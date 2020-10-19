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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 жов, 2020 05:00
rjkz написав:
Вот и Серж ударился в дорожай. Буитокадаражать?
Я осмелюсь напомнить, что сейчас время "дешевых денег". Обычно в такие времена высокие цены и низкие проценты кредитования. Когда приходит время "дорогих денег", то ставки кредитования высокие, но цены низкие.
Еще раз посмотрите на учетные ставки центробанков....да даже украинских банков.
Я ни к чему не призываю. Решайте сами.
А с какого времени по вашему началось время дешёвых денег? То что смотрю за последние 2-3года подорожало, но не так чтоб "пузырь"
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lejko_vit
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Додано: Вів 20 жов, 2020 10:50
lejko_vit написав: rjkz написав:
Вот и Серж ударился в дорожай. Буитокадаражать?
Я осмелюсь напомнить, что сейчас время "дешевых денег". Обычно в такие времена высокие цены и низкие проценты кредитования. Когда приходит время "дорогих денег", то ставки кредитования высокие, но цены низкие.
Еще раз посмотрите на учетные ставки центробанков....да даже украинских банков.
Я ни к чему не призываю. Решайте сами.
А с какого времени по вашему началось время дешёвых денег? То что смотрю за последние 2-3года подорожало, но не так чтоб "пузырь"
Если не пузырь, то надо брать, а то подорожает еще?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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