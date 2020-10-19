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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54485449545054515452>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:52

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Як би у нього була зазначена сума, він би купив би щось на "вторинці" в 2018. Тоді як раз ціни "вторинки"були мінімальними, а ціни "первинки" почали зростати з 2015.

Ребята, где Вы видели нормальные цены вторички в 2018? Я отписывался, что ходил в сентябре 2018 на просмотр ЖК Женева за 95-110 тыс в зависимости от этажа ( без ремонта) и на просмотр L-квартала за 1050-1100 долл за метр, тоже без ремонта. Был еще в одной трёхе за 95 000 , жидое состояние, ремонту 10+ лет, то есть под ремонт. Все эти просмотру по требованию жены, туризм.
Что Вы видели подешевевшее на вторичке в 2018??? Трёшка на Троещине? Да, было такое в 2017м, что там в домах 80-х годов трёшки уходили за 39-45 тыс... Но, простите, я в тот момент не мог себе позволить жить на Троещине и отсутствовать дома с 7 утра и до 21-30. Да и сейчас не могу и не хочу.
Мисто Квитив? Кристер? Да, были недорогие на экваторе строительства ...И Варшавский-тоже...меня это не устраивает.

Значить, СержІк - пролетів повз недорогого житла, як фанера над Парижем. Раз він його "не побачив"(((

П.С. Навіть своя панельна "трьоха" на Троєщині - краще, ніж щомісячно відслинювати щомісячно третину ЗП чужому дядьку за оренду)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:16

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Так уже ошибаетесь. В прошлые кризисы, кто был с кэшем - просто ставил всех на колени и делал что хотел. В этот кризис на РН кэш был королем пару месяцев во время карантина, на фондовом рынке... пару дней, от силы неделю. Неделю! И к ее концу уже надо было полностью из кэша выйти. Когда такое было?

А Вы не задумывались, что, возможно, настоящего кризиса мы ещё и не видели, это так, растянувшася прелюдия? 8)

Это последняя надежда "застрявших рогами в кэше". В т.ч. моя. Только что-то мне кажется надежда призрачная.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:20

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Так уже ошибаетесь. В прошлые кризисы, кто был с кэшем - просто ставил всех на колени и делал что хотел. В этот кризис на РН кэш был королем пару месяцев во время карантина, на фондовом рынке... пару дней, от силы неделю. Неделю! И к ее концу уже надо было полностью из кэша выйти. Когда такое было?

А Вы не задумывались, что, возможно, настоящего кризиса мы ещё и не видели, это так, растянувшася прелюдия? 8)

Это последняя надежда "застрявших рогами в кэше". В т.ч. моя. Только что-то мне кажется надежда призрачная.

Возможно, Вы правы. Еще никогда ранее за всю историю экономики Украины мировые резервные валюты не печатали такими вертолетными темпами.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:34

  Andrew_ написав:
  rjkz написав:
  sequence написав: простите, а куда приткнуть "Введение автоматической продажи 50% валютной выручки предприятий"? Это следствие второго, т.е. "девала в 2 раза". Иначе говоря, когда нацвалюта резко девальвирует, вводится валютный контроль со всеми приколами.
Ну да ладно, мы не на валютной ветке.
По делу - я трохи прогадал, и оплатыв хатынку в декабре 2014, при курсе, вроде бы 18. Получилось, примерно 700 баксов за метр добротного кирпичного (2,5 кирпича стена + 100 минваты) домика недалеко от метро на правом берегу. В моменте февраля 2015, когда на день курс скакнул на 33, можно было сорвать джек-пот, но я бы остался без видовой квартиры. Хотя не уверен, что в такие дни кто-то обменял бы кучу валюту по взлетевшему в 1,5 раза курсу.
Спустя несколько лет было неудачное вложение в Укрбуд, но это уже совсем другая история, не столько из-за денех (получилось па 750 в среднем при схожей локации), сколько из-за нервов.
Не знал я тогда, кому можно доверять на этой ветке в рекомендациях, да и сейчас не знаю


Полтора дня даже было 40. Я по 35 некоторое количество куе сдал.
Я тогда присматривался к некоторым объектам непопа, за пол дня все круши 1 и 2 к улетели. 1к можно было за 10 куе выхватить, если не задавят.)))

что-то???? недвигу за 10к в Киеве? :shock:


Если точнее, то 10,5 куе за 1к. конец февраля 2015 года. Армия рп в открітую штурмует Дебальцево.
"Покупай когда на улицах льется кровь" (с)
Стремно было. Пуйло ведь мог и "принуждение к миру" включить как в Грузии в 2008.
Кто-то тогда покупал бетон, кто-то билеты на самолет кто-то бронежилеты для армии. Прохожий тогда кажется купил УАЗ 469, отремонтировал, поставил турель и отправил на Донбасс, а Трибека стояк круш купило.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:36

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Так уже ошибаетесь. В прошлые кризисы, кто был с кэшем - просто ставил всех на колени и делал что хотел. В этот кризис на РН кэш был королем пару месяцев во время карантина, на фондовом рынке... пару дней, от силы неделю. Неделю! И к ее концу уже надо было полностью из кэша выйти. Когда такое было?

