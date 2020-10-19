|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:37
zРадио написав:
И что же там такое творится - дорожает 1% акций, а 99% до сих пор даже не приблизились к докризисным уровням?
И это на фоне беспрецедентной эмиссии?.. Смотреть на фондовый агрегат опасно - никогда не поймете, что происходит на самом деле
Только в реальном S&P500 восемьдесят три
акции находятся около годовых максимумов. С таким успехом можно выкинуть с индекса 10к акций нефтянки, аэро, банков. И окажется что индекс без лузеров неплохо подрос
.
Востаннє редагувалось Бывалый
в Вів 20 жов, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Бывалый
-
-
- Повідомлень: 1572
- З нами з: 10.09.11
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 473 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:39
antey1969 написав:zРадио
Ок, считайте это чуйкой.
Через год-два вместе посмеемся
Думаю, за год-два еще не раз "сверим часы" ) После выборов в США как минимум яснее станет длинная монетарная и фискальная политика ключевого экономического маркет-мейкера. Мы ведь не ведущие, а ведомые, поэтому ситуация у нас, в том числе на КРЖН - следствие событий и решений, преимущественно принимаемых за пределами страны
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7855
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1431 раз.
- Подякували: 3249 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:43
Бывалый
предлагаю продолжить здесь, а то модераторы скоро начнут ругаться )Идеи для торговли на рынках США
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7855
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1431 раз.
- Подякували: 3249 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:45
rjkz написав: rjkz написав: sequence написав:
простите, а куда приткнуть "Введение автоматической продажи 50% валютной выручки предприятий"? Это следствие второго, т.е. "девала в 2 раза". Иначе говоря, когда нацвалюта резко девальвирует, вводится валютный контроль со всеми приколами.
Ну да ладно, мы не на валютной ветке.
По делу - я трохи прогадал, и оплатыв хатынку в декабре 2014, при курсе, вроде бы 18. Получилось, примерно 700 баксов за метр добротного кирпичного (2,5 кирпича стена + 100 минваты) домика недалеко от метро на правом берегу. В моменте февраля 2015, когда на день курс скакнул на 33, можно было сорвать джек-пот, но я бы остался без видовой квартиры. Хотя не уверен, что в такие дни кто-то обменял бы кучу валюту по взлетевшему в 1,5 раза курсу.
Спустя несколько лет было неудачное вложение в Укрбуд, но это уже совсем другая история, не столько из-за денех (получилось па 750 в среднем при схожей локации), сколько из-за нервов.
Не знал я тогда, кому можно доверять на этой ветке в рекомендациях, да и сейчас не знаю
Полтора дня даже было 40. Я по 35 некоторое количество куе сдал.
Я тогда присматривался к некоторым объектам непопа, за пол дня все круши 1 и 2 к улетели. 1к можно было за 10 куе выхватить, если не задавят.)))
что-то???? недвигу за 10к в Киеве?
Если точнее, то 10,5 куе за 1к. конец февраля 2015 года. Армия рп в открітую штурмует Дебальцево.
"Покупай когда на улицах льется кровь" (с)
Стремно было. Пуйло ведь мог и "принуждение к миру" включить как в Грузии в 2008.
Кто-то тогда покупал бетон, кто-то билеты на самолет кто-то бронежилеты для армии. Прохожий тогда кажется купил УАЗ 469, отремонтировал, поставил турель и отправил на Донбасс, а Трибека стояк круш купило.
А мне в тот момент предлагали нормальные деньги за квартиру в Донецке, ну как нормальные, спустя 2 года я понял что нормальные...
тогда тоже думал что сработает "Не продавай когда на улицах льется кровь" (с)
-
Andrew_
-
-
- Повідомлень: 421
- З нами з: 16.06.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:51
Serg-ik написав: Frant написав:
Як би у нього була зазначена сума, він би купив би щось на "вторинці" в 2018. Тоді як раз ціни "вторинки"були мінімальними, а ціни "первинки" почали зростати з 2015.
Ребята, где Вы видели нормальные цены вторички в 2018? Я отписывался, что ходил в сентябре 2018 на просмотр ЖК Женева за 95-110 тыс в зависимости от этажа ( без ремонта) и на просмотр L-квартала за 1050-1100 долл за метр, тоже без ремонта. Был еще в одной трёхе за 95 000 , жидое состояние, ремонту 10+ лет, то есть под ремонт. Все эти просмотру по требованию жены, туризм. Что Вы видели подешевевшее на вторичке в 2018???
Трёшка на Троещине? Да, было такое в 2017м, что там в домах 80-х годов трёшки уходили за 39-45 тыс... Но, простите, я в тот момент не мог себе позволить жить на Троещине и отсутствовать дома с 7 утра и до 21-30. Да и сейчас не могу и не хочу.
Мисто Квитив? Кристер? Да, были недорогие на экваторе строительства ...И Варшавский-тоже...меня это не устраивает.
Помню в 2018 была на Лобановского трешка за 52 тыс, площадь около 100метров
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:52
rjkz написав:
Если точнее, то 10,5 куе за 1к. конец февраля 2015 года. Армия рп в открітую штурмует Дебальцево.
"Покупай когда на улицах льется кровь" (с)
Стремно было. Пуйло ведь мог и "принуждение к миру" включить как в Грузии в 2008.
Кто-то тогда покупал бетон, кто-то билеты на самолет кто-то бронежилеты для армии. Прохожий тогда кажется купил УАЗ 469, отремонтировал, поставил турель и отправил на Донбасс, а Трибека стояк круш купило.
Трибека сам говорил что покупал по 25к за квартиру, а не по 10. Там была какая-то акция по 500 или около того за метр.
Кстати, я давно не читал ветку. Куда пропал(а) Трибека? И что там Макс, сделал ремонт? Или уже продал свою очередную прелесть?)
-
iriverix
-
-
- Повідомлень: 170
- З нами з: 17.01.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:38
Andrew_ написав:
А мне в тот момент предлагали нормальные деньги за квартиру в Донецке, ну как нормальные, спустя 2 года я понял что нормальные...
тогда тоже думал что сработает "Не продавай когда на улицах льется кровь" (с)
Через два продали или ждете дальнейшего развития событий ?
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1402
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: iriverix
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|19361
|
|
|19407
|3229601
|
Пон 19 жов, 2020 21:55
rjkz
|
|129
|229241
|
|