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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:16
Serg-ik написав:
..Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
тут какая загогулина, Серж - ведь мы играем не в форекс, а в жизнь. Ну, например, в 2014-15 г/г на кону стояла судьба страны, тут не до инвестиций было - народ затаился. В то время некоторые (вроде меня) рискнули - и не прогадали, вложившись на минимуме и уже несколько лет проживают(или сдают) в новом жилье за недорого.
Абсолютной халявы в относительно спокойные (без войн) времена не будет - всегда будет казаться дорого и слава Богу.
Дешево будет, когда враг будет у ворот.
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sequence
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:16
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Купившим для себя в 11-13 наплевать, насколько подешевела их квартира. Они живут и даже на олх не заглядывают, чтобы поинтересоваться, сколько она стоит.
Не скажите. Потому и существует рассрочка, что у людей нет денег всё сразу оплатить. Значит покупают не то что на последние, а на те, что еще не заработали. Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
Владельцев авто, которое за 2-3 года подешевело на 30% не давит же. Жизнь это расходы.
Недвига равновероятно могла и подорожать. Никто в 11 не мог предвидеть 14-ый.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:31
Serg-ik написав: ib_investor написав:
Тобто, сусід вклав замість вас і доїть понаїхів замість вас.
Это потом становится известно, что удачно вложился в 2015-2017, если планировал развлекаться арендным бизнесом.
Но , как уже не раз писал, однушка под аренду 28 метров, купленная летом 2008 г. за 81 000 долл, приносит одни моральные страдания.
Вторичка времён СССР, купленная в 2011-2013 по 1700 за метр тоже, предполагаю, не радует своих владельцев.
Так и есть, были такие времена неудачных вложений, знаю людей вложившихся в 2012-м в Зеленый остров-1 в однушку за 705 тис.грн по курсу 8.10грн/дол + ремонт минимум 20тис.у.е, то до сих пор даже при нынешнем дорожае вложенное не отбивается.
Может такое быть с нынешними вложениями или нет, подорожает еще? Инвесторы в 2012-2013-х тоже думали, что будет дорожать и мантры от рыгов-профессионалов о кончине доллара также присутствовали.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:44
remark написав: Serg-ik написав: ib_investor написав:
Тобто, сусід вклав замість вас і доїть понаїхів замість вас.
Это потом становится известно, что удачно вложился в 2015-2017, если планировал развлекаться арендным бизнесом.
Но , как уже не раз писал, однушка под аренду 28 метров, купленная летом 2008 г. за 81 000 долл, приносит одни моральные страдания.
Вторичка времён СССР, купленная в 2011-2013 по 1700 за метр тоже, предполагаю, не радует своих владельцев.
Так и есть, были такие времена неудачных вложений, знаю людей вложившихся в 2012-м в Зеленый остров-1 в однушку за 705 тис.грн по курсу 8.10грн/дол + ремонт минимум 20тис.у.е, то до сих пор даже при нынешнем дорожае вложенное не отбивается.
87 000 дол, плюс 20 000 ремонт. Сумарно 107 000 дол. За скільки ця квартир аздається зараз в оренду? За 300 дол.?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:08
sequence написав: Serg-ik написав:
..Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
тут какая загогулина, Серж - ведь мы играем не в форекс, а в жизнь. Ну, например, в 2014-15 г/г на кону стояла судьба страны, тут не до инвестиций было - народ затаился. В то время некоторые (вроде меня) рискнули - и не прогадали, вложившись на минимуме и уже несколько лет проживают(или сдают) в новом жилье за недорого.
Абсолютной халявы в относительно спокойные (без войн) времена не будет - всегда будет казаться дорого и слава Богу.
Дешево будет, когда враг будет у ворот.
Именно.
