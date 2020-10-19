Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Вот и Серж ударился в дорожай. Буитокадаражать? Я осмелюсь напомнить, что сейчас время "дешевых денег". Обычно в такие времена высокие цены и низкие проценты кредитования. Когда приходит время "дорогих денег", то ставки кредитования высокие, но цены низкие. Еще раз посмотрите на учетные ставки центробанков....да даже украинских банков.
Я ни к чему не призываю. Решайте сами.
А с какого времени по вашему началось время дешёвых денег? То что смотрю за последние 2-3года подорожало, но не так чтоб "пузырь"
rjkz написав:Вот и Серж ударился в дорожай. Буитокадаражать? Я осмелюсь напомнить, что сейчас время "дешевых денег". Обычно в такие времена высокие цены и низкие проценты кредитования. Когда приходит время "дорогих денег", то ставки кредитования высокие, но цены низкие. Еще раз посмотрите на учетные ставки центробанков....да даже украинских банков.
Я ни к чему не призываю. Решайте сами.
А с какого времени по вашему началось время дешёвых денег? То что смотрю за последние 2-3года подорожало, но не так чтоб "пузырь"
Если не пузырь, то надо брать, а то подорожает еще?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark написав:Если не пузырь, то надо брать, а то подорожает еще?
Как бы да. В нашей стране всё только дорожает. Причём в валюте дорожает не только отечественная недвижимость, но и отечественная сельхозпродукция. При этом с/х продукция порою бьёт мировые цены. Вспоминайте капусту и лук по 30-40 грн за кг, картошку ( уж не помню по чём), клубнику, вишни и яблоки в этом году. Потому недвиги надо брать побольше, даже если не нужна она, и сдавать в аренду и подороже. Иначе её купит сосед и будет доить понаеха вместо Вас. Вот.
Serg-ik написав:Иначе её купит сосед и будет доить понаеха вместо Вас. Вот.
Якщо відкинути формальності, то так і відбулось. У вашому світі. Подобається жити в оренді? Локація, діти, школа, можливо, робота, - розумію. А от $50к, вкладених не обов‘язково і вчасно, та будь-коли за останні років 6, приносили би копійку до сімейного бюджету і не сильно втратили би у тілі. Тобто, сусід вклав замість вас і доїть понаїхів замість вас.
Serg-ik написав:...... По моей памяти: двушка от застройщика стоила 65-70 тыс. долл. Трёшка +/- 100 000 у.е в панельном доме. Сейчас за эти деньги такие метражи трёх есть в гораздо лучшем состоянии, даже заходи и живи.
Акцент строился одновременно с первой очередью Эврики и цены были практически копия Эврики. В Акценте были площади двушек побольше, чем в Эврике. Кажется около 70-75кв.м. и стоимость их была 45-50куе, никаких не 70. Акцент очень хорош по цене и локации был
Да, Акцент был конкурентом Эврики. Квартиры большей площади и лучшей планировки это плюс. То, что за счет этого немного дороже, минус. Расположение в захолустье. Эврика в этом плане выигрывала. Посмотрел что там сейчас и по чем. Однушка на продажу за 70 https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-vladel ... I0BUT.html Однушка под аренду за 11500 https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... 7ca5764ad8 11500 не реальная цена, думаю сдадут за 10-10,5. Насколько реальная 70 не знаю. Если исходить из этих цифр, то рентабельность аренды 11500*12/28,5/70000 получается меньше чем 6,9% потому что в квартире под аренду ремонт слабей. В 15-16 рентабельность аренды была 9-10%, сейчас 6-7%. Я тогда предсказывал, что вслед за ставками по депозитам со временем будет падать рентабельность аренды за счет того, что цены на жилье будут расти быстрей. Когда цены на жилье будут расти 5-7 лет подряд и запустится ипотека так, что каждая вторая сделка будет с привлечением кредитных средств, тогда настанет время думать о выходе из недвижимости. Думаю, что это случится к 2025.
ib_investor написав:Тобто, сусід вклав замість вас і доїть понаїхів замість вас.
Это потом становится известно, что удачно вложился в 2015-2017, если планировал развлекаться арендным бизнесом. Но , как уже не раз писал, однушка под аренду 28 метров, купленная летом 2008 г. за 81 000 долл, приносит одни моральные страдания. Вторичка времён СССР, купленная в 2011-2013 по 1700 за метр тоже, предполагаю, не радует своих владельцев.
Serg-ik написав:Иначе её купит сосед и будет доить понаеха вместо Вас. Вот.
Якщо відкинути формальності, то так і відбулось. У вашому світі. Подобається жити в оренді? Локація, діти, школа, можливо, робота, - розумію. А от $50к, вкладених не обов‘язково і вчасно, та будь-коли за останні років 6, приносили би копійку до сімейного бюджету і не сильно втратили би у тілі. Тобто, сусід вклав замість вас і доїть понаїхів замість вас.
Рынок аренда это не только инвесторы, которые накупили квартир и стараются выжать по максимуму. Есть еще большая часть рынка, который не на виду. Бабушка сдает квартиру умершей сестры, как прибавка к пенсии. Квартиры с проблемными документами, которые нельзя продать. Если повезло снять такую квартиру, то выгодней долгие годы жить в аренде, чем покупать. Не удивлюсь, если узнаю, что в Киеве полно трешек, которые сдаются по 4 тыс.
Serg-ik написав:Это потом становится известно, что удачно вложился в 2015-2017, если планировал развлекаться арендным бизнесом. Но , как уже не раз писал, однушка под аренду 28 метров, купленная летом 2008 г. за 81 000 долл, приносит одни моральные страдания. Вторичка времён СССР, купленная в 2011-2013 по 1700 за метр тоже, предполагаю, не радует своих владельцев.
С одной стороны, поддерживаю вашу позицию, что для себя на последние нельзя лезть в рискованные финансовые инструменты, такие как новострои и пытаться заработать. С другой стороны (продолжение первой идеи), квартира для себя это не инвестиция, это товар потребления. Люди идут в автосалоны и осознанно покупают машины, понимая, что они будут дешеветь, даже стоя в гараже. Однушка за 81 тыс долларов из вашего примера, подешевела, но она существует и приносит какой-то доход уже 12 лет. Если бы люди ее не купили, не факт, что они не потеряли бы эти деньги. Сгорели бы они на депо в 14, например. Или в МММ-2011. Или в Б2Б или как оно там. Или воры из матраса вытащили. Купившим для себя в 11-13 наплевать, насколько подешевела их квартира. Они живут и даже на олх не заглядывают, чтобы поинтересоваться, сколько она стоит. Пример с банкопадом 14-ого тоже актуален.
Vlad442 написав:Купившим для себя в 11-13 наплевать, насколько подешевела их квартира. Они живут и даже на олх не заглядывают, чтобы поинтересоваться, сколько она стоит.
Не скажите. Потому и существует рассрочка, что у людей нет денег всё сразу оплатить. Значит покупают не то что на последние, а на те, что еще не заработали. Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее