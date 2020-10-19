Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:Сценарий, которому даже застройщики, бетоно-барыги и лорды предпочли бы девальвацию
По-моему, застройщики молятся, чтоб девал поскорее произошел и им начали нести кеш. По-видимому, сейчас кеш уже не несут, раз те дома что раньше за 1 год выгоняли, теперь декларируют по 3 года, а по факту строят все 5.
airmax78 написав:Так уже ошибаетесь. В прошлые кризисы, кто был с кэшем - просто ставил всех на колени и делал что хотел. В этот кризис на РН кэш был королем пару месяцев во время карантина, на фондовом рынке... пару дней, от силы неделю. Неделю! И к ее концу уже надо было полностью из кэша выйти. Когда такое было?
А Вы не задумывались, что, возможно, настоящего кризиса мы ещё и не видели, это так, растянувшася прелюдия?
Это последняя надежда "застрявших рогами в кэше". В т.ч. моя. Только что-то мне кажется надежда призрачная.
То есть прелесть купили, но все ещё "застрявшие в кеше"? Нельзя тут такие каминг ауты писать.
antey1969 написав:Возможно, Вы правы. Еще никогда ранее за всю историю экономики Украины мировые резервные валюты не печатали такими вертолетными темпами.
Печатают-то да. Но нам-то не дают. Когда Трамп начнет карантинные вертолетные выплаты гражданам Украины из средств госдепа, то я поверю в эту теорию.
Печатает Трамп, печатает Европа, печатаем мы... мало того, что деньги стоят дешево, раскручивается девальвация. Реальные активы автоматически постепенно дорожают в дешевеющих деньгах. Посмотрите, что творится на рынке акций. Да в 2008м они бы рухнули под плинтус при таких раскладах. А сейчас они просто колеблются на свежем ветерке. Думаете, реальные активы(недвижимость и устоявшие предприятия) после такого залива окрестностей деньгами будут стоить все столько же? Нет, рано или поздно пойдет рост. И даже если сейчас вдруг начнется просадка, то потом все выстрелит ракетой. Дешевые и обильные деньги как бы подразумевают такой сценарий.
Не подразумеваете сценарий выемки "лишних" денег в какой-то момент. Или связывания.
zРадио написав:Сценарий, которому даже застройщики, бетоно-барыги и лорды предпочли бы девальвацию
По-моему, застройщики молятся, чтоб девал поскорее произошел и им начали нести кеш. По-видимому, сейчас кеш уже не несут, раз те дома что раньше за 1 год выгоняли, теперь декларируют по 3 года, а по факту строят все 5.
Ну этому-то есть некоторое объяснение. В начале 00-х я проинвестировал на котловане 16 этажку. И через 1,5 года ее получил с задержкой от задекларированного срока в 3 месяца. Сейчас, за редким исключением, строят 25-30 этажей. Во первых, это бОльший объем работ, и возводить их параллельно невозможно. Во-вторых, кроме нулевого цикла, возведение более высотного здания - более сложный процесс.
Рыба-сом написав:А Вы не задумывались, что, возможно, настоящего кризиса мы ещё и не видели, это так, растянувшася прелюдия?
Это последняя надежда "застрявших рогами в кэше". В т.ч. моя. Только что-то мне кажется надежда призрачная.
Надежда?!?111 А Вы и Ко "застрявших рогами" не задумываетесь, что последствия могут быть настолько печальными, что "бонус" в виде снижения цен недвиги их слабо компенсирует?
Да при чем тут недвига? Недвига - это только частный случай. Я хочу чтобы мои деньги работали в самой передовой экономике мира. Меня интересует вход в американский фондовый рынок. Но входить на пике (по крайней мере как сейчас кажется) ссыкотно.
antey1969 написав:Печатает Трамп, печатает Европа, печатаем мы... мало того, что деньги стоят дешево, раскручивается девальвация.
Клише. Непонятно, кстати, кто автор и как это разнесли в массы. В Европе и США раскручивается не девальвация, а снижение темпов инфляции, или даже дефляция - большинство сегментов экономики демонстрируют отрицательную ценовую динамику вследствие обвала спроса
antey1969 написав:Реальные активы автоматически постепенно дорожают в дешевеющих деньгах.
Например?
antey1969 написав:Посмотрите, что творится на рынке акций. Да в 2008м они бы рухнули под плинтус при таких раскладах. А сейчас они просто колеблются на свежем ветерке.
И что же там такое творится - дорожает 1% акций, а 99% до сих пор даже не приблизились к докризисным уровням? И это на фоне беспрецедентной эмиссии?.. Смотреть на фондовый агрегат опасно - никогда не поймете, что происходит на самом деле
antey1969 написав:Думаете, реальные активы(недвижимость и устоявшие предприятия) после такого залива окрестностей деньгами будут стоить все столько же? Нет, рано или поздно пойдет рост. И даже если сейчас вдруг начнется просадка, то потом все выстрелит ракетой. Дешевые и обильные деньги как бы подразумевают такой сценарий.
Ну и, соответственно, на выходе ошибочные выводы за счет ошибочных вводных
antey1969 написав:Печатает Трамп, печатает Европа, печатаем мы... мало того, что деньги стоят дешево, раскручивается девальвация. Реальные активы автоматически постепенно дорожают в дешевеющих деньгах. Посмотрите, что творится на рынке акций. Да в 2008м они бы рухнули под плинтус при таких раскладах. А сейчас они просто колеблются на свежем ветерке. Думаете, реальные активы(недвижимость и устоявшие предприятия) после такого залива окрестностей деньгами будут стоить все столько же? Нет, рано или поздно пойдет рост. И даже если сейчас вдруг начнется просадка, то потом все выстрелит ракетой. Дешевые и обильные деньги как бы подразумевают такой сценарий.
С тем, что в гривне будет дорожать, я не спорю. А для того, чтоб подорожало в валюте, в страну должно зайти много валюты. По какой причине должно привалить валюты?
Пшоно уже 630 баксов за бушель. Месяц назад было 530. Кукурузка туда же, чугуниевая руда и та растет.
Ухахахаха. А ты сегодня явно в ударе. Пшоно - это просо, Украина его в промышленных машстабах не выращивает. А бушель (в международной торговле) - 38,7 кг. Неслабо так подорожало до 16 долларов за кг, дороже осетра