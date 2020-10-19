RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5444544554465447>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 05:00

  rjkz написав:Вот и Серж ударился в дорожай. Буитокадаражать?
Я осмелюсь напомнить, что сейчас время "дешевых денег". Обычно в такие времена высокие цены и низкие проценты кредитования. Когда приходит время "дорогих денег", то ставки кредитования высокие, но цены низкие.
Еще раз посмотрите на учетные ставки центробанков....да даже украинских банков.

Я ни к чему не призываю. Решайте сами.

А с какого времени по вашему началось время дешёвых денег? То что смотрю за последние 2-3года подорожало, но не так чтоб "пузырь"
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:50

  lejko_vit написав:
  rjkz написав:Вот и Серж ударился в дорожай. Буитокадаражать?
Я осмелюсь напомнить, что сейчас время "дешевых денег". Обычно в такие времена высокие цены и низкие проценты кредитования. Когда приходит время "дорогих денег", то ставки кредитования высокие, но цены низкие.
Еще раз посмотрите на учетные ставки центробанков....да даже украинских банков.

Я ни к чему не призываю. Решайте сами.

А с какого времени по вашему началось время дешёвых денег? То что смотрю за последние 2-3года подорожало, но не так чтоб "пузырь"


Если не пузырь, то надо брать, а то подорожает еще?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 669
З нами з: 25.12.15
Подякував: 124 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Если не пузырь, то надо брать, а то подорожает еще?

Как бы да. В нашей стране всё только дорожает. Причём в валюте дорожает не только отечественная недвижимость, но и отечественная сельхозпродукция. При этом с/х продукция порою бьёт мировые цены. Вспоминайте капусту и лук по 30-40 грн за кг, картошку ( уж не помню по чём), клубнику, вишни и яблоки в этом году.
Потому недвиги надо брать побольше, даже если не нужна она, и сдавать в аренду и подороже. Иначе её купит сосед и будет доить понаеха вместо Вас.
Вот.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11347
З нами з: 10.06.11
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:26

  Serg-ik написав:Иначе её купит сосед и будет доить понаеха вместо Вас.
Вот.

Якщо відкинути формальності, то так і відбулось.
У вашому світі.
Подобається жити в оренді? Локація, діти, школа, можливо, робота, - розумію.
А от $50к, вкладених не обов‘язково і вчасно, та будь-коли за останні років 6, приносили би копійку до сімейного бюджету і не сильно втратили би у тілі.
Тобто, сусід вклав замість вас і доїть понаїхів замість вас.
ib_investor
 
Повідомлень: 110
З нами з: 27.04.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:49

  Damien написав:
  Serg-ik написав:......
По моей памяти: двушка от застройщика стоила 65-70 тыс. долл. Трёшка +/- 100 000 у.е в панельном доме.
Сейчас за эти деньги такие метражи трёх есть в гораздо лучшем состоянии, даже заходи и живи.

Акцент строился одновременно с первой очередью Эврики и цены были практически копия Эврики.
В Акценте были площади двушек побольше, чем в Эврике. Кажется около 70-75кв.м. и стоимость их была 45-50куе, никаких не 70.
Акцент очень хорош по цене и локации был

Да, Акцент был конкурентом Эврики. Квартиры большей площади и лучшей планировки это плюс. То, что за счет этого немного дороже, минус. Расположение в захолустье. Эврика в этом плане выигрывала.
Посмотрел что там сейчас и по чем.
Однушка на продажу за 70 https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-vladel ... I0BUT.html
Однушка под аренду за 11500 https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... 7ca5764ad8
11500 не реальная цена, думаю сдадут за 10-10,5. Насколько реальная 70 не знаю. Если исходить из этих цифр, то рентабельность аренды 11500*12/28,5/70000 получается меньше чем 6,9% потому что в квартире под аренду ремонт слабей.
В 15-16 рентабельность аренды была 9-10%, сейчас 6-7%. Я тогда предсказывал, что вслед за ставками по депозитам со временем будет падать рентабельность аренды за счет того, что цены на жилье будут расти быстрей. Когда цены на жилье будут расти 5-7 лет подряд и запустится ипотека так, что каждая вторая сделка будет с привлечением кредитных средств, тогда настанет время думать о выходе из недвижимости. Думаю, что это случится к 2025.
Vlad442
 
Повідомлень: 7235
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ib_investor написав:Тобто, сусід вклав замість вас і доїть понаїхів замість вас.

