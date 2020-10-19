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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5446544754485449

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:26

  little_wanderer написав:Ну конец 2014 - это когда и девал в 2 раза состоялся и валютный контроль ввели.
А вот начало 2014 - когда вроде бы и война идет, и президент убежал, и бюджет пустой, и 2 области отжаты, а КРЖН стоит на месте и гривна подешевела всего до 10-11.
И то и то один и тот же 2014 - а результаты инвестирования будут отличаться значительно.
Собственно, про это и говорю, ни один из индикаторов еще не сыграл для удачной покупки.

А почему вы уверены, что в этот раз все пойдет по тому же сценарию? Уже ж очевидно, что как в мире, так и в Украине этот кризис проходит совсем непохоже на предыдущие. Что было с кредитными лимитами и %% ставками в 2008м (во всем мире) и 2014 (в Украине)? Ставки ракетой вверх, кредитные лимиты закрывались пачками, клиентов часто даже не успевали уведомить.
Что мы видим в этот кризис? При чем мы видим это даже в Украине.
А это фундамент. И он другой. А вы ожидаете, что на этом фундаменте вот-вот появится что-то очень хорошо вам знакомое.
airmax78
 
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  #<1 ... 5446544754485449
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