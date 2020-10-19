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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5446544754485449

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:26

  little_wanderer написав:Ну конец 2014 - это когда и девал в 2 раза состоялся и валютный контроль ввели.
А вот начало 2014 - когда вроде бы и война идет, и президент убежал, и бюджет пустой, и 2 области отжаты, а КРЖН стоит на месте и гривна подешевела всего до 10-11.
И то и то один и тот же 2014 - а результаты инвестирования будут отличаться значительно.
Собственно, про это и говорю, ни один из индикаторов еще не сыграл для удачной покупки.

А почему вы уверены, что в этот раз все пойдет по тому же сценарию? Уже ж очевидно, что как в мире, так и в Украине этот кризис проходит совсем непохоже на предыдущие. Что было с кредитными лимитами и %% ставками в 2008м (во всем мире) и 2014 (в Украине)? Ставки ракетой вверх, кредитные лимиты закрывались пачками, клиентов часто даже не успевали уведомить.
Что мы видим в этот кризис? При чем мы видим это даже в Украине.
А это фундамент. И он другой. А вы ожидаете, что на этом фундаменте вот-вот появится что-то очень хорошо вам знакомое.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:50

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Не удивлюсь, если узнаю, что в Киеве полно трешек, которые сдаются по 4 тыс.

Недавно узнал. Святошинский район, трёха 120 метров, состояние-близкое к убитому, -ремонт от строителей, сдавалась последние три года за 7000 грн до октября 2020. Хозяева за границей

Хотите переехать и показать Эйру жирный фак?
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Як би у нього була зазначена сума, він би купив би щось на "вторинці" в 2018. Тоді як раз ціни "вторинки"були мінімальними, а ціни "первинки" почали зростати з 2015.

Ребята, где Вы видели нормальные цены вторички в 2018? Я отписывался, что ходил в сентябре 2018 на просмотр ЖК Женева за 95-110 тыс в зависимости от этажа ( без ремонта) и на просмотр L-квартала за 1050-1100 долл за метр, тоже без ремонта. Был еще в одной трёхе за 95 000 , жидое состояние, ремонту 10+ лет, то есть под ремонт. Все эти просмотру по требованию жены, туризм.
Что Вы видели подешевевшее на вторичке в 2018??? Трёшка на Троещине? Да, было такое в 2017м, что там в домах 80-х годов трёшки уходили за 39-45 тыс... Но, простите, я в тот момент не мог себе позволить жить на Троещине и отсутствовать дома с 7 утра и до 21-30. Да и сейчас не могу и не хочу.
Мисто Квитив? Кристер? Да, были недорогие на экваторе строительства ...И Варшавский-тоже...меня это не устраивает.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:54

  Жека79 написав:
  Serg-ik написав: Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее


Да это просто классика жанра :mrgreen: . Я об этом уже говорил неоднократно. При любом пипце, та что там при пипце, при малейшем шорохе, обвалисты с какого то перепугу решают что их катлета может им дать уже минимум на одну а две хаты :mrgreen: И почему то они решили что они одни единственные сидят с катлетой, а больше ни у кого никуя нету. Заметьте, ни один из участников ветки кто топит или топил за обвал последние 6 лет -никогда ничего не купил. И не купит. Все думают что завтра будет дешевле. Я эту ветку читаю уже больше 6 лет, но ничего не менятся.

Купили флай, эир, они были обвалистами
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:07

  Kostia написав:
  Жека79 написав:
  Serg-ik написав: Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее


Да это просто классика жанра :mrgreen: . Я об этом уже говорил неоднократно. При любом пипце, та что там при пипце, при малейшем шорохе, обвалисты с какого то перепугу решают что их катлета может им дать уже минимум на одну а две хаты :mrgreen: И почему то они решили что они одни единственные сидят с катлетой, а больше ни у кого никуя нету. Заметьте, ни один из участников ветки кто топит или топил за обвал последние 6 лет -никогда ничего не купил. И не купит. Все думают что завтра будет дешевле. Я эту ветку читаю уже больше 6 лет, но ничего не менятся.

Купили флай, эир, они были обвалистами

Верный признак приближающейся коррекции
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:23

  airmax78 написав:
  little_wanderer написав:Ну конец 2014 - это когда и девал в 2 раза состоялся и валютный контроль ввели.
А вот начало 2014 - когда вроде бы и война идет, и президент убежал, и бюджет пустой, и 2 области отжаты, а КРЖН стоит на месте и гривна подешевела всего до 10-11.
И то и то один и тот же 2014 - а результаты инвестирования будут отличаться значительно.
Собственно, про это и говорю, ни один из индикаторов еще не сыграл для удачной покупки.

А почему вы уверены, что в этот раз все пойдет по тому же сценарию? Уже ж очевидно, что как в мире, так и в Украине этот кризис проходит совсем непохоже на предыдущие. Что было с кредитными лимитами и %% ставками в 2008м (во всем мире) и 2014 (в Украине)? Ставки ракетой вверх, кредитные лимиты закрывались пачками, клиентов часто даже не успевали уведомить.
Что мы видим в этот кризис? При чем мы видим это даже в Украине.
А это фундамент. И он другой. А вы ожидаете, что на этом фундаменте вот-вот появится что-то очень хорошо вам знакомое.


Никогда такого не было и вот опять...
Не вижу другого фундамента.
При власти такие же непрофессионалы как и в прошлые кризизы всё так же ссут в уши о том, что всё будет ок и что вот в этот раз нас-то точно не коснётся.
Буду рад ошибиться.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:13

  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:
  little_wanderer написав:Ну конец 2014 - это когда и девал в 2 раза состоялся и валютный контроль ввели.
А вот начало 2014 - когда вроде бы и война идет, и президент убежал, и бюджет пустой, и 2 области отжаты, а КРЖН стоит на месте и гривна подешевела всего до 10-11.
И то и то один и тот же 2014 - а результаты инвестирования будут отличаться значительно.
Собственно, про это и говорю, ни один из индикаторов еще не сыграл для удачной покупки.

А почему вы уверены, что в этот раз все пойдет по тому же сценарию? Уже ж очевидно, что как в мире, так и в Украине этот кризис проходит совсем непохоже на предыдущие. Что было с кредитными лимитами и %% ставками в 2008м (во всем мире) и 2014 (в Украине)? Ставки ракетой вверх, кредитные лимиты закрывались пачками, клиентов часто даже не успевали уведомить.
Что мы видим в этот кризис? При чем мы видим это даже в Украине.
А это фундамент. И он другой. А вы ожидаете, что на этом фундаменте вот-вот появится что-то очень хорошо вам знакомое.


Никогда такого не было и вот опять...
Не вижу другого фундамента.
При власти такие же непрофессионалы как и в прошлые кризизы всё так же ссут в уши о том, что всё будет ок и что вот в этот раз нас-то точно не коснётся.
Буду рад ошибиться.

Так уже ошибаетесь. В прошлые кризисы, кто был с кэшем - просто ставил всех на колени и делал что хотел. В этот кризис на РН кэш был королем пару месяцев во время карантина, на фондовом рынке... пару дней, от силы неделю. Неделю! И к ее концу уже надо было полностью из кэша выйти. Когда такое было?
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