Если всё-таки решу возвращаться в Украину, то мне, по идее, выгодно снижение цен на недвижимость. Но при этом понимаю, что это снижение означает, что в стране стало ещё хуже жить - пусть и без танков под Киевом, но всё равно: безработица, социальная нестабильность, рост преступности. Тогда уже возникают сомнения, стоит ли возвращаться.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:08
Serg-ik написав:
Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
Да это просто классика жанра
. Я об этом уже говорил неоднократно. При любом пипце, та что там при пипце, при малейшем шорохе, обвалисты с какого то перепугу решают что их катлета может им дать уже минимум на одну а две хаты
И почему то они решили что они одни единственные сидят с катлетой, а больше ни у кого никуя нету. Заметьте, ни один из участников ветки кто топит или топил за обвал последние 6 лет -никогда ничего не купил. И не купит. Все думают что завтра будет дешевле. Я эту ветку читаю уже больше 6 лет, но ничего не менятся.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:13
Жека79 написав: Serg-ik написав:
Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
Да это просто классика жанра
. Я об этом уже говорил неоднократно. При любом пипце, та что там при пипце, при малейшем шорохе, обвалисты с какого то перепугу решают что их катлета может им дать уже минимум на одну а две хаты
И почему то они решили что они одни единственные сидят с катлетой, а больше ни у кого никуя нету. Заметьте, ни один из участников ветки кто топит или топил за обвал последние 6 лет -никогда ничего не купил. И не купит. Все думают что завтра будет дешевле. Я эту ветку читаю уже больше 6 лет, но ничего не менятся.
Но ведь все сегодня и дешевле чем 6 лет назад...так в чем они не правы?!
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kbadoo
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:15
hume написав: airmax78 написав:
. Если сейчас выяснится, что расход завышен, дальше буду тратить время и закупать сам.
.
Вас уже вжарили на закупке. Сейчас оперируйте рулеткой, чтоб не вжарили на объёме работ и на кабеле.
Вообще конечно тырить кабель это просто ТУПО. тырят или деньгами-завышают цену, или обычно тырят сыпучкой -смеси, клей, пеоск, цемент, старт, финиш, которую нельзя(вернее сложно посчитать)--размазали по стенам\полу и потом хер пойми сколько чего ушло. А вот сказать что купил 1.5 км кабеля и потом не показать его--это более чем тупо. кабель можно посчитать за 20 минут если он еще не замурован. Это все равно что сказать что купил 10 розеток а поставить 5. Кабель посчитать вполне легко можно, хотя бы примерно с погрешностью до 10-20 метров.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:17
kbadoo написав: Жека79 написав: Serg-ik написав:
Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
Да это просто классика жанра
. Я об этом уже говорил неоднократно. При любом пипце, та что там при пипце, при малейшем шорохе, обвалисты с какого то перепугу решают что их катлета может им дать уже минимум на одну а две хаты
И почему то они решили что они одни единственные сидят с катлетой, а больше ни у кого никуя нету. Заметьте, ни один из участников ветки кто топит или топил за обвал последние 6 лет -никогда ничего не купил. И не купит. Все думают что завтра будет дешевле. Я эту ветку читаю уже больше 6 лет, но ничего не менятся.
Но ведь все сегодня и дешевле чем 6 лет назад...так в чем они не правы?!
навіть Захар_, головний ідеолог обвалішеського стану - купив 1к квартиру на Троєщині!
Жека79 написав:
тырят или деньгами-завышают цену, или обычно тырят сыпучкой -смеси, клей, пеоск, цемент, старт, финиш, которую нельзя(вернее сложно посчитать)--размазали по стенам\полу и потом хер пойми сколько чего ушло
Є така біда)))
Наймані робітники, якщо над ними не стояти постійно - крадуть все, що важко порахувати.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 20 жов, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:18
kbadoo написав: Жека79 написав: Serg-ik написав:
Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
Да это просто классика жанра
. Я об этом уже говорил неоднократно. При любом пипце, та что там при пипце, при малейшем шорохе, обвалисты с какого то перепугу решают что их катлета может им дать уже минимум на одну а две хаты
И почему то они решили что они одни единственные сидят с катлетой, а больше ни у кого никуя нету. Заметьте, ни один из участников ветки кто топит или топил за обвал последние 6 лет -никогда ничего не купил. И не купит. Все думают что завтра будет дешевле. Я эту ветку читаю уже больше 6 лет, но ничего не менятся.
Но ведь все сегодня и дешевле чем 6 лет назад...так в чем они не правы?!
Правы\неправы-решать им а не мне. 6 лет жизни ждать-как по мне это много.
и сегодня совсем не дешевле чем в 2014 когда началась война. 2014-2015 были самые низкие цены
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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