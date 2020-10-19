Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:. Если сейчас выяснится, что расход завышен, дальше буду тратить время и закупать сам. .
Вас уже вжарили на закупке. Сейчас оперируйте рулеткой, чтоб не вжарили на объёме работ и на кабеле.
Вообще конечно тырить кабель это просто ТУПО. тырят или деньгами-завышают цену, или обычно тырят сыпучкой -смеси, клей, пеоск, цемент, старт, финиш, которую нельзя(вернее сложно посчитать)--размазали по стенам\полу и потом хер пойми сколько чего ушло. А вот сказать что купил 1.5 км кабеля и потом не показать его--это более чем тупо. кабель можно посчитать за 20 минут если он еще не замурован. Это все равно что сказать что купил 10 розеток а поставить 5. Кабель посчитать вполне легко можно, хотя бы примерно с погрешностью до 10-20 метров.
Жека79 написав:Заметьте, ни один из участников ветки кто топит или топил за обвал последние 6 лет -никогда ничего не купил. И не купит. Все думают что завтра будет дешевле. Я эту ветку читаю уже больше 6 лет, но ничего не менятся.
kbadoo написав:Но ведь все сегодня и дешевле чем 6 лет назад...так в чем они не правы?!
Сегодня существенно дороже чем 6 лет назад. Но все еще дешевле чем 7 лет назад. Идеального времени для входа очень трудно дождаться, а когда оно наступило - понять, что дальше ждать не стоит и нужно покупать. Удается это не только лишь каждому.
Serg-ik написав:..Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
тут какая загогулина, Серж - ведь мы играем не в форекс, а в жизнь. Ну, например, в 2014-15 г/г на кону стояла судьба страны, тут не до инвестиций было - народ затаился. В то время некоторые (вроде меня) рискнули - и не прогадали, вложившись на минимуме и уже несколько лет проживают(или сдают) в новом жилье за недорого. Абсолютной халявы в относительно спокойные (без войн) времена не будет - всегда будет казаться дорого и слава Богу. Дешево будет, когда враг будет у ворот.
Кто рискнул в 2014 - тот прогадал, т.к. было слишком рано. Хотя Аннушка маслице уже разлила тогда, но падение потом шло еще 1-2 года.
А на текущий момент еще не отработали индикаторы из 2014-2015: 1. Введение автоматической продажи 50% валютной выручки предприятий 2. Девал в 2 раза
А значит всё пока что совсем не так уж и плохо, по сравнению с 2014-2015. А значит, кто инвестирует сейчас, тот прогадает по сравнению с теми, кто инвестирует в момент действия этих индикаторов. И уже не продаст по той цене что купил в ближайшее время, если эти индикаторы таки случатся.
airmax78 написав:что дальше ждать не стоит и нужно покупать. Удается это не только лишь каждому.
Удивительно нейтральное сообщение, почему вы не намекнули что всегда делали всё правильно и главное не демпинговали?
А вообще Сержика я бы не трогал,у человека банально нет возможности купить жильё, вот в ход и идут нелепые натягивания совы на глобус, то район не тот, то цена слишком упала, то комнаты не такие,то стены не такие, то парков мало, то транспорт недоразвитый, то школы не кошерные,то дороги к дому не совсем прямые.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
little_wanderer написав:.. 1. Введение автоматической продажи 50% валютной выручки предприятий 2. Девал в 2 раза ..
простите, а куда приткнуть "Введение автоматической продажи 50% валютной выручки предприятий"? Это следствие второго, т.е. "девала в 2 раза". Иначе говоря, когда нацвалюта резко девальвирует, вводится валютный контроль со всеми приколами. Ну да ладно, мы не на валютной ветке. По делу - я трохи прогадал, и оплатыв хатынку в декабре 2014, при курсе, вроде бы 18. Получилось, примерно 700 баксов за метр добротного кирпичного (2,5 кирпича стена + 100 минваты) домика недалеко от метро на правом берегу. В моменте февраля 2015, когда на день курс скакнул на 33, можно было сорвать джек-пот, но я бы остался без видовой квартиры. Хотя не уверен, что в такие дни кто-то обменял бы кучу валюту по взлетевшему в 1,5 раза курсу. Спустя несколько лет было неудачное вложение в Укрбуд, но это уже совсем другая история, не столько из-за денех (получилось па 750 в среднем при схожей локации), сколько из-за нервов. Не знал я тогда, кому можно доверять на этой ветке в рекомендациях, да и сейчас не знаю