|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:26
little_wanderer написав:
Ну конец 2014 - это когда и девал в 2 раза состоялся и валютный контроль ввели.
А вот начало 2014 - когда вроде бы и война идет, и президент убежал, и бюджет пустой, и 2 области отжаты, а КРЖН стоит на месте и гривна подешевела всего до 10-11.
И то и то один и тот же 2014 - а результаты инвестирования будут отличаться значительно.
Собственно, про это и говорю, ни один из индикаторов еще не сыграл для удачной покупки.
А почему вы уверены, что в этот раз все пойдет по тому же сценарию? Уже ж очевидно, что как в мире, так и в Украине этот кризис проходит совсем непохоже на предыдущие. Что было с кредитными лимитами и %% ставками в 2008м (во всем мире) и 2014 (в Украине)? Ставки ракетой вверх, кредитные лимиты закрывались пачками, клиентов часто даже не успевали уведомить.
Что мы видим в этот кризис? При чем мы видим это даже в Украине.
А это фундамент. И он другой. А вы ожидаете, что на этом фундаменте вот-вот появится что-то очень хорошо вам знакомое.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36387
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:50
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Не удивлюсь, если узнаю, что в Киеве полно трешек, которые сдаются по 4 тыс.
Недавно узнал. Святошинский район, трёха 120 метров, состояние-близкое к убитому, -ремонт от строителей, сдавалась последние три года за 7000 грн до октября 2020. Хозяева за границей
Хотите переехать и показать Эйру жирный фак?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1846
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:51
Frant написав:
Як би у нього була зазначена сума, він би купив би щось на "вторинці" в 2018. Тоді як раз ціни "вторинки"були мінімальними, а ціни "первинки" почали зростати з 2015.
Ребята, где Вы видели нормальные цены вторички в 2018? Я отписывался, что ходил в сентябре 2018 на просмотр ЖК Женева за 95-110 тыс в зависимости от этажа ( без ремонта) и на просмотр L-квартала за 1050-1100 долл за метр, тоже без ремонта. Был еще в одной трёхе за 95 000 , жидое состояние, ремонту 10+ лет, то есть под ремонт. Все эти просмотру по требованию жены, туризм.
Что Вы видели подешевевшее на вторичке в 2018??? Трёшка на Троещине? Да, было такое в 2017м, что там в домах 80-х годов трёшки уходили за 39-45 тыс... Но, простите, я в тот момент не мог себе позволить жить на Троещине и отсутствовать дома с 7 утра и до 21-30. Да и сейчас не могу и не хочу.
Мисто Квитив? Кристер? Да, были недорогие на экваторе строительства ...И Варшавский-тоже...меня это не устраивает.
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11349
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:54
Жека79 написав: Serg-ik написав:
Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
Да это просто классика жанра
. Я об этом уже говорил неоднократно. При любом пипце, та что там при пипце, при малейшем шорохе, обвалисты с какого то перепугу решают что их катлета может им дать уже минимум на одну а две хаты
И почему то они решили что они одни единственные сидят с катлетой, а больше ни у кого никуя нету. Заметьте, ни один из участников ветки кто топит или топил за обвал последние 6 лет -никогда ничего не купил. И не купит. Все думают что завтра будет дешевле. Я эту ветку читаю уже больше 6 лет, но ничего не менятся.
Купили флай, эир, они были обвалистами
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1323
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 20 жов, 2020 16:07
Kostia написав: Жека79 написав: Serg-ik написав:
Следовательно, жабка может давить...что спустя 2 -3 года, можно было заначку из баксов отоварить гораздо выгоднее
Да это просто классика жанра
. Я об этом уже говорил неоднократно. При любом пипце, та что там при пипце, при малейшем шорохе, обвалисты с какого то перепугу решают что их катлета может им дать уже минимум на одну а две хаты
И почему то они решили что они одни единственные сидят с катлетой, а больше ни у кого никуя нету. Заметьте, ни один из участников ветки кто топит или топил за обвал последние 6 лет -никогда ничего не купил. И не купит. Все думают что завтра будет дешевле. Я эту ветку читаю уже больше 6 лет, но ничего не менятся.
Купили флай, эир, они были обвалистами
Верный признак приближающейся коррекции
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10029
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1206 раз.
- Подякували: 2802 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 20 жов, 2020 16:23
airmax78 написав: little_wanderer написав:
Ну конец 2014 - это когда и девал в 2 раза состоялся и валютный контроль ввели.
А вот начало 2014 - когда вроде бы и война идет, и президент убежал, и бюджет пустой, и 2 области отжаты, а КРЖН стоит на месте и гривна подешевела всего до 10-11.
И то и то один и тот же 2014 - а результаты инвестирования будут отличаться значительно.
Собственно, про это и говорю, ни один из индикаторов еще не сыграл для удачной покупки.
А почему вы уверены, что в этот раз все пойдет по тому же сценарию? Уже ж очевидно, что как в мире, так и в Украине этот кризис проходит совсем непохоже на предыдущие. Что было с кредитными лимитами и %% ставками в 2008м (во всем мире) и 2014 (в Украине)? Ставки ракетой вверх, кредитные лимиты закрывались пачками, клиентов часто даже не успевали уведомить.
Что мы видим в этот кризис? При чем мы видим это даже в Украине.
А это фундамент. И он другой. А вы ожидаете, что на этом фундаменте вот-вот появится что-то очень хорошо вам знакомое.
Никогда такого не было и вот опять...
Не вижу другого фундамента.
При власти такие же непрофессионалы как и в прошлые кризизы всё так же ссут в уши о том, что всё будет ок и что вот в этот раз нас-то точно не коснётся.
Буду рад ошибиться.
-
little_wanderer
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:13
little_wanderer написав: airmax78 написав: little_wanderer написав:
Ну конец 2014 - это когда и девал в 2 раза состоялся и валютный контроль ввели.
А вот начало 2014 - когда вроде бы и война идет, и президент убежал, и бюджет пустой, и 2 области отжаты, а КРЖН стоит на месте и гривна подешевела всего до 10-11.
И то и то один и тот же 2014 - а результаты инвестирования будут отличаться значительно.
Собственно, про это и говорю, ни один из индикаторов еще не сыграл для удачной покупки.
А почему вы уверены, что в этот раз все пойдет по тому же сценарию? Уже ж очевидно, что как в мире, так и в Украине этот кризис проходит совсем непохоже на предыдущие. Что было с кредитными лимитами и %% ставками в 2008м (во всем мире) и 2014 (в Украине)? Ставки ракетой вверх, кредитные лимиты закрывались пачками, клиентов часто даже не успевали уведомить.
Что мы видим в этот кризис? При чем мы видим это даже в Украине.
А это фундамент. И он другой. А вы ожидаете, что на этом фундаменте вот-вот появится что-то очень хорошо вам знакомое.
Никогда такого не было и вот опять...
Не вижу другого фундамента.
При власти такие же непрофессионалы как и в прошлые кризизы всё так же ссут в уши о том, что всё будет ок и что вот в этот раз нас-то точно не коснётся.
Буду рад ошибиться.
Так уже ошибаетесь. В прошлые кризисы, кто был с кэшем - просто ставил всех на колени и делал что хотел. В этот кризис на РН кэш был королем пару месяцев во время карантина, на фондовом рынке... пару дней, от силы неделю. Неделю! И к ее концу уже надо было полностью из кэша выйти. Когда такое было?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36387
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4336 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|19276
|
Вів 20 жов, 2020 11:31
Frant
|
|19407
|3229283
|
Пон 19 жов, 2020 21:55
rjkz
|
|129
|229232
|
|