредсказуемыми. Интерес представляет MMT, нужно б о ней больше почитать. :idea:


Так и я ж о том! Многие подкоркой чувствуют, что прошлый опыт тут не поможет и пытаются спрятаться в том, что по их мнению позволит меньше потерять. Большинство кроме недвиги других способов не видит. От того и спрос.
drevlyanin
 
Повідомлень: 196
З нами з: 01.04.20
Подякував: 111 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:41

  drevlyanin написав:
  Рыба-сом написав:
Касательно дня сегодняшнего: я совершенно уверен, что в нынешнем кризисе развязка и "рецепты" будут совершенно иными чем в прошлых случаях, возможно даже весьма непредсказуемыми. Интерес представляет MMT, нужно б о ней больше почитать. :idea:


Так и я ж о том! Многие подкоркой чувствуют, что прошлый опыт тут не поможет и пытаются спрятаться в том, что по их мнению позволит меньше потерять. Большинство кроме недвиги других способов не видит. От того и спрос.

Во всем мире сейчас так: деньги вкладываются в фондовый рынок и недвигу. У нас фондового рынка, по сути, нет, поэтому или деньги заграницу (а там уже инвестфонды и т.д.), или родимый бетон.
Пэрэсичным, по сути, доступен лишь второй вариант.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1288 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ого как почистили...

По теме ветки, сегодня на Олх очередное что-то подержанное искал, и между прочим покликал несколько объявлений, которые сами вывалилсь. Ну я вам скажу цены, прямо скажем, меня удивили. Я думал сначала, что это только знаменитая аномалия в Пуповом Яру так отросла, но нет. И такие, прямо скажем дома не супер, и локейшены не фонтан, а ценники... Сохо резиденс с ремонтом (такой себе - типа дизайнерский) от 2х куе. И это не единичное объявление. Странно конечно.
airmax78
 
Повідомлень: 36383
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 01:27

  Serg-ik написав:......
По моей памяти: двушка от застройщика стоила 65-70 тыс. долл. Трёшка +/- 100 000 у.е в панельном доме.
Сейчас за эти деньги такие метражи трёх есть в гораздо лучшем состоянии, даже заходи и живи.

Акцент строился одновременно с первой очередью Эврики и цены были практически копия Эврики.
В Акценте были площади двушек побольше, чем в Эврике. Кажется около 70-75кв.м. и стоимость их была 45-50куе, никаких не 70.
Акцент очень хорош по цене и локации был
Damien
 
Повідомлень: 187
З нами з: 28.04.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 03:21

  Serg-ik написав:
  UA написав:Влад, в домах кошерной локации с модными МОПами нельзя просто по центру комнаты повесить люстру и два бра на стене.
Без нескольких сценариев освещения не обойтись.

альтернативное мнение:
https://youtu.be/lu1LHG7t9vA?t=648

Точечні світильники це тільки 1 сценарій, йдеться про зонування різним світлом(над обіднім столом, робоча зона кухні, зона дивану, нічний режим і т.д )
dinozavrik
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 24.11.13
Подякував: 292 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 03:46

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Ещё ты забыл акцент, очень крутое место и в свое время стоило копейки по сравнению с другими.

А ну-ка, напомните год постройки Акцента и размер "копейки". И про крутизну места-поподробнее :)


Серж, Вам дают советы исходя из устоявшихся представлений о Ваших возможностях.
Если у Вас есть возможность на большее, то просто стоит их тут "озвучить", чтобы иметь другие настройки советов. Я, кстати, в последнее время не совсем понимаю что Вы хотите.
"Так выпьем-же, чтобы наши желания были в шоке от наших возможностей!" (с) :lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11388
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5257 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 03:57

  Serg-ik написав:Совокупный дефицит бюджета 19 стран еврозоны увеличится в нынешнем году в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достигнет €976 млрд, или 8,9% ВВП

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146959-d ... z6bJ4rtyfl


Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 финансового года, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн, сообщило министерство финансов страны.

При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.
https://kurs.com.ua/novost/227797-deficit-bjudzheta-ssha-utroilsja

Вывод?
Надо избавляться от бумажек и покупать твёрдый бетон


Вот и Серж ударился в дорожай. Буитокадаражать?
Я осмелюсь напомнить, что сейчас время "дешевых денег". Обычно в такие времена высокие цены и низкие проценты кредитования. Когда приходит время "дорогих денег", то ставки кредитования высокие, но цены низкие.
Еще раз посмотрите на учетные ставки центробанков....да даже украинских банков.

Я ни к чему не призываю. Решайте сами.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11388
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5257 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 04:09

  Andrew_ написав:
  remark написав:
  zРадио написав:
Ага, также количество денег у покупанов увеличивает и количество квартир на руках продаванов сокращает :mrgreen:


Глядя на этот ценовой рост бетона складывается мнение, что у большинства открылись неиссякаемые потоки денег, просто прет, а девать бабло некуда, есть все: машины, куча квартир, дачи, жрут в ресторанах по несколько раз в день, а бабло прет.

В МСК цены падают, скоро можно будет продвать хруща в Киеве и купить новострой у москалей :mrgreen:


А нафига?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11388
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5257 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
2
1
1
  #<1 ... 5442544354445445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lejko_vit і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1939, 1940, 1941
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19407 3228725
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 21:55
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
3 19196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 17:18
UniGroup
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229225
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25889)
20.10.2020 04:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.