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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:16
Serg-ik написав:
..Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
тут какая загогулина, Серж - ведь мы играем не в форекс, а в жизнь. Ну, например, в 2014-15 г/г на кону стояла судьба страны, тут не до инвестиций было - народ затаился. В то время некоторые (вроде меня) рискнули - и не прогадали, вложившись на минимуме и уже несколько лет проживают(или сдают) в новом жилье за недорого.
Абсолютной халявы в относительно спокойные (без войн) времена не будет - всегда будет казаться дорого и слава Богу.
Дешево будет, когда враг будет у ворот.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:16
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Купившим для себя в 11-13 наплевать, насколько подешевела их квартира. Они живут и даже на олх не заглядывают, чтобы поинтересоваться, сколько она стоит.
Не скажите. Потому и существует рассрочка, что у людей нет денег всё сразу оплатить. Значит покупают не то что на последние, а на те, что еще не заработали. Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
Владельцев авто, которое за 2-3 года подешевело на 30% не давит же. Жизнь это расходы.
Недвига равновероятно могла и подорожать. Никто в 11 не мог предвидеть 14-ый.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:31
Serg-ik написав: ib_investor написав:
Тобто, сусід вклав замість вас і доїть понаїхів замість вас.
Это потом становится известно, что удачно вложился в 2015-2017, если планировал развлекаться арендным бизнесом.
Но , как уже не раз писал, однушка под аренду 28 метров, купленная летом 2008 г. за 81 000 долл, приносит одни моральные страдания.
Вторичка времён СССР, купленная в 2011-2013 по 1700 за метр тоже, предполагаю, не радует своих владельцев.
Так и есть, были такие времена неудачных вложений, знаю людей вложившихся в 2012-м в Зеленый остров-1 в однушку за 705 тис.грн по курсу 8.10грн/дол + ремонт минимум 20тис.у.е, то до сих пор даже при нынешнем дорожае вложенное не отбивается.
Может такое быть с нынешними вложениями или нет, подорожает еще? Инвесторы в 2012-2013-х тоже думали, что будет дорожать и мантры от рыгов-профессионалов о кончине доллара также присутствовали.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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