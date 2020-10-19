Додано: Вів 20 жов, 2020 13:08

Serg-ik написав: Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее

Да это просто классика жанра. Я об этом уже говорил неоднократно. При любом пипце, та что там при пипце, при малейшем шорохе, обвалисты с какого то перепугу решают что их катлета может им дать уже минимум на одну а две хатыИ почему то они решили что они одни единственные сидят с катлетой, а больше ни у кого никуя нету. Заметьте, ни один из участников ветки кто топит или топил за обвал последние 6 лет -никогда ничего не купил. И не купит. Все думают что завтра будет дешевле. Я эту ветку читаю уже больше 6 лет, но ничего не менятся.