Это потом становится известно, что удачно вложился в 2015-2017, если планировал развлекаться арендным бизнесом.
Но , как уже не раз писал, однушка под аренду 28 метров, купленная летом 2008 г. за 81 000 долл, приносит одни моральные страдания.
Вторичка времён СССР, купленная в 2011-2013 по 1700 за метр тоже, предполагаю, не радует своих владельцев.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11347
З нами з: 10.06.11
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:54

  ib_investor написав:
  Serg-ik написав:Иначе её купит сосед и будет доить понаеха вместо Вас.
Вот.

Якщо відкинути формальності, то так і відбулось.
У вашому світі.
Подобається жити в оренді? Локація, діти, школа, можливо, робота, - розумію.
А от $50к, вкладених не обов‘язково і вчасно, та будь-коли за останні років 6, приносили би копійку до сімейного бюджету і не сильно втратили би у тілі.
Тобто, сусід вклав замість вас і доїть понаїхів замість вас.

Рынок аренда это не только инвесторы, которые накупили квартир и стараются выжать по максимуму. Есть еще большая часть рынка, который не на виду. Бабушка сдает квартиру умершей сестры, как прибавка к пенсии. Квартиры с проблемными документами, которые нельзя продать. Если повезло снять такую квартиру, то выгодней долгие годы жить в аренде, чем покупать. Не удивлюсь, если узнаю, что в Киеве полно трешек, которые сдаются по 4 тыс.
Vlad442
 
Повідомлень: 7235
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Не удивлюсь, если узнаю, что в Киеве полно трешек, которые сдаются по 4 тыс.

Недавно узнал. Святошинский район, трёха 120 метров, состояние-близкое к убитому, -ремонт от строителей, сдавалась последние три года за 7000 грн до октября 2020. Хозяева за границей
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11347
З нами з: 10.06.11
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Это потом становится известно, что удачно вложился в 2015-2017, если планировал развлекаться арендным бизнесом.
Но , как уже не раз писал, однушка под аренду 28 метров, купленная летом 2008 г. за 81 000 долл, приносит одни моральные страдания.
Вторичка времён СССР, купленная в 2011-2013 по 1700 за метр тоже, предполагаю, не радует своих владельцев.

С одной стороны, поддерживаю вашу позицию, что для себя на последние нельзя лезть в рискованные финансовые инструменты, такие как новострои и пытаться заработать.
С другой стороны (продолжение первой идеи), квартира для себя это не инвестиция, это товар потребления. Люди идут в автосалоны и осознанно покупают машины, понимая, что они будут дешеветь, даже стоя в гараже.
Однушка за 81 тыс долларов из вашего примера, подешевела, но она существует и приносит какой-то доход уже 12 лет. Если бы люди ее не купили, не факт, что они не потеряли бы эти деньги. Сгорели бы они на депо в 14, например. Или в МММ-2011. Или в Б2Б или как оно там. Или воры из матраса вытащили.
Купившим для себя в 11-13 наплевать, насколько подешевела их квартира. Они живут и даже на олх не заглядывают, чтобы поинтересоваться, сколько она стоит. Пример с банкопадом 14-ого тоже актуален.
Vlad442
 
Повідомлень: 7235
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Купившим для себя в 11-13 наплевать, насколько подешевела их квартира. Они живут и даже на олх не заглядывают, чтобы поинтересоваться, сколько она стоит.

Не скажите. Потому и существует рассрочка, что у людей нет денег всё сразу оплатить. Значит покупают не то что на последние, а на те, что еще не заработали. Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11347
З нами з: 10.06.11
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5444544554465447>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, remark і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1939, 1940, 1941
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19408 3229104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 12:13
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
4 19237
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 11:31
Frant
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229231
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20885)
20.10.2020 12:34
Укргазбанк (51)
20.10.2020 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.