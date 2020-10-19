Додано: Вів 20 жов, 2020 15:26

little_wanderer написав: Ну конец 2014 - это когда и девал в 2 раза состоялся и валютный контроль ввели.

А вот начало 2014 - когда вроде бы и война идет, и президент убежал, и бюджет пустой, и 2 области отжаты, а КРЖН стоит на месте и гривна подешевела всего до 10-11.

И то и то один и тот же 2014 - а результаты инвестирования будут отличаться значительно.

Собственно, про это и говорю, ни один из индикаторов еще не сыграл для удачной покупки. Ну конец 2014 - это когда и девал в 2 раза состоялся и валютный контроль ввели.А вот начало 2014 - когда вроде бы и война идет, и президент убежал, и бюджет пустой, и 2 области отжаты, а КРЖН стоит на месте и гривна подешевела всего до 10-11.И то и то один и тот же 2014 - а результаты инвестирования будут отличаться значительно.Собственно, про это и говорю, ни один из индикаторов еще не сыграл для удачной покупки.

А почему вы уверены, что в этот раз все пойдет по тому же сценарию? Уже ж очевидно, что как в мире, так и в Украине этот кризис проходит совсем непохоже на предыдущие. Что было с кредитными лимитами и %% ставками в 2008м (во всем мире) и 2014 (в Украине)? Ставки ракетой вверх, кредитные лимиты закрывались пачками, клиентов часто даже не успевали уведомить.Что мы видим в этот кризис? При чем мы видим это даже в Украине.А это фундамент. И он другой. А вы ожидаете, что на этом фундаменте вот-вот появится что-то очень хорошо вам знакомое.