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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5449545054515452

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:37

  zРадио написав:

И что же там такое творится - дорожает 1% акций, а 99% до сих пор даже не приблизились к докризисным уровням? :D И это на фоне беспрецедентной эмиссии?.. Смотреть на фондовый агрегат опасно - никогда не поймете, что происходит на самом деле



Только в реальном S&P500 восемьдесят три акции находятся около годовых максимумов. С таким успехом можно выкинуть с индекса 10к акций нефтянки, аэро, банков. И окажется что индекс без лузеров неплохо подрос :o .
Востаннє редагувалось Бывалый в Вів 20 жов, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:39

  antey1969 написав:zРадио
Ок, считайте это чуйкой.
Через год-два вместе посмеемся


Думаю, за год-два еще не раз "сверим часы" ) После выборов в США как минимум яснее станет длинная монетарная и фискальная политика ключевого экономического маркет-мейкера. Мы ведь не ведущие, а ведомые, поэтому ситуация у нас, в том числе на КРЖН - следствие событий и решений, преимущественно принимаемых за пределами страны
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:43

Бывалый

предлагаю продолжить здесь, а то модераторы скоро начнут ругаться )
Идеи для торговли на рынках США
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:45

  rjkz написав:
  rjkz написав:
  sequence написав: простите, а куда приткнуть "Введение автоматической продажи 50% валютной выручки предприятий"? Это следствие второго, т.е. "девала в 2 раза". Иначе говоря, когда нацвалюта резко девальвирует, вводится валютный контроль со всеми приколами.
Ну да ладно, мы не на валютной ветке.
По делу - я трохи прогадал, и оплатыв хатынку в декабре 2014, при курсе, вроде бы 18. Получилось, примерно 700 баксов за метр добротного кирпичного (2,5 кирпича стена + 100 минваты) домика недалеко от метро на правом берегу. В моменте февраля 2015, когда на день курс скакнул на 33, можно было сорвать джек-пот, но я бы остался без видовой квартиры. Хотя не уверен, что в такие дни кто-то обменял бы кучу валюту по взлетевшему в 1,5 раза курсу.
Спустя несколько лет было неудачное вложение в Укрбуд, но это уже совсем другая история, не столько из-за денех (получилось па 750 в среднем при схожей локации), сколько из-за нервов.
Не знал я тогда, кому можно доверять на этой ветке в рекомендациях, да и сейчас не знаю


Полтора дня даже было 40. Я по 35 некоторое количество куе сдал.
Я тогда присматривался к некоторым объектам непопа, за пол дня все круши 1 и 2 к улетели. 1к можно было за 10 куе выхватить, если не задавят.)))

что-то???? недвигу за 10к в Киеве? :shock:

Если точнее, то 10,5 куе за 1к. конец февраля 2015 года. Армия рп в открітую штурмует Дебальцево.
"Покупай когда на улицах льется кровь" (с)
Стремно было. Пуйло ведь мог и "принуждение к миру" включить как в Грузии в 2008.
Кто-то тогда покупал бетон, кто-то билеты на самолет кто-то бронежилеты для армии. Прохожий тогда кажется купил УАЗ 469, отремонтировал, поставил турель и отправил на Донбасс, а Трибека стояк круш купило.

А мне в тот момент предлагали нормальные деньги за квартиру в Донецке, ну как нормальные, спустя 2 года я понял что нормальные...
тогда тоже думал что сработает "Не продавай когда на улицах льется кровь" (с)
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:51

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Як би у нього була зазначена сума, він би купив би щось на "вторинці" в 2018. Тоді як раз ціни "вторинки"були мінімальними, а ціни "первинки" почали зростати з 2015.

Ребята, где Вы видели нормальные цены вторички в 2018? Я отписывался, что ходил в сентябре 2018 на просмотр ЖК Женева за 95-110 тыс в зависимости от этажа ( без ремонта) и на просмотр L-квартала за 1050-1100 долл за метр, тоже без ремонта. Был еще в одной трёхе за 95 000 , жидое состояние, ремонту 10+ лет, то есть под ремонт. Все эти просмотру по требованию жены, туризм.
Что Вы видели подешевевшее на вторичке в 2018??? Трёшка на Троещине? Да, было такое в 2017м, что там в домах 80-х годов трёшки уходили за 39-45 тыс... Но, простите, я в тот момент не мог себе позволить жить на Троещине и отсутствовать дома с 7 утра и до 21-30. Да и сейчас не могу и не хочу.
Мисто Квитив? Кристер? Да, были недорогие на экваторе строительства ...И Варшавский-тоже...меня это не устраивает.

Помню в 2018 была на Лобановского трешка за 52 тыс, площадь около 100метров
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:52

  rjkz написав:Если точнее, то 10,5 куе за 1к. конец февраля 2015 года. Армия рп в открітую штурмует Дебальцево.
"Покупай когда на улицах льется кровь" (с)
Стремно было. Пуйло ведь мог и "принуждение к миру" включить как в Грузии в 2008.
Кто-то тогда покупал бетон, кто-то билеты на самолет кто-то бронежилеты для армии. Прохожий тогда кажется купил УАЗ 469, отремонтировал, поставил турель и отправил на Донбасс, а Трибека стояк круш купило.


Трибека сам говорил что покупал по 25к за квартиру, а не по 10. Там была какая-то акция по 500 или около того за метр.
Кстати, я давно не читал ветку. Куда пропал(а) Трибека? И что там Макс, сделал ремонт? Или уже продал свою очередную прелесть?)
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