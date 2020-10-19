Додано: Вів 20 жов, 2020 12:04

Serg-ik написав: Это потом становится известно, что удачно вложился в 2015-2017, если планировал развлекаться арендным бизнесом.

Но , как уже не раз писал, однушка под аренду 28 метров, купленная летом 2008 г. за 81 000 долл, приносит одни моральные страдания.

Вторичка времён СССР, купленная в 2011-2013 по 1700 за метр тоже, предполагаю, не радует своих владельцев. Это потом становится известно, что удачно вложился в 2015-2017, если планировал развлекаться арендным бизнесом.Но , как уже не раз писал, однушка под аренду 28 метров, купленная летом 2008 г. за 81 000 долл, приносит одни моральные страдания.Вторичка времён СССР, купленная в 2011-2013 по 1700 за метр тоже, предполагаю, не радует своих владельцев.

С одной стороны, поддерживаю вашу позицию, что для себя на последние нельзя лезть в рискованные финансовые инструменты, такие как новострои и пытаться заработать.С другой стороны (продолжение первой идеи), квартира для себя это не инвестиция, это товар потребления. Люди идут в автосалоны и осознанно покупают машины, понимая, что они будут дешеветь, даже стоя в гараже.Однушка за 81 тыс долларов из вашего примера, подешевела, но она существует и приносит какой-то доход уже 12 лет. Если бы люди ее не купили, не факт, что они не потеряли бы эти деньги. Сгорели бы они на депо в 14, например. Или в МММ-2011. Или в Б2Б или как оно там. Или воры из матраса вытащили.Купившим для себя в 11-13 наплевать, насколько подешевела их квартира. Они живут и даже на олх не заглядывают, чтобы поинтересоваться, сколько она стоит. Пример с банкопадом 14-ого тоже актуален.