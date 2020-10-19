RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5443544454455446

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 05:00

  rjkz написав:Вот и Серж ударился в дорожай. Буитокадаражать?
Я осмелюсь напомнить, что сейчас время "дешевых денег". Обычно в такие времена высокие цены и низкие проценты кредитования. Когда приходит время "дорогих денег", то ставки кредитования высокие, но цены низкие.
Еще раз посмотрите на учетные ставки центробанков....да даже украинских банков.

Я ни к чему не призываю. Решайте сами.

А с какого времени по вашему началось время дешёвых денег? То что смотрю за последние 2-3года подорожало, но не так чтоб "пузырь"
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:50

  lejko_vit написав:
  rjkz написав:Вот и Серж ударился в дорожай. Буитокадаражать?
Я осмелюсь напомнить, что сейчас время "дешевых денег". Обычно в такие времена высокие цены и низкие проценты кредитования. Когда приходит время "дорогих денег", то ставки кредитования высокие, но цены низкие.
Еще раз посмотрите на учетные ставки центробанков....да даже украинских банков.

Я ни к чему не призываю. Решайте сами.

А с какого времени по вашему началось время дешёвых денег? То что смотрю за последние 2-3года подорожало, но не так чтоб "пузырь"


Если не пузырь, то надо брать, а то подорожает еще?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 668
З нами з: 25.12.15
Подякував: 124 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5443544454455446
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1939, 1940, 1941
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19407 3228961
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 21:55
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
3 19205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 17:18
UniGroup
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229228
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20875)
20.10.2020 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.