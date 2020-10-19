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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5449545054515452>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:21

  zРадио написав:Сценарий, которому даже застройщики, бетоно-барыги и лорды предпочли бы девальвацию


По-моему, застройщики молятся, чтоб девал поскорее произошел и им начали нести кеш.
По-видимому, сейчас кеш уже не несут, раз те дома что раньше за 1 год выгоняли, теперь декларируют по 3 года, а по факту строят все 5.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:24

  little_wanderer написав:С тем, что в гривне будет дорожать, я не спорю.
А для того, чтоб подорожало в валюте, в страну должно зайти много валюты.
По какой причине должно привалить валюты?


Именно это уже и наблюдаем - в гривнах подорожало, в долларах подешевело.

За год на первичном рынке цены в гривнах выросли на 7,1%. В долларах, соответственно, снизились на 6,9%.

На вторичном рынке в гривнах выросли на 9,9%. В долларах, соответственно, снизились на 4,6%.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 0_u_e.xlsx
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 20 жов, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Так уже ошибаетесь. В прошлые кризисы, кто был с кэшем - просто ставил всех на колени и делал что хотел. В этот кризис на РН кэш был королем пару месяцев во время карантина, на фондовом рынке... пару дней, от силы неделю. Неделю! И к ее концу уже надо было полностью из кэша выйти. Когда такое было?

А Вы не задумывались, что, возможно, настоящего кризиса мы ещё и не видели, это так, растянувшася прелюдия? 8)

Это последняя надежда "застрявших рогами в кэше". В т.ч. моя. Только что-то мне кажется надежда призрачная.
То есть прелесть купили, но все ещё "застрявшие в кеше"? Нельзя тут такие каминг ауты писать.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:41

  antey1969 написав:
  little_wanderer написав:
  antey1969 написав:Возможно, Вы правы. Еще никогда ранее за всю историю экономики Украины мировые резервные валюты не печатали такими вертолетными темпами.


Печатают-то да.
Но нам-то не дают. :(
Когда Трамп начнет карантинные вертолетные выплаты гражданам Украины из средств госдепа, то я поверю в эту теорию.

Печатает Трамп, печатает Европа, печатаем мы... мало того, что деньги стоят дешево, раскручивается девальвация.
Реальные активы автоматически постепенно дорожают в дешевеющих деньгах.
Посмотрите, что творится на рынке акций. Да в 2008м они бы рухнули под плинтус при таких раскладах. А сейчас они просто колеблются на свежем ветерке.
Думаете, реальные активы(недвижимость и устоявшие предприятия) после такого залива окрестностей деньгами будут стоить все столько же?
Нет, рано или поздно пойдет рост. И даже если сейчас вдруг начнется просадка, то потом все выстрелит ракетой.
Дешевые и обильные деньги как бы подразумевают такой сценарий.


Не подразумеваете сценарий выемки "лишних" денег в какой-то момент. Или связывания.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:51

  little_wanderer написав:
  zРадио написав:Сценарий, которому даже застройщики, бетоно-барыги и лорды предпочли бы девальвацию


По-моему, застройщики молятся, чтоб девал поскорее произошел и им начали нести кеш.
По-видимому, сейчас кеш уже не несут, раз те дома что раньше за 1 год выгоняли, теперь декларируют по 3 года, а по факту строят все 5.


Ну этому-то есть некоторое объяснение.
В начале 00-х я проинвестировал на котловане 16 этажку. И через 1,5 года ее получил с задержкой от задекларированного срока в 3 месяца.
Сейчас, за редким исключением, строят 25-30 этажей. Во первых, это бОльший объем работ, и возводить их параллельно невозможно. Во-вторых, кроме нулевого цикла, возведение более высотного здания - более сложный процесс.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:52

  rjkz написав:
Не подразумеваете сценарий выемки "лишних" денег в какой-то момент. Или связывания.

Не в таком количестве
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:52

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:А Вы не задумывались, что, возможно, настоящего кризиса мы ещё и не видели, это так, растянувшася прелюдия? 8)

Это последняя надежда "застрявших рогами в кэше". В т.ч. моя. Только что-то мне кажется надежда призрачная.

Надежда?!?111 :shock:
А Вы и Ко "застрявших рогами" не задумываетесь, что последствия могут быть настолько печальными, что "бонус" в виде снижения цен недвиги их слабо компенсирует?

Да при чем тут недвига? Недвига - это только частный случай. Я хочу чтобы мои деньги работали в самой передовой экономике мира. Меня интересует вход в американский фондовый рынок. Но входить на пике (по крайней мере как сейчас кажется) ссыкотно.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:00

  antey1969 написав:Печатает Трамп, печатает Европа, печатаем мы... мало того, что деньги стоят дешево, раскручивается девальвация.


Клише. Непонятно, кстати, кто автор и как это разнесли в массы. В Европе и США раскручивается не девальвация, а снижение темпов инфляции, или даже дефляция - большинство сегментов экономики демонстрируют отрицательную ценовую динамику вследствие обвала спроса

https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi
https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi


  antey1969 написав:Реальные активы автоматически постепенно дорожают в дешевеющих деньгах.


Например?

  antey1969 написав:Посмотрите, что творится на рынке акций. Да в 2008м они бы рухнули под плинтус при таких раскладах. А сейчас они просто колеблются на свежем ветерке.


И что же там такое творится - дорожает 1% акций, а 99% до сих пор даже не приблизились к докризисным уровням? :D И это на фоне беспрецедентной эмиссии?.. Смотреть на фондовый агрегат опасно - никогда не поймете, что происходит на самом деле

Зображення


  antey1969 написав:Думаете, реальные активы(недвижимость и устоявшие предприятия) после такого залива окрестностей деньгами будут стоить все столько же?
Нет, рано или поздно пойдет рост. И даже если сейчас вдруг начнется просадка, то потом все выстрелит ракетой.
Дешевые и обильные деньги как бы подразумевают такой сценарий.


Ну и, соответственно, на выходе ошибочные выводы за счет ошибочных вводных
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:09

  little_wanderer написав:
  antey1969 написав:Печатает Трамп, печатает Европа, печатаем мы... мало того, что деньги стоят дешево, раскручивается девальвация.
Реальные активы автоматически постепенно дорожают в дешевеющих деньгах.
Посмотрите, что творится на рынке акций. Да в 2008м они бы рухнули под плинтус при таких раскладах. А сейчас они просто колеблются на свежем ветерке.
Думаете, реальные активы(недвижимость и устоявшие предприятия) после такого залива окрестностей деньгами будут стоить все столько же?
Нет, рано или поздно пойдет рост. И даже если сейчас вдруг начнется просадка, то потом все выстрелит ракетой.
Дешевые и обильные деньги как бы подразумевают такой сценарий.


С тем, что в гривне будет дорожать, я не спорю.
А для того, чтоб подорожало в валюте, в страну должно зайти много валюты.
По какой причине должно привалить валюты?

Пшоно уже 630 баксов за бушель. Месяц назад было 530. Кукурузка туда же, чугуниевая руда и та растет.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:15

  airmax78 написав:Пшоно уже 630 баксов за бушель.


Ухахахаха. А ты сегодня явно в ударе. Пшоно - это просо, Украина его в промышленных машстабах не выращивает. А бушель (в международной торговле) - 38,7 кг. Неслабо так подорожало до 16 долларов за кг, дороже осетра :mrgreen:
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