|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:52
Serg-ik написав: Frant написав:
Як би у нього була зазначена сума, він би купив би щось на "вторинці" в 2018. Тоді як раз ціни "вторинки"були мінімальними, а ціни "первинки" почали зростати з 2015.
Ребята, где Вы видели нормальные цены вторички в 2018? Я отписывался, что ходил в сентябре 2018 на просмотр ЖК Женева за 95-110 тыс в зависимости от этажа ( без ремонта) и на просмотр L-квартала за 1050-1100 долл за метр, тоже без ремонта. Был еще в одной трёхе за 95 000 , жидое состояние, ремонту 10+ лет, то есть под ремонт. Все эти просмотру по требованию жены, туризм.
Что Вы видели подешевевшее на вторичке в 2018??? Трёшка на Троещине? Да, было такое в 2017м, что там в домах 80-х годов трёшки уходили за 39-45 тыс... Но, простите, я в тот момент не мог себе позволить жить на Троещине и отсутствовать дома с 7 утра и до 21-30. Да и сейчас не могу и не хочу.
Мисто Квитив? Кристер? Да, были недорогие на экваторе строительства ...И Варшавский-тоже...меня это не устраивает.
Значить, СержІк - пролетів повз недорогого житла, як фанера над Парижем. Раз він його "не побачив"(((
П.С. Навіть своя панельна "трьоха" на Троєщині - краще, ніж щомісячно відслинювати щомісячно третину ЗП чужому дядьку за оренду)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21655
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1244 раз.
- Подякували: 2228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:16
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Так уже ошибаетесь. В прошлые кризисы, кто был с кэшем - просто ставил всех на колени и делал что хотел. В этот кризис на РН кэш был королем пару месяцев во время карантина, на фондовом рынке... пару дней, от силы неделю. Неделю! И к ее концу уже надо было полностью из кэша выйти. Когда такое было?
А Вы не задумывались, что, возможно, настоящего кризиса мы ещё и не видели, это так, растянувшася прелюдия?
Это последняя надежда "застрявших рогами в кэше". В т.ч. моя. Только что-то мне кажется надежда призрачная.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36389
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:20
airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Так уже ошибаетесь. В прошлые кризисы, кто был с кэшем - просто ставил всех на колени и делал что хотел. В этот кризис на РН кэш был королем пару месяцев во время карантина, на фондовом рынке... пару дней, от силы неделю. Неделю! И к ее концу уже надо было полностью из кэша выйти. Когда такое было?
А Вы не задумывались, что, возможно, настоящего кризиса мы ещё и не видели, это так, растянувшася прелюдия?
Это последняя надежда "застрявших рогами в кэше". В т.ч. моя. Только что-то мне кажется надежда призрачная.
Возможно, Вы правы. Еще никогда ранее за всю историю экономики Украины мировые резервные валюты не печатали такими вертолетными темпами.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10030
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1207 раз.
- Подякували: 2802 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:34
Andrew_ написав: rjkz написав: sequence написав:
простите, а куда приткнуть "Введение автоматической продажи 50% валютной выручки предприятий"? Это следствие второго, т.е. "девала в 2 раза". Иначе говоря, когда нацвалюта резко девальвирует, вводится валютный контроль со всеми приколами.
Ну да ладно, мы не на валютной ветке.
По делу - я трохи прогадал, и оплатыв хатынку в декабре 2014, при курсе, вроде бы 18. Получилось, примерно 700 баксов за метр добротного кирпичного (2,5 кирпича стена + 100 минваты) домика недалеко от метро на правом берегу. В моменте февраля 2015, когда на день курс скакнул на 33, можно было сорвать джек-пот, но я бы остался без видовой квартиры. Хотя не уверен, что в такие дни кто-то обменял бы кучу валюту по взлетевшему в 1,5 раза курсу.
Спустя несколько лет было неудачное вложение в Укрбуд, но это уже совсем другая история, не столько из-за денех (получилось па 750 в среднем при схожей локации), сколько из-за нервов.
Не знал я тогда, кому можно доверять на этой ветке в рекомендациях, да и сейчас не знаю
Полтора дня даже было 40. Я по 35 некоторое количество куе сдал.
Я тогда присматривался к некоторым объектам непопа, за пол дня все круши 1 и 2 к улетели. 1к можно было за 10 куе выхватить, если не задавят.)))
что-то???? недвигу за 10к в Киеве?
Если точнее, то 10,5 куе за 1к. конец февраля 2015 года. Армия рп в открітую штурмует Дебальцево.
"Покупай когда на улицах льется кровь" (с)
Стремно было. Пуйло ведь мог и "принуждение к миру" включить как в Грузии в 2008.
Кто-то тогда покупал бетон, кто-то билеты на самолет кто-то бронежилеты для армии. Прохожий тогда кажется купил УАЗ 469, отремонтировал, поставил турель и отправил на Донбасс, а Трибека стояк круш купило.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11390
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5260 раз.
- Подякували: 2802 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:36
airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Так уже ошибаетесь. В прошлые кризисы, кто был с кэшем - просто ставил всех на колени и делал что хотел. В этот кризис на РН кэш был королем пару месяцев во время карантина, на фондовом рынке... пару дней, от силы неделю. Неделю! И к ее концу уже надо было полностью из кэша выйти. Когда такое было?
А Вы не задумывались, что, возможно, настоящего кризиса мы ещё и не видели, это так, растянувшася прелюдия?
Это последняя надежда "застрявших рогами в кэше". В т.ч. моя. Только что-то мне кажется надежда призрачная.
Надежда?!?111
А Вы и Ко "застрявших рогами" не задумываетесь, что последствия могут быть настолько печальными, что "бонус" в виде снижения цен недвиги их слабо компенсирует?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1826
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 1291 раз.
- Подякували: 441 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:37
antey1969 написав:
Возможно, Вы правы. Еще никогда ранее за всю историю экономики Украины мировые резервные валюты не печатали такими вертолетными темпами.
Печатают-то да.
Но нам-то не дают.
Когда Трамп начнет карантинные вертолетные выплаты гражданам Украины из средств госдепа, то я поверю в эту теорию.
-
little_wanderer
-
-
- Повідомлень: 745
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|19325
|
|
|19407
|3229346
|
Пон 19 жов, 2020 21:55
rjkz
|
|129
|229237
|
|