А Вы не задумывались, что, возможно, настоящего кризиса мы ещё и не видели, это так, растянувшася прелюдия? 8)

Это последняя надежда "застрявших рогами в кэше". В т.ч. моя. Только что-то мне кажется надежда призрачная.

Надежда?!?111 :shock:
А Вы и Ко "застрявших рогами" не задумываетесь, что последствия могут быть настолько печальными, что "бонус" в виде снижения цен недвиги их слабо компенсирует?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:37

  antey1969 написав:Возможно, Вы правы. Еще никогда ранее за всю историю экономики Украины мировые резервные валюты не печатали такими вертолетными темпами.


Печатают-то да.
Но нам-то не дают. :(
Когда Трамп начнет карантинные вертолетные выплаты гражданам Украины из средств госдепа, то я поверю в эту теорию.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:56

  little_wanderer написав:
  antey1969 написав:Возможно, Вы правы. Еще никогда ранее за всю историю экономики Украины мировые резервные валюты не печатали такими вертолетными темпами.


Печатают-то да.
Но нам-то не дают. :(
Когда Трамп начнет карантинные вертолетные выплаты гражданам Украины из средств госдепа, то я поверю в эту теорию.

Печатает Трамп, печатает Европа, печатаем мы... мало того, что деньги стоят дешево, раскручивается девальвация.
Реальные активы автоматически постепенно дорожают в дешевеющих деньгах.
Посмотрите, что творится на рынке акций. Да в 2008м они бы рухнули под плинтус при таких раскладах. А сейчас они просто колеблются на свежем ветерке.
Думаете, реальные активы(недвижимость и устоявшие предприятия) после такого залива окрестностей деньгами будут стоить все столько же?
Нет, рано или поздно пойдет рост. И даже если сейчас вдруг начнется просадка, то потом все выстрелит ракетой.
Дешевые и обильные деньги как бы подразумевают такой сценарий.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:12

  antey1969 написав:Печатает Трамп, печатает Европа, печатаем мы... мало того, что деньги стоят дешево, раскручивается девальвация.
Реальные активы автоматически постепенно дорожают в дешевеющих деньгах.
Посмотрите, что творится на рынке акций. Да в 2008м они бы рухнули под плинтус при таких раскладах. А сейчас они просто колеблются на свежем ветерке.
Думаете, реальные активы(недвижимость и устоявшие предприятия) после такого залива окрестностей деньгами будут стоить все столько же?
Нет, рано или поздно пойдет рост. И даже если сейчас вдруг начнется просадка, то потом все выстрелит ракетой.
Дешевые и обильные деньги как бы подразумевают такой сценарий.


С тем, что в гривне будет дорожать, я не спорю.
А для того, чтоб подорожало в валюте, в страну должно зайти много валюты.
По какой причине должно привалить валюты?
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:16

  airmax78 написав:Это последняя надежда "застрявших рогами в кэше". В т.ч. моя. Только что-то мне кажется надежда призрачная.


Палишься - на фондовой ветке говоришь, что кризис впереди, на ветке КРЖН - что кризис позади.

По сути девальвационных ожиданий little wanderer - они не имеют отношения к самому кризису. Кризис просто делает невозможным дальнейшее поддержание хронически-дефицитной внешней торговли за счет роста долга. А сам дисбаланс, неизбежно ведущий к девальвации, формируется в безкризисные периоды.

Единственная альтернатива девальвации - жесткая монетарная и бюджетная дисциплина, чреватая остановкой кредитования и радикальным сокращением социальных расходов, за чем следует обвал производства и спроса. Сценарий, которому даже застройщики, бетоно-барыги и лорды предпочли бы девальвацию
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 20 жов, 2020 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:17

  antey1969 написав:
  little_wanderer написав:
  antey1969 написав:Возможно, Вы правы. Еще никогда ранее за всю историю экономики Украины мировые резервные валюты не печатали такими вертолетными темпами.


Печатают-то да.
Но нам-то не дают. :(
Когда Трамп начнет карантинные вертолетные выплаты гражданам Украины из средств госдепа, то я поверю в эту теорию.

Печатает Трамп, печатает Европа, печатаем мы... мало того, что деньги стоят дешево, раскручивается девальвация.
Реальные активы автоматически постепенно дорожают в дешевеющих деньгах.
Посмотрите, что творится на рынке акций. Да в 2008м они бы рухнули под плинтус при таких раскладах. А сейчас они просто колеблются на свежем ветерке.
Думаете, реальные активы(недвижимость и устоявшие предприятия) после такого залива окрестностей деньгами будут стоить все столько же?
Нет, рано или поздно пойдет рост. И даже если сейчас вдруг начнется просадка, то потом все выстрелит ракетой.
Дешевые и обильные деньги как бы подразумевают такой сценарий.

Ну и много дешевых денег на квартиры у Вас появилось с коронакризисом? Что прикупили с них?
BIGor
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