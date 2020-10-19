Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
И что же там такое творится - дорожает 1% акций, а 99% до сих пор даже не приблизились к докризисным уровням? И это на фоне беспрецедентной эмиссии?.. Смотреть на фондовый агрегат опасно - никогда не поймете, что происходит на самом деле
Только в реальном S&P500 восемьдесят три акции находятся около годовых максимумов. С таким успехом можно выкинуть с индекса 10к акций нефтянки, аэро, банков. И окажется что индекс без лузеров неплохо подрос .
Востаннє редагувалось Бывалый в Вів 20 жов, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:zРадио Ок, считайте это чуйкой. Через год-два вместе посмеемся
Думаю, за год-два еще не раз "сверим часы" ) После выборов в США как минимум яснее станет длинная монетарная и фискальная политика ключевого экономического маркет-мейкера. Мы ведь не ведущие, а ведомые, поэтому ситуация у нас, в том числе на КРЖН - следствие событий и решений, преимущественно принимаемых за пределами страны
sequence написав: простите, а куда приткнуть "Введение автоматической продажи 50% валютной выручки предприятий"? Это следствие второго, т.е. "девала в 2 раза". Иначе говоря, когда нацвалюта резко девальвирует, вводится валютный контроль со всеми приколами. Ну да ладно, мы не на валютной ветке. По делу - я трохи прогадал, и оплатыв хатынку в декабре 2014, при курсе, вроде бы 18. Получилось, примерно 700 баксов за метр добротного кирпичного (2,5 кирпича стена + 100 минваты) домика недалеко от метро на правом берегу. В моменте февраля 2015, когда на день курс скакнул на 33, можно было сорвать джек-пот, но я бы остался без видовой квартиры. Хотя не уверен, что в такие дни кто-то обменял бы кучу валюту по взлетевшему в 1,5 раза курсу. Спустя несколько лет было неудачное вложение в Укрбуд, но это уже совсем другая история, не столько из-за денех (получилось па 750 в среднем при схожей локации), сколько из-за нервов. Не знал я тогда, кому можно доверять на этой ветке в рекомендациях, да и сейчас не знаю
Полтора дня даже было 40. Я по 35 некоторое количество куе сдал. Я тогда присматривался к некоторым объектам непопа, за пол дня все круши 1 и 2 к улетели. 1к можно было за 10 куе выхватить, если не задавят.)))
что-то???? недвигу за 10к в Киеве?
Если точнее, то 10,5 куе за 1к. конец февраля 2015 года. Армия рп в открітую штурмует Дебальцево. "Покупай когда на улицах льется кровь" (с) Стремно было. Пуйло ведь мог и "принуждение к миру" включить как в Грузии в 2008. Кто-то тогда покупал бетон, кто-то билеты на самолет кто-то бронежилеты для армии. Прохожий тогда кажется купил УАЗ 469, отремонтировал, поставил турель и отправил на Донбасс, а Трибека стояк круш купило.
А мне в тот момент предлагали нормальные деньги за квартиру в Донецке, ну как нормальные, спустя 2 года я понял что нормальные... тогда тоже думал что сработает "Не продавай когда на улицах льется кровь" (с)
Frant написав:Як би у нього була зазначена сума, він би купив би щось на "вторинці" в 2018. Тоді як раз ціни "вторинки"були мінімальними, а ціни "первинки" почали зростати з 2015.
Ребята, где Вы видели нормальные цены вторички в 2018? Я отписывался, что ходил в сентябре 2018 на просмотр ЖК Женева за 95-110 тыс в зависимости от этажа ( без ремонта) и на просмотр L-квартала за 1050-1100 долл за метр, тоже без ремонта. Был еще в одной трёхе за 95 000 , жидое состояние, ремонту 10+ лет, то есть под ремонт. Все эти просмотру по требованию жены, туризм. Что Вы видели подешевевшее на вторичке в 2018??? Трёшка на Троещине? Да, было такое в 2017м, что там в домах 80-х годов трёшки уходили за 39-45 тыс... Но, простите, я в тот момент не мог себе позволить жить на Троещине и отсутствовать дома с 7 утра и до 21-30. Да и сейчас не могу и не хочу. Мисто Квитив? Кристер? Да, были недорогие на экваторе строительства ...И Варшавский-тоже...меня это не устраивает.
Помню в 2018 была на Лобановского трешка за 52 тыс, площадь около 100метров
rjkz написав:Если точнее, то 10,5 куе за 1к. конец февраля 2015 года. Армия рп в открітую штурмует Дебальцево. "Покупай когда на улицах льется кровь" (с) Стремно было. Пуйло ведь мог и "принуждение к миру" включить как в Грузии в 2008. Кто-то тогда покупал бетон, кто-то билеты на самолет кто-то бронежилеты для армии. Прохожий тогда кажется купил УАЗ 469, отремонтировал, поставил турель и отправил на Донбасс, а Трибека стояк круш купило.
Трибека сам говорил что покупал по 25к за квартиру, а не по 10. Там была какая-то акция по 500 или около того за метр. Кстати, я давно не читал ветку. Куда пропал(а) Трибека? И что там Макс, сделал ремонт? Или уже продал свою очередную прелесть?)
Andrew_ написав:А мне в тот момент предлагали нормальные деньги за квартиру в Донецке, ну как нормальные, спустя 2 года я понял что нормальные... тогда тоже думал что сработает "Не продавай когда на улицах льется кровь" (с)
Через два продали или ждете дальнейшего развития событий ?
Andrew_ написав:А мне в тот момент предлагали нормальные деньги за квартиру в Донецке, ну как нормальные, спустя 2 года я понял что нормальные... тогда тоже думал что сработает "Не продавай когда на улицах льется кровь" (с)
Через два продали или ждете дальнейшего развития событий ?
Продал через 2, а купить ничего так и не могу, цены вверх, не хватает
airmax78 написав:.. Пшоно уже 630 баксов за контракт. Месяц назад было 530. Кукурузка туда же, чугуниевая руда и та растет.
на CME барыгуете? По зерновым еще в мае месяце было ясно, что неурожай, надо брать ))) Если серьезно, то для пэрэсичного, имеющего каклету до 100К, всякие буржуинские биржи сродни Форексу и казино, альтернативы киевскому и околокиевскому бетону почти нет. А доллар скоро сгорит в огне гиперинфляции, об этом мне даже таксист говорил! Надо брать!